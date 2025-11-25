После завтрака поедем к водопаду Хуангошу. Мы сможем увидеть его с разных ракурсов, включая вид из пещеры за падающей водой.

Прогуляемся по живописному району Тяньсинцяо и полюбуемся мостами, каменными тропами и зеленью. После обеда нас ждёт переезд (около 1,5 часов) в сад сакуры Guian Wanmu — самый большой в стране. В марте здесь начинается сезон цветения — нас будут окружать нежно-розовые облака деревьев.

Вечером отправимся в Гуйян, где разместимся в пятизвёздочном отеле с горячими источниками. Время в пути — около 1–1,5 часов.