Откройте для себя знаковые виды Гонконга с борта комфортного круиза по гавани Виктория.
Выберите дневную прогулку с неограниченными напитками или вечерний рейс, чтобы полюбоваться закатом и огнями ночного города.
Описание круизаДневная прогулка Дневной круиз позволит увидеть гармоничное сочетание традиционных пейзажей и современных небоскрёбов. С палубы открываются виды на Международный коммерческий центр, Международный финансовый центр, башню Банка Китая, штаб‑квартиру HSBC и выставочный центр Гонконга. Маршрут проходит мимо терминала Кай Так, Дворцового музея и современного культурного центра Xiqu в Западном Коулуне. Закат и огни города Вечерний круиз подарит незабываемые эмоции: закат над бухтой Виктория и огни небоскрёбов, которые превращаются в грандиозное световое шоу. Вас ждут виды на Центральный район, Козуэй‑Бей, деревню Лэй Юэ Мун и набережную Коулуна. На борту работает открытый бар с безлимитными напитками, а просторная палуба идеально подходит для фотографий и отдыха с друзьями или семьёй. Важная информация:
- Запрещено: домашние животные (собаки-поводыри разрешены), курение на корабле • Пожалуйста, приходите на пирс за 10 минут до отправления, чтобы не пропустить время посадки.
- В настоящее время на причале нет стойки регистрации. Если вы прибудете раньше, пожалуйста, не волнуйтесь. Корабль причаливает к причалу вовремя. Пожалуйста, подождите немного.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посадочный талон на круиз
- Безлимитные напитки (крепкие алкогольные напитки, вино, пиво и безалкогольные напитки)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Давид
3 мар 2025
Отличное соотношение цены и качества. У нас был прекрасный вид, а порции были очень большими. Очень рекомендую
К
Кира
1 дек 2024
Отличное соотношение цены и качества! Напитки включены в стоимость, и впечатления были потрясающими.
Т
Тихон
2 окт 2024
Потрясающие виды на гавань Виктория на закате и ночью. Нам очень понравились бесплатные напитки
