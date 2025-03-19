Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично

Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Гонконга и получите профессиональную фотосессию в городе неоновых огней. Более 12 отредактированных фото станут самым запоминающимся сувениром из путешествия.
Описание фото-прогулкиФотосессия в сердце города Ночной Гонконг — это кинематографичная атмосфера, где современность соседствует с аутентичными закоулками. Съёмка проходит в знаковых местах: от ярких неоновых вывесок Монг Кока до скрытых переулков, мостов и парков на острове Гонконг и в Коулуне. Индивидуальный подход Фотограф Эшли Джей («memorytxture»), мультимедийная художница с 11‑летним опытом жизни в Гонконге, создаст персональную историю именно для вас. Перед съёмкой можно обсудить пожелания, чтобы фото отражали ваш стиль, или довериться мастеру. Ваши лучшие воспоминания Вы получите минимум 12 профессионально отредактированных фотографий в течение 5 дней. Это будет не просто съёмка, а вечерняя прогулка по самым атмосферным точкам города, которая останется в вашей памяти. Важная информация:
- Готовые фотографии вы получите в течение 5 дней — ссылкой для скачивания.
- Я работаю как с цифровой техникой, так и с плёночной фотографией. Дополнительно можно заказать съёмку на плёнку — 250 гонконгских долларов за один рулон (около 32 фотографий).
- Вы можете выбрать любую одежду на своё усмотрение или взять с собой несколько комплектов, чтобы сделать фото в разных образах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Сентрал / Шеунг Ван (остров Гонконг)
- Район Монг Кок (Коулун)
- Район Яу Ма Тей (рядом с улицей Темпл‑стрит)
- Район Шам Шуй По (Коулун)
Что включено
- Фотосессия (с использованием цифровой камеры)
- Трансфер
- Ссылка для скачивания с минимум 12 отредактированных фотографий в течение 5 дней
Что не входит в цену
- Плёночная фотосъёмка
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station Exit D, Prince Edward, Hong Kong
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимур
19 мар 2025
С Эшли мы отлично поработали, дополнительный рулон плёнки того стоил!
Д
Дарья
3 дек 2024
Эшли — удивительный человек, которая искренне делится своими историями с каждым, с кем встречается. Её страсть к фотографии и любовь к Гонконгу действительно чувствуется. Мне было очень приятно проводить с ней время, а её фотографии вдохновляют!
К
Кира
6 сен 2024
Эшли помогла нам почувствовать себя очень комфортно во время съёмки. Она умело находила баланс между тем, чтобы дать нам свободу, и предложить полезные советы для лучших кадров. Фотографии получились очень стильными и по‑настоящему отражают нашу индивидуальность. Хотелось бы их ещё больше! Очень рекомендую её услуги
