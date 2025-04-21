Погрузитесь в рыбацкие традиции Гонконга на лодочном туре по деревне Абердин и посетите уникальный плавучий музей — настоящий жилой дом на воде. Откройте для себя историю города с необычного ракурса всего в полчаса от центра.
Описание водной прогулкиИсторический круиз Отправляйтесь от пирса 6 Рыбацкой пристани Абердина на классической лодке из тикового дерева. Во время круиза вы услышите аудиокомментарии о достопримечательностях и узнаете важные культурные истории этого традиционного рыбацкого района. Уникальный плавучий музей Посетите восстановленный плавучий дом 1980-х годов — музей, который демонстрирует, как до сих пор живут некоторые из последних рыбачьих семей. Площадь жилой палубы 100 м² и крыши для сушки морепродуктов удивляет многих, учитывая, что средняя квартира в Гонконге — всего 43 м². На крыше музея установлена впечатляющая 3D-картина с видом под воду и плавучим рестораном Jumbo. Не упустите шанс сделать яркие фотографии с классическим неоновым освещением. Важная информация:
- Не допускается: детские коляски.
- Эта экскурсия не рекомендуется для людей с ограниченной подвижностью.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбацкая деревня Абердин
- Плавучий музей
Что включено
- 30‑минутный лодочный тур с аудиогидом
- 20‑минутное посещение плавучего музея‑дома
- Напиток
- Местная закуска (сахима - местный вариант рисовых хрустяшек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
21 апр 2025
Это была отличная возможность узнать много нового об истории района и культуре. Единственный небольшой минус — у одного из участников не работали наушники, но это не испортило впечатления
А
Александр
12 сен 2024
Очень расслабляющая и приятная экскурсия с дружелюбным персоналом. Мы проплывали мимо старинных рыбацких лодок и плавучих домов. Моя малышка была в восторге и сказала, что хотела бы возвращаться сюда каждый день!
