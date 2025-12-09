Так легко растеряться в этом сиянии миллиона огней, многослойности архитектуры, обилии стритфуда… Наш гид поможет вам по-настоящему увидеть и понять Чунцин. Вы окажетесь в комплексе Пещера Хунъя с открыток, на палубе корабля, скользящего по двум рекам, и на смотровых, где город раскинулся как световой океан. Узнаете историю Чунцина и попробуете его на вкус.

Описание водной прогулки

Вы встретитесь с гидом у знаменитого магазина Apple в районе Цзефанбэй и отправитесь гулять по сердцу города.

Пещера Хунъя — фантастический архитектурный комплекс. Вы пройдёте по извилистым улочкам с традиционными деревянными постройками и узнаете историю Хунъя Дон, которая восходит к началу династии Мин. Полюбуетесь видами реки Цзялин и сделаете те самые фото — с неоновыми огнями, фонарями и многослойной архитектурой на скалах.

Круиз по рекам Янцзы и Цзялин (45 мин). На подсвеченном корабле вы проплывёте мимо небоскрёбов, мостов и старинных кварталов на холмах — потрясающий контраст старого и нового.

Скрытые смотровые площадки в районе на ваш выбор. Гид предложит вам варианты прогулки после круиза в зависимости от того, что вы уже успели посмотреть в Чунцине. Это может быть район-порт Лунмэньхао, смотровая Чанцзяхуэй на южном берегу, пешеходная аллея Шанчэн, исторический и колоритный район Шиба-ти («18 ступеней»).

