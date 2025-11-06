Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
11 дек в 09:00
12 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$492 за всё до 3 чел.
до 10 чел.
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
В поездке из Чэнду к горным плантациям
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
от $360 за всё до 10 чел.
- ЛЛидия6 ноября 2025Большое спасибо Пэн (Борису) за организацию программы!
И особенно благодарим гида Софью - она СУПЕР!! Она просто чудесный гид! Очень рекомендуем.
После
- ННаталья1 ноября 2025Давно мечтала увидеть панд близко. Это один из трех парков в Чэнду, в котором живут большие панды. Расположен за городом,
- OOlga16 сентября 2025Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах! Гид - отличный!!! Водитель - аккуратный! Обед вне всякого обсуждения! Еще заехали на клубничную ферму, купили киви по пути) Очень рекомендую
- ННаталья16 августа 2025Недавно мне посчастливилось отправиться на увлекательную экскурсию к пандам — животным, которые давно стали символом Китая и всего мира благодаря
