Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чжанцзяцзе к горе Тяньмэнь: канатная дорога, стеклянный мост и пещера «Небесные врата»
Туда, где горы касаются облаков
Начало: В Чжанцзяцзе
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от $600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворцы горных правителей и световое шоу Тяньмэньшань (всё включено)
Увидеть резиденцию Туси, попробовать блюда тудзя и пройти по стеклянной тропе - из Чжанцзяцзе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большой каньон и Стеклянный мост - из Чжанцзяцзе
Пройти над пропастью, спуститься в каньон и испытать себя на необычных аттракционах
«Скульптурный лифт (аттракцион с быстрым спуском)»
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от $560 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Развлечения»
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