Музеи и искусство Гонконга

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Гонконге на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
45 минут
3 отзыва
Водная прогулка
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
«Плавучий музей Dukling: Путешествие в историю Гонконга Не упустите шанс подняться на борт «Dukling» — последней оригинальной джонки Гонконга, построенной в 1955 году»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$32.80 за человека
Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея
1 час
2 отзыва
Водная прогулка
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
«Уникальный плавучий музей Посетите восстановленный плавучий дом 1980-х годов — музей, который демонстрирует, как до сих пор живут некоторые из последних рыбачьих семей»
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$22.50 за человека
Абердин: рыбалка, традиции и музей плавучих домов
1 час
4 отзыва
Водная прогулка
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
«Посетите бережно сохранённый плавучий дом-музей, где можно пройтись по настоящим жилым помещениям рыбачьих семей и узнать об их повседневной жизни и традициях»
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$39 за человека

Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в октябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 39. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
