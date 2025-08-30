Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«С палубы круизного корабля открывается лучший вид на бухту Виктория-Харбор — одну из самых впечатляющих природных гаваней в мире»
Завтра в 19:15
31 авг в 19:15
$40.94 за человека
Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
«Круиз с дельфинами и деревня Тай-О Вас ждёт морской круиз, где можно понаблюдать за дельфинами в их естественной среде»
Завтра в 09:45
31 авг в 09:45
$40.96 за человека
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
«Круиз проходит по заливу Виктории, где небоскрёбы Гонконга оживают миллионами огней, отражающихся в воде»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$19.89 за человека
Круиз
Dukling - последний аутентичный джонка Гонконга: круиз по Виктории‑Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
«Круиз по Виктории‑Харбор Прогуляйтесь вдоль двух берегов знаменитой бухты, почувствуйте морской бриз и полюбуйтесь панорамой небоскрёбов»
Завтра в 17:30
31 авг в 17:30
$32.80 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
«Круиз по гавани Виктория Во время 45‑минутного рейса на новой яхте Skyline Cruise вы увидите главные панорамы города»
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
$20.29 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«На яхте предусмотрены две отдельные ванные комнаты, что делает путешествие максимально комфортным»
Завтра в 18:20
31 авг в 18:20
$47.52 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Дневная прогулка Дневной круиз позволит увидеть гармоничное сочетание традиционных пейзажей и современных небоскрёбов»
Завтра в 16:30
31 авг в 16:30
$20.55 за человека
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
«Во время круиза вас ждут безлимитные напитки — газировка, пиво и закуски, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и насладиться поездкой»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$17.71 за человека
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 17 до 47.52. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
