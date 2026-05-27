Это будет день контрастов: от мощного земного мы перенесёмся к воздушному и небесному. Вы преодолеете тропу на дне каньона и познакомитесь с местной флорой. А затем окажетесь на вершине — пройдёте по стеклянному мосту и увидите Гранд-Каньон с высоты птичьего полёта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стеклянный мост (около 1 ч)

Вы пройдёте по одному из самых длинных и высоких стеклянных мостов в мире: 430 м в длину и около 300 м над каньоном. Конструкция выполнена из трёх слоёв прочного стекла, во время прогулки вы будто парите по воздуху — и любуетесь панорамой ущелья, реки и леса.

Гранд-каньон (около 4 ч)

Тропа проходит по дну каньона вдоль ручьёв, водопадов и скал. Маршрут включает несколько ключевых участков:

«Полоска неба» — узкий проход между скалами длиной около 700 м с перепадом высот более 300 м. Тропа оборудована перилами, но местами встречаются почти вертикальные лестницы

— узкий проход между скалами длиной около 700 м с перепадом высот более 300 м. Тропа оборудована перилами, но местами встречаются почти вертикальные лестницы дощатая дорога и горная тропа — здесь можно увидеть густую растительность и редкие виды птиц и бабочек

— здесь можно увидеть густую растительность и редкие виды птиц и бабочек озеро Укай — небольшое водохранилище, меняющее оттенки из-за отражения камней и водорослей

— небольшое водохранилище, меняющее оттенки из-за отражения камней и водорослей водопад Тяньхэ — один из самых впечатляющих в каньоне: около 120 м в высоту

— один из самых впечатляющих в каньоне: около 120 м в высоту ручей Шэньцюань — поток низвергается каскадами по массивным камням, образуя небольшие водопады и неглубокие заводи

— поток низвергается каскадами по массивным камням, образуя небольшие водопады и неглубокие заводи озеро Шэньцюань — небольшое водохранилище, созданное местными жителями в 1970-х для выработки электроэнергии

Вы узнаете:

как миллионы лет эрозии сформировали каньон глубиной до 400 м и какие горные породы формируют ландшафт Чжанцзяцзе

как устроены реки, водопады и подземные источники каньона

какие растения и животные обитают в этом регионе

как эти территории использовались местными жителями

из чего состоит стеклянный мост и почему на него пускают только в бахилах

