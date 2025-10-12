Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Чэнду на русском языке, цены от $2 087. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 14 дней Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов «Прогуляемся по оборудованным деревянным дорожкам и сделаем эффектные снимки с обзорных точек» $ 2 087 за человека 15 дней В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва... «Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала» $ 3 790 за человека На автобусе 10 дней По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета Исследовать святыни, переночевать на склоне Эвереста и зайти в храм, где никогда не стихает молитва Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва... «Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала» $ 2 990 за человека Все туры Чэнду

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Обзорные»

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