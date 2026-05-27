Удивительный мир Чжанцзяцзе: путешествие к горе Тяньмэнь

С подъёмом на вершину, прогулкой по краю скал и видами на долины
Облака плывут прямо в руки, острые пики готовы разрезать небо, а тропы будто висят в воздухе.

Вы подниметесь на гору Тяньмэнь по канатной дороге, пройдёте по стеклянным дорожкам, увидите Небесные врата, 999 ступеней, буддийский храм — и проживёте день среди пейзажей, которые легко принять за декорации к фантастическому фильму.
Описание экскурсии

Подъём на Тяньмэньшань (около 1 часа)
Путешествие начнётся с одной из самых зрелищных частей маршрута. Вы подниметесь по высокогорной канатной дороге и увидите, как городской пейзаж сменяется долинами, лесами и скалами. По пути откроются виды на горные массивы, облака и знаменитую Дорогу с 99 поворотами, которая змеится по склону.

Стеклянные тропы над обрывом (около 1 часа)
На вершине вас ждут дорожки, закреплённые вдоль отвесных скал. Вы пройдёте по участкам с прозрачным полом, где особенно остро ощущаются высота и масштаб места. Идеальная локация для эффектных кадров!

Тропа Гуйгу, смотровые площадки и подвесной мост (около 1 часа)
Тропа тянется над ущельями и позволяет рассмотреть ландшафт с самых выразительных ракурсов. По дороге — панорамные площадки, стеклянный выступ над обрывом и подвесной мост. Здесь отлично видно, почему пейзажи Чжанцзяцзе сравнивают с фантастическим миром Пандоры.

Небесные врата (около 1 часа)
Одна из главных точек маршрута — огромная естественная арка в скале, которую называют Небесными вратами. Вы увидите природное чудо, возникшее под действием эрозии, и узнаете, почему оно стало символом горы Тяньмэнь.

Лестница из 999 ступеней (около 30 минут)
К Небесным вратам ведёт знаменитая лестница из 999 ступеней. В китайской традиции это число связывают с силой духа и преодолением жизненных трудностей. Подъём здесь становится не только физическим, но и символичным действием. Если не захочется идти пешком, можно подняться на эскалаторе за доплату.

Вершина Юньмэн Сяньдин (около 1 часа)
На самой высокой точке горы вы остановитесь, чтобы спокойно рассмотреть окрестности. Отсюда открываются ясные виды на пики, леса и долины провинции Хунань. А в туманную погоду вершины и склоны будто растворяются в облаках.

Буддийский храм (около 1 часа)
Завершим экскурсию в храмовом комплексе на вершине. Здесь царит тишина, а в воздух пропитан благовониями. Вы осмотрите пагоды и религиозные постройки, узнаете о сакральной роли места и о том, как в Китае переплетаются природа, паломничество и представления о гармонии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Buick GL8 или аналогичном
  • Входные билеты (350 юаней, или $53 с человека) оплачиваются отдельно
  • В программе будет свободное время для обеда
  • Поездку можно организовать и для большего количества путешественников — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

от $516 за экскурсию