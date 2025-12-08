Познакомьтесь с культурным наследием народа мяо и природными красотами провинции Чунцин.
Тур включает посещение этнического комплекса Цзюли, старинного города Гунтань и прогулку на катере по живописной реке Уцзян.
Описание экскурсии
Этнический комплекс Цзюли
Тур начинается с посещения архитектурного комплекса Цзюли — крупнейшего центра культуры народа мяо в Китае. Вы увидите тотемный столб Цзюли высотой 24 метра и дворец Цзюли — самое большое в мире здание на сваях, а также уникальные девять ворот с разной архитектурой.
Древний город Гунтань
Далее программа продолжается в древнем городе Гунтань с 1700-летней историей. Вы прогуляетесь по узким улочкам с деревянными подвесными домами эпох Мин и Цин, увидите сохранившиеся соляные пути и познакомитесь с местными ремеслами.
Галерея реки Уцзян
Завершает тур прогулка на катере по реке Уцзян, где открываются виды на горные ущелья, изумрудные воды и традиционные подвесные дома. Этот участок реки известен как «Сто-ли галерея» за живописные пейзажи. Важная информация:
- При себе необходимо иметь действующий заграничный паспорт.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по каменным улочкам.
- В горных районах возможен слабый мобильный сигнал.
- Для оплаты в деревнях потребуются наличные юани или We.
- Chat Pay/Alipay.
- Детские кресла в автомобиле предоставляются по предварительному запросу.
- Тур подходит для туристов с нормальной физической подготовкой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный комплекс Цзюли
- Древний город Гунтань
- Галерея реки Уцзян
- Тотемный столб Цзюли
- Дворец Цзюли
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Услуги гида на русском языке
- Базовое страхование
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Туристическая страховка личная
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
Завершение: В районе Цзефанбэй или Хунъядун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
