Вы отправитесь в путешествие по одному из самых захватывающих маршрутов Центральной Азии — от шумных улиц Оша к тишине высокогорных долин Памира.Проедете через перевалы Чыйырчык и Талдык, откуда открываются панорамы

суровых хребтов и широких ущелий. Познакомитесь с кочевым бытом в джайлоо Уч-Чат, вдохнёте горный воздух у озера Колдук и остановитесь на ночлег в купольном доме на высоте 3400 метров. Увидите бирюзовую гладь Тулпар-Кёль и окажетесь у самого подножия пика Ленина — одного из высочайших в регионе. В базовом лагере прочувствуете атмосферу альпинистской экспедиции и заглянете к леднику.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Обязательно возьмите тёплую одежду: даже летом температура ночью может опускаться до 0 °C. Рекомендуется термобельё, флиска, непромокаемая куртка, треккинговая обувь и лёгкие вещи для дневного солнца. Шапка, перчатки и сандалии для лагеря — по погоде.

Личное снаряжение:

Налобный фонарь, солнцезащитные очки, крем SPF 30–50, аптечка, гигиенические принадлежности, термокружка, пауэрбанк, салфетки, зарядные устройства. Не забудьте свободное место в телефоне или фотоаппарате для снимков.

Связь и зарядка:

Внедорожники оборудованы USB и прикуривателями для зарядки устройств. Связь стабильна в Ош, Гулчи, Сары-Таш и на перевале Талдык. У озера Тулпар-Кёль и в базовом лагере пика Ленина мобильный сигнал уверенный. В горах рекомендуется использовать сим-карты местных операторов.