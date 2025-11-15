Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
27 ноя в 11:00
28 ноя в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки Элин и Эрчан и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 15:00
27 ноя в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Завтра в 15:00
27 ноя в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
-
10%
Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
27 ноя в 18:00
28 ноя в 18:00
от $279
$310 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandrs15 ноября 2025В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
Экскурсия проходила
Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в ноябре 2025
Сейчас в Чунцине в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 1 ⭐ отзыв, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь