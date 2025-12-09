Частный тур из Чэнду с посещением Базы больших панд и Музея Саньсиндуй.
Вы увидите панд в естественной среде обитания и уникальные артефакты древней цивилизации Шу, включая бронзовые маски и золотой скипетр.
Описание экскурсии
Знакомство с пандами и древней цивилизацией Шу
Частный тур из Чэнду с русскоязычным гидом, который познакомит вас с природными и археологическими достопримечательностями региона. Маршрут включает посещение центра по изучению больших панд и музея с артефактами древнего царства Шу. Поездка осуществляется на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
Посещение центра больших панд
Тур начинается с визита в Базу разведения больших панд в Чэнду. Вы увидите панд разных возрастов в условиях, приближенных к естественной среде, посетите павильоны с большими пандами и красными пандами, а также полувольные участки. Гид расскажет о биологических особенностях этих животных и программах их охраны.
Археологические находки музея Саньсиндуй
Далее вас ждет переезд в Гуанхань и экскурсия в Музей Саньсиндуй. В музее представлены уникальные артефакты древнего царства Шу: бронзовые маски, золотой скипетр, бронзовое священное дерево и другие ценные находки. Вы узнаете о культурном наследии этой цивилизации и значении обнаруженных предметов. Важная информация:
- Бесплатный трансфер предоставляется для отелей внутри третьего кольца.
- Возьмите с собой действительный паспорт или удостоверение личности.
- В музее и заповеднике запрещено курить, трогать экспонаты и кормить животных.
- Маршрут может быть скорректирован гидом в зависимости от погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- База разведения больших панд в Чэнду
- Музей Саньсиндуй
- Город Гуанхань
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Услуги гида
- Туристическая страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Аудиогид или беспроводные наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход C2 станции метро Синьань Цзяотун
Завершение: Чэнду
Когда и сколько длится?
Когда: 07:30 – Встреча у выхода C2 метро СиНань Цзяотун Университет, трансфер из отелей 3-го кольца. 08:00–10:30 – База больших панд: панда-холлы, красные панды, бабочки, полудикие зоны. 11:30–14:30 – Музей Саньсиндуй: бронзовые артефакты, золотой скипетр, маски. 15:30 – Возвращение в Чэнду, завершение у метро Музей Цзиньша.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Чэнду
