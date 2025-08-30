Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 19:15
31 авг в 19:15
$40.94 за человека
Билеты
Гонконг: поездка на трамвае Пик
Начало: 33 Garden Rd, Central, Гонконг
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
$17.41 за билет
Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
Завтра в 09:45
31 авг в 09:45
$40.96 за человека
Билеты
Диснейленд: праздничный билет к 20‑летию парка с юбилейным сувениром
Начало: Lantau Island, Hong Kong
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
$79.81 за билет
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$19.89 за человека
Билеты
Гонконг Диснейленд: билет в мир сказок и приключений
Начало: Hong Kong Disneyland
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
$97.39 за билет
Круиз
Dukling - последний аутентичный джонка Гонконга: круиз по Виктории‑Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Завтра в 17:30
31 авг в 17:30
$32.80 за человека
Групповая
до 20 чел.
Нгонг Пинг 360: живописное путешествие по канатной дороге
Начало: Метро станции Тунг Чунг, выход B
Завтра в 10:00
31 авг в 18:00
$37.89 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
$20.29 за человека
Билеты
Входной билет в Ocean Park: мир животных, аттракционы и шоу
Начало: 65WG+M79 Вончукхан, Гонконг
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$63.96 за билет
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 18:20
31 авг в 18:20
$47.52 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лантау: канатная дорога, рыбацкая деревня Тай О и статуя Большого Будды
Начало: The Kowloon, Натан-роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
$74.49 за человека
Групповая
до 15 чел.
Тёмная сторона Гонконга: пешеходная экскурсия по Шам Шуй По и домам‑клеткам
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
Завтра в 11:00
31 авг в 11:00
$32.11 за человека
Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$52 за человека
Групповая
до 20 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Гонконга в отель
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
31 авг в 00:00
1 сен в 00:00
$77.70 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 16:30
31 авг в 16:30
$20.55 за человека
Билеты
Входной билет в аквапарк «Water World»
Начало: 33 Ocean Dr, Aberdeen, Hong Kong
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
$49.83 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники
Начало: Bake Your Own Co-baking Studio Shop B126-130, B1/F...
1 сен в 13:30
2 сен в 13:30
$76.98 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
Начало: Станция метро Tin Hau (подземка под островной лини...
Завтра в 10:40
31 авг в 10:40
$114.85 за человека
Групповая
до 20 чел.
Электронный билет на экспресс из аэропорта Гонконга - быстро и комфортно
Начало: Hong Kong International Airport 1 Sky Plaza Rd, Ch...
Завтра в 05:30
31 авг в 05:30
$15.40 за человека
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$17.71 за человека
Групповая
до 20 чел.
Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
Завтра в 10:25
31 авг в 10:25
$22.50 за человека
