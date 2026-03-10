Описание экскурсииПочему Гонконг? Каким я Его знаю, люблю и покажу Вам: Это один из богатейших и наиболее развитых городов Мира! Жизнь здесь бьет ключом. Западная культура и ценности гармонично проросли сквозь глубину Китайских традиций. Как дорогие самоцветы, то там, то здесь, горят аутентичные вкрапления разных стран мира. Этот мультикультурный город с винтажным флёром богат яркими контрастами, незабываемыми вкусами и запахами. Вас ждут не только панорамы небоскребов, но и наполненные спокойствием красивейшие храмы, ароматная кантонская кухня под звездами Мишлен, монументальная британская архитектура, европейские бары, бодрящие морские прогулки, уникальные культурные объекты, перформансы и выставки, беспошлинный и беспощадный шопинг в крупнейших торговых центрах, уникальные винтажные магазинчики и тонны фотоконтента! Будем кататься на двухэтажных трамваях, гулять по крышам небоскрёбов, пробовать кухню разных народов мира, затеряемся в киношных подворотнях… Жду с нетерпением, Гонконг из эмэйзинг!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Гонконг - сердце города, сити, небоскребы, вид на мегаполис с высоты птичьего полета, двухэтажные трамвайчики, люксовые бутики, старые уютные кварталы, киношные локации, колониальная архитектура
- Незабываемая прогулка на уникальном пароме времен британского правления
- Коулун - лучшая фотопанорама с набережной, аллея звезд со статуей Брюса Ли и ладонями Джекки Чана, культурный комплекс (бесплатное посещение), один из лучших парков города, ночной рынок с живым "товаром", уличная еда, мультикультурные трущебы. Еще ооочень много моих "секретных" локаций, которыми делюсь лично, только в рамках экскурсии
Что включено
- Встречаю в отеле, гуляем весь день, пока Вы не устанете. /nРекомендации по подготовке к поездке и поддержка на весь период пребывания в Гонконге (все, что в моих силах)
Что не входит в цену
- Еда и проезд на транспорте. Как местный житель могу гарантировать самые демократичные (по гонконгским меркам) цены
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гонконг
Завершение: Могу отвести обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Гонконг: Восток и Запад. На стыке культур»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
$280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Плэйинг Филд роуд рядом со станцией МТР Принц Эдва...
$205 за всё до 5 чел.
-
33%
Индивидуальная
Премиум-зал ожидания Plaza Premium Lounge в аэропорту Гонконга
Начало: 8В59+699 Чек Лап Кок, Гонконг
$64
$95.50 за человека
Групповая
до 15 чел.
Билет в Океанариум Гонконга с пандами и трансфером
Начало: Отель Ковлун, 19-21 Нейтан Роуд, Цим Ша Цуй, Гонко...
$68 за человека