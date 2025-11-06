Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Чэнду

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
11 дек в 09:00
12 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$492 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
от $360 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    6 ноября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Большое спасибо Пэн (Борису) за организацию программы!
    И особенно благодарим гида Софью - она СУПЕР!! Она просто чудесный гид! Очень рекомендуем.
    После
    читать дальше

    дня с пандами остались незабываемые впечатления!!

    На заметку при планировании экскурсии: дополнительно к сумме программы оплачиваются входные билеты в парк в размере 100 дол/1 чел. И так же необходимо заранее запрашивать разрешение у парка на возможность проведения (примерно за неделю-полторы до нужной даты). Разрешение запрашивается именное (по паспортным данным) - Пэн это делает сам. Ответ приходит в течение 2-3 дней.

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Давно мечтала увидеть панд близко. Это один из трех парков в Чэнду, в котором живут большие панды. Расположен за городом,
    читать дальше

    дальше всех. Но там и народу меньше. На этой экскурсии я провела день волонтера: готовила еду для старых панд, присутствовала на кормлении панд на очень близком расстоянии. Прослушала много интересной информации о жизни панд. Конечно же потом обошли с гидом парк, везде рассмотрели этих чудесных медведей. Спасибо гиду Софии, подсказывала, где лучшее место для обзора, куда в тот или иной момент лучше пойти. Советую. В конце поездки гид показала местную инстаграмную достопримечательность: книжный магазин. Обязательно вернусь в Чэнду, чтобы посмотреть два оставшихся парка, в одном из которых малыши. Я знаю, что у этих гидов такая экскурсия есть

  • O
    Olga
    16 сентября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах! Гид - отличный!!! Водитель - аккуратный! Обед вне всякого обсуждения! Еще заехали на клубничную ферму, купили киви по пути) Очень рекомендую
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Недавно мне посчастливилось отправиться на увлекательную экскурсию к пандам — животным, которые давно стали символом Китая и всего мира благодаря
    читать дальше

    своей очаровательной внешности и миролюбивому характеру. Я решила поделиться своими впечатлениями и рассказать подробнее о том, почему эта экскурсия оказалась незабываемым опытом.
    Экскурсия к пандам уникальна тем, что позволяет увидеть этих редких животных в естественной среде обитания. Возможность наблюдать за этими животными вблизи и изучать их поведение является редкой возможностью.
    Кроме того, экскурсионная программа включает волонтёрство в центре разведения и сохранения панд, где туристы узнают больше о проблемах охраны природы и важности защиты исчезающих видов. Это не только познавательно, но и помогает осознать свою ответственность перед природой.
    Программа экскурсии разнообразна и насыщенна. Обычно она начинается с посещения центра разведения панд, где опытные специалисты рассказывают историю происхождения вида, особенности питания и поведения этих животных. Затем туристам предоставляется возможность поучаствовать в кормлении панд.
    Также предусмотрена прогулка по живописному парку, окружающему центр, где можно насладиться красотой китайской природы и полюбоваться местными пейзажами. Экскурсоводы проводят интересные лекции о культуре и традициях Китая, рассказывая истории, связанные с символическим значением панд в стране.
    Для меня самой яркой частью экскурсии стало наблюдение за маленькими детёнышами панд. Их неуклюжесть и игривость вызывают искреннюю улыбку и радость.
    Кроме того, возможность пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы была крайне полезна. Узнав больше о трудностях содержания панд и программах их спасения, я осознала важность экологического туризма и необходимость поддержки проектов по сохранению редких видов.
    Подводя итог, хочу сказать, что экскурсия к пандам стала одним из лучших моментов моего путешествия в Китай. Она подарила массу положительных эмоций, позволила лучше понять природу и культуру страны, а также задуматься о роли каждого из нас в сохранении окружающей среды. Если вы любите природу и хотите провести время интересно и полезно, обязательно отправляйтесь на такую экскурсию!

