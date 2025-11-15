Мои заказы

Главные экскурсионные места в Чунцине

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Чунцине на русском языке, цены от $250, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
27 ноя в 11:00
28 ноя в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
Открывая Чунцин
Пешая
На поезде
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки Элин и Эрчан и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 15:00
27 ноя в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Чунцин без острого перца
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Завтра в 15:00
27 ноя в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Пешая
3 часа
-
10%
Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
27 ноя в 18:00
28 ноя в 18:00
от $279$310 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandrs
    15 ноября 2025
    Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
    В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
    Экскурсия проходила
    читать дальше

    в комфортном минивене, нам было удобно вчетвером. Нихат- студент из Азербайджана, проходящий обучение в Чунцинском университете, он стал нашим проводником в этом мегаполисе. По дороге на первую локацию, Нихат успел показать и рассказать об особенностях этого многоуровнего, с массой транспортных развязок, чрезвычайно озеленённого и туманного города. Зная, что вечером нам надо успеть обратно на поезд в Чэнду, экскурсию построил максимально в темпе вальса. Мы круто размялись, поднимаясь по деревянной лестнице на смотровую площадку, излюбленное место для фото. На возвышении открылся фантастический вид на реку Цзялин, практически тут же впадающую в Янцзы. Потом пошли на центральную площадь, Таймсквер, затем прошлись по торговым улицам в пещере у водопада. Доехали до поезда, пронзающего дом. Зафиксировали этот необычный факт. Решили не тратить время на очередь на канатную дорогу через Янцзы, а сразу поехали в Цыцикоу в фарфоровый квартал-душу Китая. Торговая улица как всегда в Китае поразила количеством местного населения и своим разнообразием предлагаемых товаров и еды, яркостью красок и шумом торговли.
    Апофеозом был выход в конце улицы к реке, откуда собственно и начался много сотен лет назад торговый квартал.
    Всё это время Нихат помогал общаться с местными торговцами.
    Интересный рассказ об истории Чунцина, обходительность и позитив Нихата оставил максимально приятное впечатление от города и желание ещё раз вернуться. Посмотреть на вечерний Чунцин, когда иллюминация преображает город, волшебный город.

