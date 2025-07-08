Пешеходная экскурсия по центру Гонконга - история и современность

Отправьтесь в пешеходную прогулку по центру Гонконга, где прошлое встречается с будущим. Вы увидите колониальные здания и футуристические небоскрёбы, старинные храмы и арт-улицы. Узнайте город через его архитектуру, истории жителей и уникальную атмосферу.
Описание экскурсии
Город, который переписывает свою историю Мы соединяем яркий горизонт Гонконга и его повседневную жизнь в одну историю. Политика, архитектура и ароматические палочки — всё это части единого повествования о городе, который постоянно меняется и формирует своё будущее. Здесь колониальное прошлое встречается с глобальным будущим: викторианские здания судов соседствуют с футуристическими банками. Ваш гид поделится личными историями о жизни своей семьи в меняющемся Гонконге и расскажет, как воплощается принцип «Одна страна, две системы». Старый город Сентрал Прокатитесь на самом длинном в мире эскалаторе под открытым небом и проследите за эволюцией города — от переулков с арт-галереями на Голливуд-роуд до залов храма Ман Мо, наполненных ароматом благовоний. Здесь бок о бок живут 160-летние традиции и ритм современной жизни. Важная информация:
Не подходит для: пользователи инвалидных колясок, дети до 1 года, люди старше 95 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Апелляционный суд последней инстанции
- Площадь Статуй
- 1 Квинс-роуд Сентрал
- Собор Святого Иоанна
- Квинс-Роуд Сентрал
- Эскалаторы Central-Mid-Levels
- Веллингтон-стрит
- Рынок на Грэм-стрит
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер из/до отеля
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Unnamed Road, Central, Hong Kong
Завершение: Храм Ман Мо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Не подходит для: пользователи инвалидных колясок
- Дети до 1 года
- Люди старше 95 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Д
Давид
8 июл 2025
Отлично! Прекрасное сочетание полезных советов и знакомства с городом — банки, церковь, храм и многое другое. Симоне делилась личными историями, что сделало экскурсию живой и близкой. Очень рекомендую!
М
Максим
12 апр 2025
Грейс была очень знающей и с чувством юмора. Она дала хорошее введение в тему конфликта между Гонконгом и Китаем. Был даже перерыв на перекус для желающих. Советую эту экскурсию, и особенно — с ней в роли гида.
А
Артур
18 сен 2024
Стивен был замечательным гидом, мы узнали много о истории Гонконга и культурных особенностях. Очень рекомендуем эту экскурсию. Спасибо, Стивен, у вас прекрасная подача
А
Александр
17 фев 2024
Эми была потрясающей! Ей пришлось непросто, ведь нас было 19 человек, но её энергия, знания и умение держать группу в порядке впечатлили. Просто обожаю её!
