Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина

Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Так легко растеряться в этом сиянии миллиона огней, многослойности архитектуры, обилии стритфуда… Наш гид поможет вам по-настоящему увидеть и понять Чунцин.

Вы окажетесь в комплексе Пещера Хунъя с открыток, на палубе корабля, скользящего по двум рекам, и на смотровых, где город раскинулся как световой океан. Узнаете историю Чунцина и попробуете его на вкус.
Описание водной прогулки

Вы встретитесь с гидом у знаменитого магазина Apple в районе Цзефанбэй и отправитесь гулять по сердцу города.

Пещера Хунъя — фантастический архитектурный комплекс. Вы пройдёте по извилистым улочкам с традиционными деревянными постройками и узнаете историю Хунъя Дон, которая восходит к началу династии Мин. Полюбуетесь видами реки Цзялин и сделаете те самые фото — с неоновыми огнями, фонарями и многослойной архитектурой на скалах.

Круиз по рекам Янцзы и Цзялин (45 мин). На подсвеченном корабле вы проплывёте мимо небоскрёбов, мостов и старинных кварталов на холмах — потрясающий контраст старого и нового.

Скрытые смотровые площадки в районе на ваш выбор. Гид предложит вам варианты прогулки после круиза в зависимости от того, что вы уже успели посмотреть в Чунцине. Это может быть район-порт Лунмэньхао, смотровая Чанцзяхуэй на южном берегу, пешеходная аллея Шанчэн, исторический и колоритный район Шиба-ти («18 ступеней»).

Организационные детали

  • Круиз по реке включён в стоимость. Также мы предоставляем бутилированную воду и перекус для каждого (обычно это местные уличные закуски — рисовый пудинг, рисовые шарики, мясные фрикадельки и многое другое)
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества человек за доплату (детали уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Чунцине
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Чунцина

