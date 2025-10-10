Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$52 за человека
Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
$40.94 за человека
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Сегодня в 18:40
Завтра в 18:40
$17.71 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выборНочная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
15 ноя в 18:30
18 ноя в 18:30
$160.38 за всё до 5 чел.
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в октябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Централ" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 160.38. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Централ», 11 ⭐ отзывов, цены от $17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь