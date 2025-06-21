Л Людмила Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор Мы выбрали время, когда можно было сделать фотографии при дневном свете и сразу после заката. Это было хорошее соотношение цены и качества

Р Роман Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея Это была отличная возможность узнать много нового об истории района и культуре. Единственный небольшой минус — у одного из участников не работали наушники, но это не испортило впечатления

Т Тимофей Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор Простое бронирование, понятные инструкции и красивая традиционная лодка.

А Александр Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея Очень расслабляющая и приятная экскурсия с дружелюбным персоналом. Мы проплывали мимо старинных рыбацких лодок и плавучих домов. Моя малышка была в восторге и сказала, что хотела бы возвращаться сюда каждый день!