Индивидуальный тур из Чунцина для 2–6 человек: посещение секретного объекта 816 проект и захватывающего Большого каньона горы Улин. Русскоязычный гид, комфортный микроавтобус на 7 мест, никакого шопинга — только яркие впечатления.
Описание экскурсииИндивидуальный тур для 2–6 человек на целый день из Чунцина: уникальный подземный объект 816 проект, когда-то сверхсекретный ядерный комплекс, и грандиозный природный памятник Большой каньон горы Улин. Комфортабельный микроавтобус на 7 мест, сопровождение русскоязычного гида, без навязанных покупок. Атмосфера эксклюзивности и полный комфорт на протяжении всей поездки. Важная информация: Паспорт или удостоверение личности (необходимо для входа в некоторые объекты). Удобная обувь для прогулок. Вода и лёгкие перекусы. Головной убор и солнцезащитные средства в жаркую погоду. Лёгкая куртка или дождевик при изменчивой погоде.
07:00 – Выезд из Чунцина, встреча у отеля/центрального района08:30 – Краткая остановка на смотровой площадке реки Уцзян10:00 – Экскурсия по 816 проекту с гидом (около 1,5 часа)12:00 – Перерыв на обед (по рекомендации гида, оплачивается самостоятельно)13:30 – Переезд и прогулка по Большому каньону горы Улин (около 2,5–3 часов)17:30 – Отправление обратно19:00 – Прибытие в Чунцин, окончание программы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 816 проект - крупнейшее в мире искусственное подземное сооружение, когда-то секретный ядерный объект. Сегодня это уникальный музей под землей, "реальный вариант" фильма "Блуждающая Земля"
- Большой каньон горы Улин - грандиозный разлом земной коры, живописные скалы, густые леса и первозданная природа
Что включено
- Трансфер на частном автомобиле (7 мест)./nЛичный водитель-гид. /nВходные билеты: объект 816 (вкл. электрокар), каньон Улиншань (вкл. электрокар, автобус, подъём на канатной дороге)./nСтрахование ответственности турфирмы.
Что не входит в цену
- Питание. /nДополнительные расходы (например, спуск на канатной дороге в каньоне)./nЛичные траты и страховка от несчастных случаев (рекомендуется).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление из Чунцина
Завершение: Монумент освобождения Чунцина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Паспорт или удостоверение личности (необходимо для входа в некоторые объекты)
- Удобная обувь для прогулок
- Вода и лёгкие перекусы
- Головной убор и солнцезащитные средства в жаркую погоду
- Лёгкая куртка или дождевик при изменчивой погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
