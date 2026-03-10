Описание Ответы на вопросы

АННА Ваш гид в Гонконге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек $200 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Почему Гонконг? Каким я Его знаю, люблю и покажу Вам: Это один из богатейших и наиболее развитых городов Мира! Жизнь здесь бьет ключом. Западная культура и ценности гармонично проросли сквозь глубину Китайских традиций. Как дорогие самоцветы, то там, то здесь, горят аутентичные вкрапления разных стран мира. Этот мультикультурный город с винтажным флёром богат яркими контрастами, незабываемыми вкусами и запахами. Вас ждут не только панорамы небоскребов, но и наполненные спокойствием красивейшие храмы, ароматная кантонская кухня под звездами Мишлен, монументальная британская архитектура, европейские бары, бодрящие морские прогулки, уникальные культурные объекты, перформансы и выставки, беспошлинный и беспощадный шопинг в крупнейших торговых центрах, уникальные винтажные магазинчики и тонны фотоконтента! Будем кататься на двухэтажных трамваях, гулять по крышам небоскрёбов, пробовать кухню разных народов мира, затеряемся в киношных подворотнях… Жду с нетерпением, Гонконг из эмэйзинг!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату