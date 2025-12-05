Мои заказы

Активности – экскурсии в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
11 дек в 09:00
12 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$492 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    5 декабря 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Очень понравилась экскурсия, проводила Ксюша. Все под ключ, забрали от гостиницы на удобном авто, у панд бодро прошли по самым
    читать дальше

    интересным местам, без Ксюши плутали бы там в 2 раза дольше. По нашей просьбе зашли в чайную, где Ксюша все переводила, и чайную церемонию и помогла выбрать чая. Еще нас завезли в храм Веньшу, чего не было в программе но нам прям очень понравилось. Максимально рекомендую, особенно учитывая, что с английским языком в Ченду в среднем у людей плохо и шансов договориться или что-то понять у вас без знания китайского не очень много. Отмечу, что русский у Ксюши не очень беглый, но проблем с пониманием практически не было и он точно не хуже моего английского и сильно лучше английского жены)

  • А
    Анастасия
    2 декабря 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Все было замечательно! Рекомендую
  • А
    Анастасия
    26 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Отличная экскурсия! Ольга учла все наши пожелания, подстроилась под все наши нюансы, связанные с короткой пересадкой. Увлекла детей! Помогла найти
    читать дальше

    трансфер до аэропорта и была на связи с нами и водителем, пока мы не доехали! Ну и конечно, влюбила в Китай всю нашу семью

  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️
    Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️
  • А
    Александр
    14 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Великолепная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга! Насыщенный маршрут, много интересной и полезной информации! Правильно и удобно построена логистика, и по
    читать дальше

    дням(минуя большие скопления людей), и по таймингу, все получилось без спешки, не смотря на частые не запланированные остановки и временный уход с тропы) дети тоже в восторге, с огромным интересом слушали и положительными эмоциями зарядились. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Андрей
    13 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    У нас экскурсоводом была Анна. Хорошо говорит по-русски. Подача материала отменная. Провела по самым интересным местам парка панд и города. Экскурсия очень понравилась, автомобиль был комфортным.
  • А
    Александра
    8 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Провела просто прекрасный день!
    Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
    Восхитительно красивый город!
    Провела просто прекрасный день!
    Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
    Восхитительно красивый город!
  • И
    Ирина
    8 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Нашим гидом была Кристина. Честно говоря, начитавшись отзывов о посещении панд (толпы людей, много времени) мы не сильно туда собирались,
    читать дальше

    но Кристина сделала настолько интересным наше посещение заповедника панд, что это было одно из ярких наших приключений. Мы четко, быстро передвигались по нужным локациям и увидели почти всех панд, плюс интересные рассказы о их жизни.
    Далее было приключение в городе, которое тоже было грамотно спланировано, плюс наш шикарный обед в местном ресторане сычуаньской кухни. На протяжении всего маршрута Кристина была интересным, увлекательным собеседником. Рекомендуем Кристину. Она молодец!

  • Л
    Лидия
    6 ноября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Большое спасибо Пэн (Борису) за организацию программы!
    И особенно благодарим гида Софью - она СУПЕР!! Она просто чудесный гид! Очень рекомендуем.
    После
    читать дальше

    дня с пандами остались незабываемые впечатления!!

    На заметку при планировании экскурсии: дополнительно к сумме программы оплачиваются входные билеты в парк в размере 100 дол/1 чел. И так же необходимо заранее запрашивать разрешение у парка на возможность проведения (примерно за неделю-полторы до нужной даты). Разрешение запрашивается именное (по паспортным данным) - Пэн это делает сам. Ответ приходит в течение 2-3 дней.

  • Л
    Лариса
    4 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Нам очень понравилась экскурсия, организованная Ольгой. По нашей просьбе она встретила нас в аэропорту, познакомила с историей города, показала знаковые
    читать дальше

    локации, сопровождала в парк к пандам. Ольга очень эрудированная с грамотной речью, обладает обширными знаниями,охотно отвечает на все сопутствующие вопросы,доброжелательна и не навязчива. Будем рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.
    Выражаем огромную благодарность и желаем ей дальнейшего развития и хороших туристов
    С уважением Лариса и Ольга

  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Большое спасибо за организацию экскурсии! Было прекрасно организовано и очень дружелюбно! За одну пересадку в Чэнду успели и к пандам, и в восхитительный буддийский храм, и погулять по красивым старым улицам, и пошопиться))
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Давно мечтала увидеть панд близко. Это один из трех парков в Чэнду, в котором живут большие панды. Расположен за городом,
    читать дальше

    дальше всех. Но там и народу меньше. На этой экскурсии я провела день волонтера: готовила еду для старых панд, присутствовала на кормлении панд на очень близком расстоянии. Прослушала много интересной информации о жизни панд. Конечно же потом обошли с гидом парк, везде рассмотрели этих чудесных медведей. Спасибо гиду Софии, подсказывала, где лучшее место для обзора, куда в тот или иной момент лучше пойти. Советую. В конце поездки гид показала местную инстаграмную достопримечательность: книжный магазин. Обязательно вернусь в Чэнду, чтобы посмотреть два оставшихся парка, в одном из которых малыши. Я знаю, что у этих гидов такая экскурсия есть

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга прекрасно провела экскурсию, подстроилась под график, попутно помогла с техническими проблемами. Всё супер!
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Экскурсия очень понравилась, гид Антон адаптировал ее немного под нас, за что ему отдельное спасибо! У нас был трансфер в
    читать дальше

    Чанду (летели из Москвы в Санья), по времени было 10.5 часов. Все успели. Без гида можно осень много времени потратить без смысла в парке, Антон сэкономил нам много времени. Еще раз большое спасибо!

  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Я очень довольна экскурсией с Ольгой.
    Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.
    Благодарю.
  • Т
    Татьяна
    23 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это
    читать дальше

    было незабываемо. Ольга настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнивать поверьте). Все отлично организовано даже с учетом праздника в Китае и большого количества людей. Чэнду нас поразил и это конечно заслуга Ольги. Мы засыпали ее кучей вопросов и она на все ответила. Всем всем рекомендую. А Ольге процветания и хороших путешественников

    Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это было незабываемо. Ольга настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнивать поверьте). Все отлично организовано даже с учетом праздника в Китае и большого количества людей. Чэнду нас поразил и это конечно заслуга Ольги. Мы засыпали ее кучей вопросов и она на все ответила. Всем всем рекомендую. А Ольге процветания и хороших путешественников
  • И
    Инна
    20 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга замечательный экскурсовод, в 21 млн. городе так сложно все посмотреть и успеть, к тому же если ты ограничен во
    читать дальше

    времени. Всегда была на связи, посоветовала с оптимальным размещением, дала подсказки по свободному времени как и где его провести в Ченгду. Спасибо

  • Т
    Татьяна
    16 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных
    читать дальше

    вопросов и получали полные, компетентные ответы знающего профессионала. Ольга создает вокруг себя атмосферу лёгкости и непринужденности. За время экскурсии нам были показаны самые реликтовые и красивые места в Чэнду. Нам очень не хотелось расставаться и Ольга нам рекомендовала ещё список мест для самостоятельного посещения с адресами и схемами проезда на русском, английском и китайском языках. За всю эту заботу большое спасибо от нас. И мы рекомендуем её всем, кто хочет приятно и увлекательно ознакомиться с г. Чэнду.

    Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных вопросов и получали полные, компетентные ответы знающего профессионала. Ольга создает вокруг себя атмосферу лёгкости и непринужденности. За время экскурсии нам были показаны самые реликтовые и красивые места в Чэнду. Нам очень не хотелось расставаться и Ольга нам рекомендовала ещё список мест для самостоятельного посещения с адресами и схемами проезда на русском, английском и китайском языках. За всю эту заботу большое спасибо от нас. И мы рекомендуем её всем, кто хочет приятно и увлекательно ознакомиться с г. Чэнду.
  • В
    Влада
    8 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Если бы можно было поставить семь звезд из пяти, они бы были поставлены. Ольга - невероятная девушка: милая, интеллигентная, грамотная,
    читать дальше

    позитивная, и прекраснейший гид и рассказчик. Проведенный в ее компании день оставил самые позитивные впечатления, мы узнали много интересного о Китае и его жителях, о Чэнду и его особенностях, о жизни иностранцев в стране и, конечно, о пандах))
    Всегда нравились проводники по различным городам с Трипстера, но Ольга, не побоюсь признаться, лучший гид за порядка 10 лет использования сервиса. Спасибо, Оля, Вы оставили самые теплые воспоминания о нашей поездке🫰🏼

  • С
    Светлана
    4 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга-волшебница!
    Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!
    Буду рекомендовать друзьям.
    Ольга-волшебница!Ольга-волшебница!Ольга-волшебница!

