Это будет день контрастов: от мощного земного мы перенесёмся к воздушному и небесному. Вы преодолеете тропу на дне каньона и познакомитесь с местной флорой.
А затем окажетесь на вершине — пройдёте по стеклянному мосту и увидите Гранд-Каньон с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
Стеклянный мост (около 1 ч)
Вы пройдёте по одному из самых длинных и высоких стеклянных мостов в мире: 430 м в длину и около 300 м над каньоном. Конструкция выполнена из трёх слоёв прочного стекла, во время прогулки вы будто парите по воздуху — и любуетесь панорамой ущелья, реки и леса.
Гранд-каньон (около 4 ч)
Тропа проходит по дну каньона вдоль ручьёв, водопадов и скал. Маршрут включает несколько ключевых участков:
- «Полоска неба» — узкий проход между скалами длиной около 700 м с перепадом высот более 300 м. Тропа оборудована перилами, но местами встречаются почти вертикальные лестницы
- дощатая дорога и горная тропа — здесь можно увидеть густую растительность и редкие виды птиц и бабочек
- озеро Укай — небольшое водохранилище, меняющее оттенки из-за отражения камней и водорослей
- водопад Тяньхэ — один из самых впечатляющих в каньоне: около 120 м в высоту
- ручей Шэньцюань — поток низвергается каскадами по массивным камням, образуя небольшие водопады и неглубокие заводи
- озеро Шэньцюань — небольшое водохранилище, созданное местными жителями в 1970-х для выработки электроэнергии
Вы узнаете:
- как миллионы лет эрозии сформировали каньон глубиной до 400 м и какие горные породы формируют ландшафт Чжанцзяцзе
- как устроены реки, водопады и подземные источники каньона
- какие растения и животные обитают в этом регионе
- как эти территории использовались местными жителями
- из чего состоит стеклянный мост и почему на него пускают только в бахилах
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает около часа
- Дополнительные расходы: входные билеты — 180 юаней ($28) за чел.
- Экскурсию можно организовать для большего количества путешественников — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ван — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
