-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли
Начало: В центре Чунцина
Завтра в 07:00
9 окт в 07:00
$1538.10
$1619 за всё до 6 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачжу: однодневный тур «Два камня»
Начало: Встреча в центре Чунцина
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$842.90
$869 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$1182.80
$1245 за всё до 6 чел.
