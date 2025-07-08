Пешеходная экскурсия по центру Гонконга - история и современность

Город, который переписывает свою историю Мы соединяем яркий горизонт Гонконга и его повседневную жизнь в одну историю. Политика, архитектура и ароматические палочки — всё это части единого повествования о городе, который постоянно меняется и формирует своё будущее. Здесь колониальное прошлое встречается с глобальным будущим: викторианские здания судов соседствуют с футуристическими банками. Ваш гид поделится личными историями о жизни своей семьи в меняющемся Гонконге и расскажет, как воплощается принцип «Одна страна, две системы». Старый город Сентрал Прокатитесь на самом длинном в мире эскалаторе под открытым небом и проследите за эволюцией города — от переулков с арт-галереями на Голливуд-роуд до залов храма Ман Мо, наполненных ароматом благовоний. Здесь бок о бок живут 160-летние традиции и ритм современной жизни. Важная информация:

