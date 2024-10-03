5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамный вид с Пика Виктория
Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
Завтра в 10:00
15 янв в 10:00
$360 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Гонконгу
Погрузитесь в атмосферу Гонконга за 5 часов: от храмов до небоскребов, от парков до мороженого. Уникальная поездка для настоящих ценителей
Начало: Ваш отель или метро central
Расписание: Ежедневно с 10:00
$450 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы и сады полуострова Коулун
Индивидуальная экскурсия по Коулуну: откройте для себя Аллею звёзд, храм Вон Тай Син и китайский садик Нан Лян. Уникальные места ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
15 янв в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмина3 октября 2024Добрый день! Хочу поблагодарить нашего гида по Гонконгу - Анну! Наша прогулка и знакомство с городом началось у нашего отеля
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в ноябре 2024
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