Найдено 3 тура в категории « Джиппинг » в Оше на русском языке, цены от $360. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 3 дня 1 отзыв Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено) Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина Начало: Ош, точное время и место - по договорённости «Связь и зарядка:Внедорожники оборудованы USB и прикуривателями для зарядки устройств» $390 за человека На машине Джиппинг 8 дней Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах Узнать о формировании Тянь-Шаня и Памира, поучиться ткать ковры и увидеть окаменелости Начало: Ош, 7:00 «Понаблюдаете за реконструкцией выплавки металла из древнего пещерного рудника Кани-Гут, осмотрите окаменелости, прокатитесь по горным дорогам на джипах и посетите ущелья, долины, оазисы и аутентичные селения» 60 000 ₽ за человека На машине Джиппинг 3 дня Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап Отправиться к живописнейшей и менее популярной локации по следам Македонского и перезагрузиться Начало: Г. Ош, ранний выезд, место по договорённости «Сюда вы отправитесь на комфортабельном джипе только своей компанией, посетите по пути священный комплекс и Арстанбап, прогуляетесь по побережью и насладитесь панорамами» $360 за человека Все туры Оша

Туры на русском языке в Оше (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Джиппинг», 1 ⭐ отзыв, цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель