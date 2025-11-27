Описание тура
Откройте для себя Нетуристический Китай с удивительными национальными парками, самобытными городами и древними монастырями. В этом туре мы посетим два самых динамично развивающихся мегаполиса западного Китая. Чэнду- родина больших панд и столица провинции с самыми красивыми национальными парками Китая. Чунцин- город неона и старинных кварталов соседствующих друг с другом. Этот маршрут пройдет по уникальным самобытным местам без толп туристов, ивы в полной мере сможете насладится атмосферой настоящего Китая.
Программа тура по дням
Встречаемся в Чэнду
Встреча в аэропорту Чэнду. На комфортабельном трансфере отправимся в древний монастырь где за чашкой чая в классической чайной познакомимся друг с другом. После прогулки по монастырю и прилегающих рядом торговых улочек отправимся на ужин в традиционный ресторан Китайской кухни.
Вечером заселяемся в отель что бы отдохнуть после перелета.
В гости к пандам
Сегодня мы отправимся в гости к Пандам. После континентального завтрака в отеле нас ждет поездка в заповедник больших панд в Чэнду. В заповеднике мы познакомимся с пандами, сделаем массу фотографий и понаблюдаем за размеренным жеванием бамбука этих милых животных.
После Заповедника отправимся на местные торговые улочки где пообедаем и сможем купить местные сувениры.
Вечером нас ждет прогулка вдоль реки и совместный ужин.
Большой Будда
Сегодня мы отправимся в небольшой городок Лэшань близ Чэнду, известный своей гигантской статуей Будды. после прогулки в парке вдоль реки и осмотра статуи нас ждет совместный обед в местном ресторане.
После обеда мы возвращаемся в Чэнду и посетим представление Сычуаньской оперы.
Ужин пройдет в свободном формате.
Вечером на поезде со скоростью 350км/ч мы отправляемся в Чунцин.
До свидания Китай
Завершающий день нашего путешествия.
Утром после завтрака в отеле, на комфортабельном трансфере мы проводим вас в аэропорт.
При необходимости вы можете вернуться в аэропорт Чэнду. Два аэропорта связывает скоростной поезд. Мы поможем вам с организацией и покупкой билетов.
Мы не говорим Китаю прощай, мы говорим до новых встреч.
Привет Чунцин
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Чунцину. Старые кварталы и стеклянные небоскребы соседствующие друг с другом. Старые монастыри и метро проезжающее через жилой дом. Посетим самые интересные места в Городе и завершим наш день в ресторане с видом на город.
Обед в свободном формате.
Дацзу
Континентальный завтрак в отеле. После завтрака отправимся в удивительный парк Дацзу с наскальными рельефами которым более 1000 лет. Входят в список всемирного наследия Юнеско. Рядом с парком располагается деревня с самобытными улочками и кафе, обед пройдет в свободном формате и каждый сможет попробовать то что ему хочется.
После обеда возвращаемся в Чунцин где у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или купить сувениры своим друзьям и семье.
Ужин пройдет в свободном формате.
По желанию после ужина посещение смотровой площадки на крыше небоскреба.
Чжанцзяцзе
Рано утром на скоростном поезде отправляемся в самый узнаваемый национальный парк Китая Чжанцзяцзе. Именно это место является прототипом пейзажей на планете Пандора в фильме Аватар.
В этот день нас ждет прогулка по парку Тяньмэнь где мы увидим небесные врата и ведущие к ним 999 ступеней.
Завтрак- ланч бокс в поезде. Обед и ужин в ресторанах Китайской кухни включены в программу.
Горы Аватара
Во второй день после завтрака в отеле мы отправимся непосредственно в парк с парящими горами Аватара.
прогулка по парку займет большую часть дня. Мы прокатимся на лифте ста драконов, самом большом лифте вне здания и увидим знаменитые пейзажи гор которые привлекают тысячи туристов со всего света.
Вечером нас ждет завершающий ужин после которого на скоростном поезде мы возвращаемся в Чунцин
Что включено
- Трансфер из аэропорта в первый день прибытия и Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Проживание на всем маршруте в отелях 4
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты по маршруту, включенному в программу
- Билет на поезд по маршрутам, включенным в программу
- Трансфер/такси
- Услуги Гида
- Информационное сопровождение
Что не входит в цену
- Визовые услуги
- Международный перелет в/из Китая
- Питание вне программы
- Сувениры/личные расходы
- Одноместное размещение
- Страховка