Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено)
Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина
Начало: Ош, точное время и место - по договорённости
«Связь и зарядка:Внедорожники оборудованы USB и прикуривателями для зарядки устройств»
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
$390 за человека
Джип-тур по неизведанному Кыргызстану с геологом: горы, мастер-классы и проживание в юртах
Узнать о формировании Тянь-Шаня и Памира, поучиться ткать ковры и увидеть окаменелости
Начало: Ош, 7:00
«Понаблюдаете за реконструкцией выплавки металла из древнего пещерного рудника Кани-Гут, осмотрите окаменелости, прокатитесь по горным дорогам на джипах и посетите ущелья, долины, оазисы и аутентичные селения»
11 мая в 07:00
8 июн в 07:00
60 000 ₽ за человека
Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап
Отправиться к живописнейшей и менее популярной локации по следам Македонского и перезагрузиться
Начало: Г. Ош, ранний выезд, место по договорённости
«Сюда вы отправитесь на комфортабельном джипе только своей компанией, посетите по пути священный комплекс и Арстанбап, прогуляетесь по побережью и насладитесь панорамами»
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$360 за человека
