Самобытный Китай. Панды в Чэнду, Небоскребы в Чунцине и Горы Аватара
Описание тура

Откройте для себя Нетуристический Китай с удивительными национальными парками, самобытными городами и древними монастырями. В этом туре мы посетим два самых динамично развивающихся мегаполиса западного Китая. Чэнду- родина больших панд и столица провинции с самыми красивыми национальными парками Китая. Чунцин- город неона и старинных кварталов соседствующих друг с другом. Этот маршрут пройдет по уникальным самобытным местам без толп туристов, ивы в полной мере сможете насладится атмосферой настоящего Китая.

Программа тура по дням

1 день

Встречаемся в Чэнду

Встреча в аэропорту Чэнду. На комфортабельном трансфере отправимся в древний монастырь где за чашкой чая в классической чайной познакомимся друг с другом. После прогулки по монастырю и прилегающих рядом торговых улочек отправимся на ужин в традиционный ресторан Китайской кухни.

Вечером заселяемся в отель что бы отдохнуть после перелета.

2 день

В гости к пандам

Сегодня мы отправимся в гости к Пандам. После континентального завтрака в отеле нас ждет поездка в заповедник больших панд в Чэнду. В заповеднике мы познакомимся с пандами, сделаем массу фотографий и понаблюдаем за размеренным жеванием бамбука этих милых животных.

После Заповедника отправимся на местные торговые улочки где пообедаем и сможем купить местные сувениры.

Вечером нас ждет прогулка вдоль реки и совместный ужин.

3 день

Большой Будда

Сегодня мы отправимся в небольшой городок Лэшань близ Чэнду, известный своей гигантской статуей Будды. после прогулки в парке вдоль реки и осмотра статуи нас ждет совместный обед в местном ресторане.

После обеда мы возвращаемся в Чэнду и посетим представление Сычуаньской оперы.

Ужин пройдет в свободном формате.

Вечером на поезде со скоростью 350км/ч мы отправляемся в Чунцин.

4 день

До свидания Китай

Завершающий день нашего путешествия.

Утром после завтрака в отеле, на комфортабельном трансфере мы проводим вас в аэропорт.

При необходимости вы можете вернуться в аэропорт Чэнду. Два аэропорта связывает скоростной поезд. Мы поможем вам с организацией и покупкой билетов.

Мы не говорим Китаю прощай, мы говорим до новых встреч.

5 день

Привет Чунцин

Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Чунцину. Старые кварталы и стеклянные небоскребы соседствующие друг с другом. Старые монастыри и метро проезжающее через жилой дом. Посетим самые интересные места в Городе и завершим наш день в ресторане с видом на город.

Обед в свободном формате.

6 день

Дацзу

Континентальный завтрак в отеле. После завтрака отправимся в удивительный парк Дацзу с наскальными рельефами которым более 1000 лет. Входят в список всемирного наследия Юнеско. Рядом с парком располагается деревня с самобытными улочками и кафе, обед пройдет в свободном формате и каждый сможет попробовать то что ему хочется.

После обеда возвращаемся в Чунцин где у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или купить сувениры своим друзьям и семье.

Ужин пройдет в свободном формате.

По желанию после ужина посещение смотровой площадки на крыше небоскреба.

7 день

Чжанцзяцзе

Рано утром на скоростном поезде отправляемся в самый узнаваемый национальный парк Китая Чжанцзяцзе. Именно это место является прототипом пейзажей на планете Пандора в фильме Аватар.

В этот день нас ждет прогулка по парку Тяньмэнь где мы увидим небесные врата и ведущие к ним 999 ступеней.

Завтрак- ланч бокс в поезде. Обед и ужин в ресторанах Китайской кухни включены в программу.

8 день

Горы Аватара

Во второй день после завтрака в отеле мы отправимся непосредственно в парк с парящими горами Аватара.

прогулка по парку займет большую часть дня. Мы прокатимся на лифте ста драконов, самом большом лифте вне здания и увидим знаменитые пейзажи гор которые привлекают тысячи туристов со всего света.

Вечером нас ждет завершающий ужин после которого на скоростном поезде мы возвращаемся в Чунцин

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта в первый день прибытия и Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Проживание на всем маршруте в отелях 4
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты по маршруту, включенному в программу
  • Билет на поезд по маршрутам, включенным в программу
  • Трансфер/такси
  • Услуги Гида
  • Информационное сопровождение
Что не входит в цену
  • Визовые услуги
  • Международный перелет в/из Китая
  • Питание вне программы
  • Сувениры/личные расходы
  • Одноместное размещение
  • Страховка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Сергей. Вот уже как 10 лет я живу в Китае и изучаю Китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции и все самые крупные
города и деревни с уникальными архитектурными и природными культурными объектами этой прекрасной страны. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными я готов поделится им с вам. Приглашаю вас присоединиться к моим Авторским турам по Китаю и увидеть самые уникальные и запоминающиеся места этой страны вместе.

