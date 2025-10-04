Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Чунцине на русском языке, цены от $916, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 12 часов 5% Индивидуальная до 6 чел. Приватный тур 816 объект + Большой каньон Улиншань (1 день) Начало: Отправление из Чунцина «Индивидуальный тур для 2–6 человек на целый день из Чунцина: уникальный подземный объект 816 проект, когда-то сверхсекретный ядерный комплекс, и грандиозный природный памятник Большой каньон горы Улин» $930.10 $979 за всё до 6 чел. 13 часов 5% Индивидуальная до 6 чел. Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города «Этот приватный однодневный тур с русскоговорящим гидом позволит вам погрузиться в уникальное сочетание культуры и природы юго-восточного Чунцина» $1182.80 $1245 за всё до 6 чел. 11 часов 10% Индивидуальная до 6 чел. Однодневный тур на Вулун (Сказочная гора) и Три природных моста - частная экскурсия Начало: Встреча в центральных районах Чунцина «Природные и культурные достопримечательности Тяньшэн Санцяо и Сяньнюйшань – уникальные пейзажи с горными мостами, каньонами и альпийскими лугами, а также съемочные локации фильма Чжан Имоу» $916.20 $1018 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Чунцина

