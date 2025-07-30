Откройте для себя район Тин Хау через его вкусы — от говяжьей грудинки и жареного гуся до димсамов, чая и традиционных сладостей. Прогуляйтесь по местному рынку и попробуйте секретное блюдо, доступное только для участников тура.
Описание экскурсииЛучшие местные блюда Тур начинается с дегустации говяжьей грудинки в легендарном заведении, куда ежедневно приезжают местные жители. Затем вы отправитесь на рынок, где попробуете жареного гуся со сливовым соусом и сезонные фрукты. Чайная культура Вы побываете в традиционной лавке «Чай и молочный чай», где подают местные сладости и ароматный чай. Это отличная возможность почувствовать атмосферу повседневной жизни гонконгцев. В завершение экскурсии вас ждёт набор из разнообразных димсамов, китайский десерт и фирменное секретное блюдо, приготовленное специально для гостей тура. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Обязательно сообщите о любых диетических ограничениях заранее по электронной почте, до бронирования.
- Максимальное количество участников в группе — 10 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Еда и напитки
- Услуги гиды
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция метро Tin Hau (подземка под островной линией) на выходе A1 на Кингс-роуд, Гонконг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь
- Обязательно сообщите о любых диетических ограничениях заранее по электронной почте, до бронирования
- Максимальное количество участников в группе - 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
30 июл 2025
Нам очень понравилось, лучше и быть не может! Наш гид был великолепен!
А
Александра
24 сен 2024
Отличная экскурсия! Мы попробовали много вкусных местных блюд, а гид был местным и очень хорошо осведомлённым.
М
Милана
17 сен 2024
Очень вкусная экскурсия с подробным рассказом о городе и его традициях. Спасибо
Я
Ярослав
20 мар 2024
Отличная экскурсия с Сэнди. На остановках мы попробовали много блюд и познакомились с культурой, а Сэнди была очень информативна и отзывчива. Спасибо вам!
Входит в следующие категории Гонконга
Похожие экскурсии из Гонконга
Групповая
до 15 чел.
Билет в Океанариум Гонконга с пандами и трансфером
Начало: The Kowloon Hotel, 19-21 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui,...
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
$68.11 за человека
Билеты
Диснейленд в Гонконге: купон на питание
Начало: Hong Kong Disneyland
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$23.52 за билет
Групповая
Вечерняя экскурсия на автобусе и визит на рынок Темпл-стрит
Начало: Harbour City, 3 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kon...
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
$38.56 за человека