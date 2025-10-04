-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Приватный тур 816 объект + Большой каньон Улиншань (1 день)
Начало: Отправление из Чунцина
«Индивидуальный тур для 2–6 человек на целый день из Чунцина: уникальный подземный объект 816 проект, когда-то сверхсекретный ядерный комплекс, и грандиозный природный памятник Большой каньон горы Улин»
Завтра в 07:00
5 окт в 07:00
$930.10
$979 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
«Этот приватный однодневный тур с русскоговорящим гидом позволит вам погрузиться в уникальное сочетание культуры и природы юго-восточного Чунцина»
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
$1182.80
$1245 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур на Вулун (Сказочная гора) и Три природных моста - частная экскурсия
Начало: Встреча в центральных районах Чунцина
«Природные и культурные достопримечательности Тяньшэн Санцяо и Сяньнюйшань – уникальные пейзажи с горными мостами, каньонами и альпийскими лугами, а также съемочные локации фильма Чжан Имоу»
Завтра в 07:00
5 окт в 07:00
$916.20
$1018 за всё до 6 чел.
