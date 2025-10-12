14 дней
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
«Прогуляемся по оборудованным деревянным дорожкам и сделаем эффектные снимки с обзорных точек»
12 окт в 08:00
$2 087 за человека
15 дней
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
«Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала»
21 июн в 10:00
16 авг в 10:00
$3 790 за человека
10 дней
По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
Исследовать святыни, переночевать на склоне Эвереста и зайти в храм, где никогда не стихает молитва
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
«Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала»
21 июн в 10:00
$2 990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Чэнду в октябре 2024
Сейчас в Чэнду в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 2 087 до 3 790.
Изучение достопримечательностей города Чэнду нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Чэнду много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке