Когда: 07:00 – Выезд из Чунцина, встреча у отеля/центрального района08:30 – Краткая остановка на смотровой площадке реки Уцзян10:00 – Экскурсия по 816 проекту с гидом (около 1,5 часа)12:00 – Перерыв на обед (по рекомендации гида, оплачивается самостоятельно)13:30 – Переезд и прогулка по Большому каньону горы Улин (около 2,5–3 часов)17:30 – Отправление обратно19:00 – Прибытие в Чунцин, окончание программы

Экскурсия длится около 12 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала