Такой разный Китай: пульсирующий Чунцин и безмолвный парк Улун (индивидуально)
Главные достопримечательности многоярусного мегаполиса и заповедные пейзажи из кино
Мы познакомим вас с удивительным Чунцином, где улицы бросают вызов логике, поезда ходят сквозь дом, можно стоять одновременно на 1 и 22 этажах.
Покажем главные достопримечательности многоуровневого мегаполиса на горах и читать дальшеуменьшить
реках, от впечатляющей станции «Лицзыба» до колоритного города Цицикоу. А затем увезём далеко в царство крутых скал и туманных ущелий — парк Улун из списка ЮНЕСКО.
Вместе насладимся мощью первозданной природы, а также посетим локации, где снимали боевик «Трансформеры-4» и китайские фильмы в жанре уся.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой загранпаспорт.
Программа тура по дням
1 день
Главное в Чунцине
Поезд сквозь дом. Вы не только увидите архитектурное чудо, но и прокатитесь на уникальном монорельсе.
Башня Куйсин. Проникнитесь спокойной атмосферой старого Чунцина. Посетите место, где раньше молились об успехах в учёбе, полюбуетесь панорамами реки Цзялин. А также узнаете, что такое 8D-архитектура и как можно быть одновременно на 1 и 22 этажах.
Канатная дорога над Янцзы. Переместитесь с одного берега реки на другой в окружении небоскрёбов и гор вдали.
Древний город Цицикоу. Окунётесь в колорит портового поселения с оживлёнными лавками и пряной уличной едой.
Галерея градостроительства. Посетите интерактивный музей, чтобы понять, как Чунцин стал «городом гор». Познакомитесь с прошлым, настоящим и будущим смелой застройки. А с набережной понаблюдаете за плавно скользящими судами.
Улица Лунмэньхао. Погуляете среди восстановленных зданий и чайных домов, увидите вековые деревья, книжные лавки, мастерские художников, уютные кафе.
2 день
Дикая природа Улуна
Сменим шумный Чунцин на впечатляющие пейзажи карстового парка Улун (около 6 часов на дорогу в обе стороны). Здесь тропы петляют сквозь воду и природные арки, окружены густыми зарослями и крутыми утёсами, а над провалами и обрывами перекинуты естественные мосты. Эти сюрреалистические ландшафты служили декорациями к китайским боевикам и блокбастеру «Трансформеры-4».
Если позволит погода, посетим ущелье Луншуйся с отвесными скалами и водопадами. А также обсудим геологию, фольклор и киносъёмки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$419
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
2 закуски, 2 напитка
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Все входные билеты, включая канатную дорогу и монорельс
Что не входит в цену
Билеты в Чунцин и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Чаевые
Стоимость тура указана для группы из 2-х и более человек. Если вы путешествуете в одиночку, стоимость составит $905
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Чунцине, 9:00
Завершение: Место вашего проживания в Чунцине, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чунцине
Організатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
