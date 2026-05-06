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Мост Айчжай и древний город Фужун - из Чжанцзяцзе
Пройти над бездонным ущельем и увидеть дома на сваях
Начало: У вашего отеля в центре Чжанцзяцзе
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Индивидуальная
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Испытание высотой: Гранд-Каньон и стеклянный мост в Чжанцзяцзе
Пройти вдоль ручьёв и водопадов - и взглянуть вниз с моста над пропастью
Начало: Любое место в центре Чжанцзяцзе
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
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Индивидуальная
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Удивительный мир Чжанцзяцзе: путешествие к горе Тяньмэнь
С подъёмом на вершину, прогулкой по краю скал и видами на долины
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Сегодня в 10:00
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от $420 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
у нас был гид Лев, отличный парень, поездка была легкой, веселой и богатой на впечатления. Город Фуронг вечером необычно красив. Настоятельно рекомендую посетить!
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Всего 1 отзыв в Чжанцзяцзе в категории "Из центра"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Из центра»
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