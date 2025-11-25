Увидите водопад Хуангошу — крупнейший в Восточной Азии, пройдёте по каменным
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 8 лет.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Микроавтобус/автобус.
Возраст участников. 8+.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Другим гражданам предоставим приглашение для получения визы.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Встреча, заселение и прогулка по торговым улочкам
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в старинном районе. По прибытии желающие смогут пообедать в ресторане при отеле, а ещё взять традиционный костюм для фото или отдохнуть с чаем в лобби. Затем прогуляемся по старым торговым улицам. Ужин — в ресторане сычуаньской кухни. После можно будет посетить оперу в чайном доме напротив отеля.
Переезд в Кайли на поезде
Позавтракаем в отеле и отправимся на вокзал. На скоростном поезде поедем до деревни Цяньху Мяо, время в пути — около 45 минут. По прибытии разместимся в отеле в Кайли, а затем прогуляемся по деревне. Вечером поужинаем и отдохнём после дороги.
Карстовая пещера Чжицзинь: сталактиты, сталагмиты и подземное озеро
Посетим впечатляющую карстовую пещеру Чжицзинь. Её узкий вход напоминает пасть древнего дракона, а внутри нас встретит прохлада, влажный воздух и фантастические каменные формы.
Мы увидим сталактиты в зале Небесного дворца, чёрную воду в озере Мёртвой тишины и арку Мост бессмертных, перекинутую над пропастью. Здесь исчезает эхо, а тишина словно впитывает шаги.
После экскурсии поедем в Аньшунь, где разместимся в отеле и отдохнём.
Водопад Хуангошу, прогулка по району Тяньсинцяо, сад сакуры и переезд в Гуйян
После завтрака поедем к водопаду Хуангошу. Мы сможем увидеть его с разных ракурсов, включая вид из пещеры за падающей водой.
Прогуляемся по живописному району Тяньсинцяо и полюбуемся мостами, каменными тропами и зеленью. После обеда нас ждёт переезд (около 1,5 часов) в сад сакуры Guian Wanmu — самый большой в стране. В марте здесь начинается сезон цветения — нас будут окружать нежно-розовые облака деревьев.
Вечером отправимся в Гуйян, где разместимся в пятизвёздочном отеле с горячими источниками. Время в пути — около 1–1,5 часов.
Экскурсия по Цинъяну, переезд в Чэнду
После завтрака отправимся в древний город Цинъян — дорога займёт около часа. Прогуляемся по историческому центру и пообедаем в местном кафе.
Затем переедем на вокзал и сядем на скоростной поезд до Чэнду. По прибытии разместимся в отеле в тибетском стиле. Вечером поужинаем в ресторане — можно выбрать блюда тибетской или сычуаньской кухни.
Старинный город народа хакка - Луодай
После завтрака отправимся в старинный Луодай — дорога займёт около 1 часа. Город известен архитектурой народа хакка: мы увидим их традиционные круглые дома и пройдёмся по торговым улицам, сохранившим атмосферу прошлого.
Будет время на обед, после чего вернёмся в отель в Чэнду.
Отъезд
Наш тур завершён — мы доставим вас в аэропорт к вашему рейсу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$2100
|1-местное размещение
|$2470
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение группы русским гидом
- Экскурсии по программе
- Приглашение от китайского туроператора для получения визы
Что не входит в цену
- Билеты до Чэнду и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $370