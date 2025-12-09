Знакомство с пандами и древней цивилизацией Шу

Частный тур из Чэнду с русскоязычным гидом, который познакомит вас с природными и археологическими достопримечательностями региона. Маршрут включает посещение центра по изучению больших панд и музея с артефактами древнего царства Шу. Поездка осуществляется на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

Посещение центра больших панд

Тур начинается с визита в Базу разведения больших панд в Чэнду. Вы увидите панд разных возрастов в условиях, приближенных к естественной среде, посетите павильоны с большими пандами и красными пандами, а также полувольные участки. Гид расскажет о биологических особенностях этих животных и программах их охраны.

Археологические находки музея Саньсиндуй

Далее вас ждет переезд в Гуанхань и экскурсия в Музей Саньсиндуй. В музее представлены уникальные артефакты древнего царства Шу: бронзовые маски, золотой скипетр, бронзовое священное дерево и другие ценные находки. Вы узнаете о культурном наследии этой цивилизации и значении обнаруженных предметов. Важная информация: