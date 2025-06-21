Водная прогулка
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
«Плавучий музей Dukling: Путешествие в историю Гонконга Не упустите шанс подняться на борт «Dukling» — последней оригинальной джонки Гонконга, построенной в 1955 году»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$32.80 за человека
Водная прогулка
Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
«Уникальный плавучий музей Посетите восстановленный плавучий дом 1980-х годов — музей, который демонстрирует, как до сих пор живут некоторые из последних рыбачьих семей»
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$22.50 за человека
Водная прогулка
Абердин: рыбалка, традиции и музей плавучих домов
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
«Посетите бережно сохранённый плавучий дом-музей, где можно пройтись по настоящим жилым помещениям рыбачьих семей и узнать об их повседневной жизни и традициях»
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила21 июня 2025Мы выбрали время, когда можно было сделать фотографии при дневном свете и сразу после заката. Это было хорошее соотношение цены и качества
- РРоман21 апреля 2025Это была отличная возможность узнать много нового об истории района и культуре. Единственный небольшой минус — у одного из участников не работали наушники, но это не испортило впечатления
- ТТимофей13 ноября 2024Простое бронирование, понятные инструкции и красивая традиционная лодка.
- ААлександр12 сентября 2024Очень расслабляющая и приятная экскурсия с дружелюбным персоналом. Мы проплывали мимо старинных рыбацких лодок и плавучих домов. Моя малышка была в восторге и сказала, что хотела бы возвращаться сюда каждый день!
- ГГалина22 марта 2024Удачная поездка. Поднимитесь по ступенькам, чтобы встретиться с агентом. Мы ждали у Starbucks, пока прибудет лодка, и чуть не пропустили агента
