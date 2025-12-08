Этнический комплекс Цзюли

Тур начинается с посещения архитектурного комплекса Цзюли — крупнейшего центра культуры народа мяо в Китае. Вы увидите тотемный столб Цзюли высотой 24 метра и дворец Цзюли — самое большое в мире здание на сваях, а также уникальные девять ворот с разной архитектурой.

Древний город Гунтань

Далее программа продолжается в древнем городе Гунтань с 1700-летней историей. Вы прогуляетесь по узким улочкам с деревянными подвесными домами эпох Мин и Цин, увидите сохранившиеся соляные пути и познакомитесь с местными ремеслами.

Галерея реки Уцзян

Завершает тур прогулка на катере по реке Уцзян, где открываются виды на горные ущелья, изумрудные воды и традиционные подвесные дома. Этот участок реки известен как «Сто-ли галерея» за живописные пейзажи. Важная информация: