🇰🇮 Кирибати — сводка
|26 янв
|25 янв
|За всё время
|Заразилось
|37
|13
|116
|Умерло
|—
|—
|0
|Выздоровело
|—
|—
|0
|Болеют сейчас
|+37
|+13
|116
В Кирибати находится 0%, 116 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них никто не умер, а всего болеющих по последней информации 116 человек
По данным 27 января 2022, всего в мире заразились 363 271 647 человек, выздоровело 287 725 999, умерло 5 645 913, болеющих 69 899 735 человек
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кирибати от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Сколько вакцинировано людей в Кирибати от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в Кирибати. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country". По-умолчанию идёт сравнение статистики вакцинированных в России.
Карта распространения в Кирибати и мире
На данный момент летальность во всём мире составляет 1.55%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом в Кирибати
График показывает количество людей который считались больными кодвид-ом в Кирибати на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом вакцинированием населения и локдаунами, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят потом ограничения. Ещё можете внизу выбрать общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как сумма (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 в Кирибати по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Кирибати по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Заразилось всего
|Умерло всего
|27 янв 2022
|—
|—
|116
|—
|—
|26 янв 2022
|37
|—
|116
|—
|—
|25 янв 2022
|13
|—
|79
|—
|—
|24 янв 2022
|7
|—
|66
|—
|—
* "0" или "—", могут означать, что данных нет