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Описание тура

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Путешествие в сердце Сычуани: Загадочный Чэнду и Огненный Чунцин

Приглашаем вас в авторский тур, который раскроет душу самого колоритного и контрастного региона Китая. Это не просто поездка, а погружение в мир, где древние традиции переплетаются с бешеным ритмом мегаполисов, где невероятная кухня бьет рецепторами вглубь, а пейзажи заставляют замереть сердце. Наш путь лежит в два города-антипода, два брата, невероятно разных, но связанных одной могучей рекой Янцзы — умиротворенный Чэнду и дерзкий Чунцин.

Чэнду: Столица Безмятежности

Наше путешествие начнется в Чэнду — городе, который живет под девизом tian fu zhi guo (небесная обитель). Здесь время течет иначе, размеренно и с достоинством.

Искусство замедлять время. Мы почувствуем это в самом сердце города, в парках, где местные жители пьют чай, играют в маджонг и поют оперные арии.

В гостях у символа Китая. Мы отправимся в крупнейший питомник гигантских панд, где увидим этих бамбуковых медведей не на секунду, а на целое утро, наблюдая за их трогательной неуклюжестью во время кормления и игр.

Лицо древности. Дуцзянъянь перенесут нас на тысячи лет назад и впечатлит своим масштабом и красотой, заставляя восхищаться мастерством инжинеров древнего Китая.

Чэнду — это родина панд, мягкий шелк традиции, аромат жасминового чая и предвкушение гастрономического приключения.

Чунцин: Город-Мираж, Потроха и Огонь

А затем мы ворвемся в абсолютно другую реальность. Скоростной поезд умчит нас прямиком в будущее — в огненный, яростный и головокружительный Чунцин.

Лабиринт небоскребов. Чунцин — это город-гора, город-лес, пронзенный мостами и эстакадами. Мы поднимемся на смотровые площадки, чтобы увидеть, как ночь превращает его в море неоновых огней, и спустимся в его бурлящие подземные кварталы.

Сердце кулинарной вселенной. Здесь рождается знаменитый на весь мир Хого (Hot Pot) . Мы не просто попробуем его, а погрузимся в этот ритуал с головой: выберем бульон ин-ян (огненный и мягкий), научимся готовить тончайшие кусочки мяса и понять магию сычуаньского перца, который не жжет, а вызывает приятное онемение — мала .

Великая река Янцзы. Мы окажемся на берегу могучей реке, которая дала жизнь многим городам, и стала колыбелью древней китайской культуры. Увидим, как из воды вырастают футуристические небоскребы Чунцина, создавая сюрреалистичный пейзаж, который невозможно забыть.

Этот тур — для тех, кто хочет не просто увидеть Китай, а прочувствовать его на вкус, на запах, на ощупь. Пройти путь от дзен-спокойствия Чэнду до безумного энергетического вихря Чунцина. Это история о контрастах, которые и составляют настоящую, многогранную и бесконечно завораживающую душу Поднебесной.

Присоединяйтесь. Откройте для себя Китай, о котором не пишут в путеводителях.