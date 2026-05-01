Поезд сквозь дом. Вы не только увидите архитектурное чудо, но и прокатитесь на уникальном монорельсе.

Башня Куйсин. Проникнитесь спокойной атмосферой старого Чунцина. Посетите место, где раньше молились об успехах в учёбе, полюбуетесь панорамами реки Цзялин. А также узнаете, что такое 8D-архитектура и как можно быть одновременно на 1 и 22 этажах.

Канатная дорога над Янцзы. Переместитесь с одного берега реки на другой в окружении небоскрёбов и гор вдали.

Древний город Цицикоу. Окунётесь в колорит портового поселения с оживлёнными лавками и пряной уличной едой.

Галерея градостроительства. Посетите интерактивный музей, чтобы понять, как Чунцин стал «городом гор». Познакомитесь с прошлым, настоящим и будущим смелой застройки. А с набережной понаблюдаете за плавно скользящими судами.

Улица Лунмэньхао. Погуляете среди восстановленных зданий и чайных домов, увидите вековые деревья, книжные лавки, мастерские художников, уютные кафе.