Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено)

Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина
Вы отправитесь в путешествие по одному из самых захватывающих маршрутов Центральной Азии — от шумных улиц Оша к тишине высокогорных долин Памира.

Проедете через перевалы Чыйырчык и Талдык, откуда открываются панорамы
суровых хребтов и широких ущелий.

Познакомитесь с кочевым бытом в джайлоо Уч-Чат, вдохнёте горный воздух у озера Колдук и остановитесь на ночлег в купольном доме на высоте 3400 метров.

Увидите бирюзовую гладь Тулпар-Кёль и окажетесь у самого подножия пика Ленина — одного из высочайших в регионе. В базовом лагере прочувствуете атмосферу альпинистской экспедиции и заглянете к леднику.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Обязательно возьмите тёплую одежду: даже летом температура ночью может опускаться до 0 °C. Рекомендуется термобельё, флиска, непромокаемая куртка, треккинговая обувь и лёгкие вещи для дневного солнца. Шапка, перчатки и сандалии для лагеря — по погоде.

Личное снаряжение:
Налобный фонарь, солнцезащитные очки, крем SPF 30–50, аптечка, гигиенические принадлежности, термокружка, пауэрбанк, салфетки, зарядные устройства. Не забудьте свободное место в телефоне или фотоаппарате для снимков.

Связь и зарядка:
Внедорожники оборудованы USB и прикуривателями для зарядки устройств. Связь стабильна в Ош, Гулчи, Сары-Таш и на перевале Талдык. У озера Тулпар-Кёль и в базовом лагере пика Ленина мобильный сигнал уверенный. В горах рекомендуется использовать сим-карты местных операторов.

Проживание. В купольном доме «Памир-Алай» на перевале Талдык с видом на заснеженные пики. На берегу озера Тулпар-Кёль — размещение в юрточном кемпинге у подножия пика Ленина. Все локации оборудованы спальными местами, одеялами и базовыми удобствами. Возможна организация 1-местного размещения за доплату.

*Фото мест проживания взяты с сайта pamiralpinehotel.com

Питание. В тур включены завтраки, обеды и ужины. Питание организовано в юртах, гостевых домах или лагерях. Подаются традиционные блюда памирской и кыргызской кухни, адаптированные под туристов: лагман, плов, шорпо, манты, лепёшки, каймак, курт. Чай и вода также входят в стоимость.

Транспорт. Toyota Sequoia (4×4). Водители — опытные проводники маршрута. Включены все дорожные сборы, топливо и обслуживание по маршруту.

Возраст участников. 12-65.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Маршрут не требует физической подготовки. Все основные перемещения проходят на автомобиле. Возможны короткие пешие прогулки в горах на высоте до 3600 м.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Ош - Перевал Талдык

Утром вы покинете Ош и начнёте путешествие в сторону гор. Первая остановка — перевал Чыйырчык, откуда открываются живописные виды на окрестные хребты. Далее путь пройдёт через долину Мурдаш, где вас ждёт остановка в джайлоо Уч-Чат — высокогорном пастбище, здесь можно познакомиться с кочевым бытом и традициями.

По дороге сделаем перерыв у горного озера Колдук, окружённого скалами и зелёными склонами. К вечеру доберётесь до перевала Талдык, расположенного на высоте 3400 метров, разместитесь в гостевом доме «Памир-Алай». Вечером вас ждёт ужин и отдых с видом на заснеженные вершины Памира.

2 день

Озеро Тулпар-Кёль - базовый лагерь пика Ленина

После завтрака отправимся к озеру Тулпар-Кёль, расположенному на высоте 3600 метров. Это одно из самых фотогеничных мест маршрута: чистая гладь воды, отражающая горные пики, и невероятные панорамы. Прогулка вдоль берегов озера позволит увидеть природу Памира в её первозданной красоте.

Затем вы побываете в базовом лагере пика Ленина — месте сбора международных альпинистских экспедиций. Здесь можно поговорить с участниками восхождений, увидеть ледник и почувствовать атмосферу настоящей горной экспедиции.

Ночевать будете в купольном доме с панорамными окнами либо, по желанию, в юрте у подножия пика Ленина. Вечером — ужин и отдых под звёздным небом.

3 день

Окончание тура

Утром — завтрак в лагере. Затем начнётся обратный путь через знакомые перевалы. Во второй половине дня —прибытие в Ош.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Ваша компания из 4 человек (цена за одного)$390
Ваша компания из 3 человек (цена за одного)$485
Ваша компания из 2 человек (цена за одного)$685
Индивидуальное путешествие для одного$1250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до города Ош
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Экологические сборы и сопровождение
  • Топливо и дорожные сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Оша и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Медицинская страховка (обязательна)
  • Страховка от несчастных случаев (по желанию)
  • Личные расходы (сувениры, баня, прачечная)
  • Алкогольные напитки, кафе
  • Дополнительные активности:
  • Входные билеты в музеи, горячие источники (если будут)
  • Конные прогулки и треккинги вне программы
  • Указанная стоимость актуальна при участии 4 человек
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • В группе из 3 человек - $485 за одного
  • В группе из 2 человек - $685 за одного
  • 1 человек - $1250
Место начала и завершения?
Ош, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз
Алмаз — ваша команда гидов в Оше
Меня зовут Алмаз, и я родом с юга Кыргызстана — из тех мест, где горы начинаются сразу за порогом. С детства я знал каждую тропу, каждый перевал, а с возрастом
понял: хочу показать эту красоту другим. Вот уже несколько лет я организую джип-туры по южному Кыргызстану — туда, куда не доезжают туристические автобусы, где нет толп и шума, а только вы, горы и настоящая природа. Я сам составляю маршруты и делаю всё, чтобы путешествие стало особенным. В моей команде работают местные гиды-проводники, которым я всецело доверяю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
4 окт 2025
мы с мужем очень счастливы, что с нами случился этот тур.
Алмаза язык не повернется назвать гидом — он как радушный щедрый хозяин показал гостям страны то, чем гордится, что искренне
любит и очень ценит: свой родной край.
мы увидели очень красивый, в это время года немного инопланетный горный юг Кыргызстана, о котором Алмаз знает всё и немного больше)
днём мы гуляли в невероятных локациях, но отдельно хочется отметить и места, где мы останавливались на отдых:
невероятный уютный купольный дом, где встречают потрясающие хозяева, откуда мы ночью смотрели на яркие звёзды и фуры, которые преодолевают перевал Талдык;
прекрасно обустроенная юртовка с уютной яркой юртой, выходя из которой сразу видишь пик Ленина по одну сторону и озёра по другую.
Алмаз очень заботливый проводник, который внимателен к переменам самочувствия при смене высоты в горах.
это бесценно — знать, что в любых условиях в новой стране и непривычном климате ты под защитой буквально от всего.
благодарим за насыщенную программу, пересматриваем фото и видео — Алмаз много фотографировал нас, остались прекрасные кадры на память, — и очень хотим вернуться в гостеприимный Кыргызстан!

