Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
4 окт в 07:00
5 окт в 07:00
$492 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в мир гигантских панд в Чэнду
Понаблюдать за милыми неуклюжими медведями и узнать о программе их спасения
3 окт в 08:30
4 окт в 08:30
$569
$598 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая панда и древний комплекс Дудзянъянь - из Чэнду
Животные-символы Сычуани и инженерное чудо, которому более 2000 лет
3 окт в 06:30
4 окт в 06:30
$708
$745 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga16 сентября 2025Панд мы не кормили, возраст дочки не позволил! Но увидели их очень близко в разных вальерах! Гид - отличный!!! Водитель - аккуратный! Обед вне всякого обсуждения! Еще заехали на клубничную ферму, купили киви по пути) Очень рекомендую
- ННаталья16 августа 2025Недавно мне посчастливилось отправиться на увлекательную экскурсию к пандам — животным, которые давно стали символом Китая и всего мира благодаря
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в октябре 2025
Сейчас в Чэнду в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 492 до 708 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 2 ⭐ отзыва, цены от $492. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь