Когда цветёт сакура: комфорт-тур по весеннему Китаю в мини-группе, главные и неизведанные места

Исследовать пещеру Чжицзинь, познакомиться с культурой хакка и сделать фото в нежно-розовой дымке
Приглашаем вас в путешествие по юго-западу Китая. Вы прогуляетесь по древним улицам Чэнду, погрузитесь в историю и сделаете атмосферные фотографии.

Увидите водопад Хуангошу — крупнейший в Восточной Азии, пройдёте по каменным
читать дальше

тропам Тяньсинцяо и спуститесь в подземные залы пещеры Чжицзинь. Погрузитесь в быт народности мяо, а в Луодае познакомитесь с культурой хакка. Полюбуетесь цветущими деревьями в самом большом саду сакуры в стране.

Для вашего комфорта мы подобрали не просто роскошные, но и интересные отели 4-5* с изюминками: например, в Гуйяне остановимся в месте с горячими источниками, а в Чэнду — в отеле в тибетском стиле.

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 8 лет.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Микроавтобус/автобус.

Возраст участников. 8+.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Другим гражданам предоставим приглашение для получения визы.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и прогулка по торговым улочкам

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в старинном районе. По прибытии желающие смогут пообедать в ресторане при отеле, а ещё взять традиционный костюм для фото или отдохнуть с чаем в лобби. Затем прогуляемся по старым торговым улицам. Ужин — в ресторане сычуаньской кухни. После можно будет посетить оперу в чайном доме напротив отеля.

2 день

Переезд в Кайли на поезде

Позавтракаем в отеле и отправимся на вокзал. На скоростном поезде поедем до деревни Цяньху Мяо, время в пути — около 45 минут. По прибытии разместимся в отеле в Кайли, а затем прогуляемся по деревне. Вечером поужинаем и отдохнём после дороги.

3 день

Карстовая пещера Чжицзинь: сталактиты, сталагмиты и подземное озеро

Посетим впечатляющую карстовую пещеру Чжицзинь. Её узкий вход напоминает пасть древнего дракона, а внутри нас встретит прохлада, влажный воздух и фантастические каменные формы.

Мы увидим сталактиты в зале Небесного дворца, чёрную воду в озере Мёртвой тишины и арку Мост бессмертных, перекинутую над пропастью. Здесь исчезает эхо, а тишина словно впитывает шаги.

После экскурсии поедем в Аньшунь, где разместимся в отеле и отдохнём.

4 день

Водопад Хуангошу, прогулка по району Тяньсинцяо, сад сакуры и переезд в Гуйян

После завтрака поедем к водопаду Хуангошу. Мы сможем увидеть его с разных ракурсов, включая вид из пещеры за падающей водой.

Прогуляемся по живописному району Тяньсинцяо и полюбуемся мостами, каменными тропами и зеленью. После обеда нас ждёт переезд (около 1,5 часов) в сад сакуры Guian Wanmu — самый большой в стране. В марте здесь начинается сезон цветения — нас будут окружать нежно-розовые облака деревьев.

Вечером отправимся в Гуйян, где разместимся в пятизвёздочном отеле с горячими источниками. Время в пути — около 1–1,5 часов.

5 день

Экскурсия по Цинъяну, переезд в Чэнду

После завтрака отправимся в древний город Цинъян — дорога займёт около часа. Прогуляемся по историческому центру и пообедаем в местном кафе.

Затем переедем на вокзал и сядем на скоростной поезд до Чэнду. По прибытии разместимся в отеле в тибетском стиле. Вечером поужинаем в ресторане — можно выбрать блюда тибетской или сычуаньской кухни.

6 день

Старинный город народа хакка - Луодай

После завтрака отправимся в старинный Луодай — дорога займёт около 1 часа. Город известен архитектурой народа хакка: мы увидим их традиционные круглые дома и пройдёмся по торговым улицам, сохранившим атмосферу прошлого.

Будет время на обед, после чего вернёмся в отель в Чэнду.

7 день

Отъезд

Наш тур завершён — мы доставим вас в аэропорт к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$2100
1-местное размещение$2470
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение группы русским гидом
  • Экскурсии по программе
  • Приглашение от китайского туроператора для получения визы
Что не входит в цену
  • Билеты до Чэнду и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $370
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, время встречи по договорённости, заселение в отель с 14:00
Завершение: Аэропорт Чэнду, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Чэнду
Провели экскурсии для 12 туристов
Ваша надёжная принимающая сторона в Китае. Собственная команда гидов, которая с любовью и увлечением относится к своей работе. Приглашаем вас увидеть одно из самых интересных направлений в мире — Китай.
читать дальше

Запросов много и групп много, сейчас я являюсь организатором и веду только пару туров в году. Но качество и внимание к каждому участнику будет чувствоваться в любом туре, который я разработала. С любовью и трепетом отношусь к своей «работе». Это не труд, это то, ради чего стоит просыпаться и мечтать. Спасибо за доверие, дорогие друзья!

Тур входит в следующие категории Чэнду

