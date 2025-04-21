Мои заказы

Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея

Погрузитесь в рыбацкие традиции Гонконга на лодочном туре по деревне Абердин и посетите уникальный плавучий музей — настоящий жилой дом на воде. Откройте для себя историю города с необычного ракурса всего в полчаса от центра.
5
2 отзыва
Описание водной прогулки

Исторический круиз Отправляйтесь от пирса 6 Рыбацкой пристани Абердина на классической лодке из тикового дерева. Во время круиза вы услышите аудиокомментарии о достопримечательностях и узнаете важные культурные истории этого традиционного рыбацкого района. Уникальный плавучий музей Посетите восстановленный плавучий дом 1980-х годов — музей, который демонстрирует, как до сих пор живут некоторые из последних рыбачьих семей. Площадь жилой палубы 100 м² и крыши для сушки морепродуктов удивляет многих, учитывая, что средняя квартира в Гонконге — всего 43 м². На крыше музея установлена впечатляющая 3D-картина с видом под воду и плавучим рестораном Jumbo. Не упустите шанс сделать яркие фотографии с классическим неоновым освещением. Важная информация:
  • Не допускается: детские коляски.
  • Эта экскурсия не рекомендуется для людей с ограниченной подвижностью.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рыбацкая деревня Абердин
  • Плавучий музей
Что включено
  • 30‑минутный лодочный тур с аудиогидом
  • 20‑минутное посещение плавучего музея‑дома
  • Напиток
  • Местная закуска (сахима - местный вариант рисовых хрустяшек)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не допускается: детские коляски
  • Эта экскурсия не рекомендуется для людей с ограниченной подвижностью
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
Роман
21 апр 2025
Это была отличная возможность узнать много нового об истории района и культуре. Единственный небольшой минус — у одного из участников не работали наушники, но это не испортило впечатления
А
Александр
12 сен 2024
Очень расслабляющая и приятная экскурсия с дружелюбным персоналом. Мы проплывали мимо старинных рыбацких лодок и плавучих домов. Моя малышка была в восторге и сказала, что хотела бы возвращаться сюда каждый день!

Входит в следующие категории Гонконга

