Проедете через перевалы Чыйырчык и Талдык, откуда открываются панорамы
Что взять с собой:
Обязательно возьмите тёплую одежду: даже летом температура ночью может опускаться до 0 °C. Рекомендуется термобельё, флиска, непромокаемая куртка, треккинговая обувь и лёгкие вещи для дневного солнца. Шапка, перчатки и сандалии для лагеря — по погоде.
Личное снаряжение:
Налобный фонарь, солнцезащитные очки, крем SPF 30–50, аптечка, гигиенические принадлежности, термокружка, пауэрбанк, салфетки, зарядные устройства. Не забудьте свободное место в телефоне или фотоаппарате для снимков.
Связь и зарядка:
Внедорожники оборудованы USB и прикуривателями для зарядки устройств. Связь стабильна в Ош, Гулчи, Сары-Таш и на перевале Талдык. У озера Тулпар-Кёль и в базовом лагере пика Ленина мобильный сигнал уверенный. В горах рекомендуется использовать сим-карты местных операторов.
Проживание. В купольном доме «Памир-Алай» на перевале Талдык с видом на заснеженные пики. На берегу озера Тулпар-Кёль — размещение в юрточном кемпинге у подножия пика Ленина. Все локации оборудованы спальными местами, одеялами и базовыми удобствами. Возможна организация 1-местного размещения за доплату.
*Фото мест проживания взяты с сайта pamiralpinehotel.com
Питание. В тур включены завтраки, обеды и ужины. Питание организовано в юртах, гостевых домах или лагерях. Подаются традиционные блюда памирской и кыргызской кухни, адаптированные под туристов: лагман, плов, шорпо, манты, лепёшки, каймак, курт. Чай и вода также входят в стоимость.
Транспорт. Toyota Sequoia (4×4). Водители — опытные проводники маршрута. Включены все дорожные сборы, топливо и обслуживание по маршруту.
Возраст участников. 12-65.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Маршрут не требует физической подготовки. Все основные перемещения проходят на автомобиле. Возможны короткие пешие прогулки в горах на высоте до 3600 м.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Ош - Перевал Талдык
Утром вы покинете Ош и начнёте путешествие в сторону гор. Первая остановка — перевал Чыйырчык, откуда открываются живописные виды на окрестные хребты. Далее путь пройдёт через долину Мурдаш, где вас ждёт остановка в джайлоо Уч-Чат — высокогорном пастбище, здесь можно познакомиться с кочевым бытом и традициями.
По дороге сделаем перерыв у горного озера Колдук, окружённого скалами и зелёными склонами. К вечеру доберётесь до перевала Талдык, расположенного на высоте 3400 метров, разместитесь в гостевом доме «Памир-Алай». Вечером вас ждёт ужин и отдых с видом на заснеженные вершины Памира.
Озеро Тулпар-Кёль - базовый лагерь пика Ленина
После завтрака отправимся к озеру Тулпар-Кёль, расположенному на высоте 3600 метров. Это одно из самых фотогеничных мест маршрута: чистая гладь воды, отражающая горные пики, и невероятные панорамы. Прогулка вдоль берегов озера позволит увидеть природу Памира в её первозданной красоте.
Затем вы побываете в базовом лагере пика Ленина — месте сбора международных альпинистских экспедиций. Здесь можно поговорить с участниками восхождений, увидеть ледник и почувствовать атмосферу настоящей горной экспедиции.
Ночевать будете в купольном доме с панорамными окнами либо, по желанию, в юрте у подножия пика Ленина. Вечером — ужин и отдых под звёздным небом.
Окончание тура
Утром — завтрак в лагере. Затем начнётся обратный путь через знакомые перевалы. Во второй половине дня —прибытие в Ош.
|Тип билета
|Стоимость
|Ваша компания из 4 человек (цена за одного)
|$390
|Ваша компания из 3 человек (цена за одного)
|$485
|Ваша компания из 2 человек (цена за одного)
|$685
|Индивидуальное путешествие для одного
|$1250
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до города Ош
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Экологические сборы и сопровождение
- Топливо и дорожные сборы
- Перелёт до Оша и обратно
- Доплата за 1-местное размещение
- Медицинская страховка (обязательна)
- Страховка от несчастных случаев (по желанию)
- Личные расходы (сувениры, баня, прачечная)
- Алкогольные напитки, кафе
- Дополнительные активности:
- Входные билеты в музеи, горячие источники (если будут)
- Конные прогулки и треккинги вне программы
- Указанная стоимость актуальна при участии 4 человек
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- В группе из 3 человек - $485 за одного
- В группе из 2 человек - $685 за одного
- 1 человек - $1250
