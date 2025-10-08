Мои заказы

Экскурсии из центра Чунцина

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Чунцине на русском языке, цены от $842, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли
Начало: В центре Чунцина
Завтра в 07:00
9 окт в 07:00
$1538.10$1619 за всё до 6 чел.
Дачжу: однодневный тур «Два камня»
9.5 часов
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачжу: однодневный тур «Два камня»
Начало: Встреча в центре Чунцина
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$842.90$869 за всё до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
13 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$1182.80$1245 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Чунцину в октябре 2025
Сейчас в Чунцине в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 842 до 1538.10 со скидкой до 5%.
