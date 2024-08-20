Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу
Начало: Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено д...
«Встречаемся и отправляемся в горный лагерь на высоте 3600 м, в котором мы будем жить часть путешествия»
19 июл в 08:00
26 июл в 08:00
$695 за человека
Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании
Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина
Начало: Ош, точное время и место - по договорённости
«Прогулка вдоль берегов озера позволит увидеть природу Памира в её первозданной красоте»
4 июл в 10:00
7 июл в 10:00
$390 за человека
Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап
Отправиться к живописнейшей и менее популярной локации по следам Македонского и перезагрузиться
Начало: Г. Ош, ранний выезд, место по договорённости
«Также будут пешие прогулки по окрестностям — для знакомства с природой, посещения смотровых площадок и побережья озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за человека
Последние отзывы на туры
- дденис20 августа 2024Поездка была хорошей! Нам все очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Оше
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Оше в июле 2025
Сейчас в Оше в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 360 до 695. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Оше (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь