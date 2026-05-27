Облака плывут прямо в руки, острые пики готовы разрезать небо, а тропы будто висят в воздухе. Вы подниметесь на гору Тяньмэнь по канатной дороге, пройдёте по стеклянным дорожкам, увидите Небесные врата, 999 ступеней, буддийский храм — и проживёте день среди пейзажей, которые легко принять за декорации к фантастическому фильму.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Подъём на Тяньмэньшань (около 1 часа)

Путешествие начнётся с одной из самых зрелищных частей маршрута. Вы подниметесь по высокогорной канатной дороге и увидите, как городской пейзаж сменяется долинами, лесами и скалами. По пути откроются виды на горные массивы, облака и знаменитую Дорогу с 99 поворотами, которая змеится по склону.

Стеклянные тропы над обрывом (около 1 часа)

На вершине вас ждут дорожки, закреплённые вдоль отвесных скал. Вы пройдёте по участкам с прозрачным полом, где особенно остро ощущаются высота и масштаб места. Идеальная локация для эффектных кадров!

Тропа Гуйгу, смотровые площадки и подвесной мост (около 1 часа)

Тропа тянется над ущельями и позволяет рассмотреть ландшафт с самых выразительных ракурсов. По дороге — панорамные площадки, стеклянный выступ над обрывом и подвесной мост. Здесь отлично видно, почему пейзажи Чжанцзяцзе сравнивают с фантастическим миром Пандоры.

Небесные врата (около 1 часа)

Одна из главных точек маршрута — огромная естественная арка в скале, которую называют Небесными вратами. Вы увидите природное чудо, возникшее под действием эрозии, и узнаете, почему оно стало символом горы Тяньмэнь.

Лестница из 999 ступеней (около 30 минут)

К Небесным вратам ведёт знаменитая лестница из 999 ступеней. В китайской традиции это число связывают с силой духа и преодолением жизненных трудностей. Подъём здесь становится не только физическим, но и символичным действием. Если не захочется идти пешком, можно подняться на эскалаторе за доплату.

Вершина Юньмэн Сяньдин (около 1 часа)

На самой высокой точке горы вы остановитесь, чтобы спокойно рассмотреть окрестности. Отсюда открываются ясные виды на пики, леса и долины провинции Хунань. А в туманную погоду вершины и склоны будто растворяются в облаках.

Буддийский храм (около 1 часа)

Завершим экскурсию в храмовом комплексе на вершине. Здесь царит тишина, а в воздух пропитан благовониями. Вы осмотрите пагоды и религиозные постройки, узнаете о сакральной роли места и о том, как в Китае переплетаются природа, паломничество и представления о гармонии.

Организационные детали