Описание тура
Приглашаем вас в путешествие по южным провинциям Китая туда, где древние традиции переплетаются с поражающими воображение пейзажами. Гранд-тур в Китай это 12 дней погружения в атмосферу ярких впечатлений и открытий! Тысячелетние рисовые террасы Луцзи, китайская Венеция, карстовые холмы, горы Аватара, длинноволосые женщины племени яо и огни Гуанчжоу. В этом туре вы попробуете много вкусных блюд китайской кухни и составите собственный гастрономический рейтинг. Путешествие пройдет в небольшой группе с проживанием в уютных отелях рядом с главными достопримечательностями. Полная перезагрузка, отличное настроение и гигабайты шикарных фотографий - гарантированы!
Программа тура по дням
Гуанчжоу (Guangzhou)
Прибытие участников путешествия в Гуанчжоу. Встреча в аэропорту, покупка сим-карт, обмен валюты. Групповой трансфер из аэропорта в отель. Заселение в 14-00 в отель 4. Небольшой отдых. Прогулка по современному району Гуанчжоу Zhujiang New Town. Шикарная архитектура и благоустройство территории сразу создадут одно из самых ярких впечатлений о городе. Невероятные по своим формам городская библиотека и оперный театр, телебашня Canton tower и банковские офисы и пешеходные зоны с красивыми инсталляциями. Многоуровневые общественные зоны, небоскребы и зеленые оазисы сплелись здесь в единое общественное пространство.
После захода солнца, по желанию, вы сможете подняться на смотровую площадку телебашни и прокатиться по ее периметру в сферических капсулах. Также можно будет посетить необычный атриум отеля Four seasons и их сигарный бар с панорамным видом.
Гуанчжоу (Guangzhou) - Яншо (Yangshuo)
Выселение из отеля и выезд поездом в город Яншо. Поездка на скоростном поезде составит 2,5 часа. Заселение в отель. Посещение знаменитого светомузыкального шоу Лю Саньце. Это уникальное представление, на фоне которого вы восхищаетесь подсветкой гор и мерцанием реки. Создателем является Чжан Имоу, известный режиссер на мировом уровне. Уникальность мероприятия заключается в использовании элементов природы: дождя, тумана, лунного света и отражения холмов в воде, что делает его одним из самых крупных в мире. Подготовка постановки заняла пять лет, а участниками являются более 600 человек. По окончании представления возвращаемся в центр Яншо, и наблюдаем за бурной вечерней жизнью на центральных улицах.
После 19-00 открываются все кафе, бары, клубы, сувенирные магазины, начинается самый большой движ в городе. Кстати, именно здесь продают самый вкусный карамельный имбирь с перцем. Рекомендуем!)
Яншо (Yangshuo)
После завтрака вы отправитесь на очень умиротворящую прогулку по реке Ли на бамбуковых плотах. Сплав по зеркальной глади реки в окружении зеленых холмов и успокаивающего плеска воды подарит отличное настроение. А небольшие искусственные пороги придадут пикантности этой прогулки. Сойдя на берег вы направитесь на осмотр Серебрянной Пещеры. Фантастические по своим размерам залы пещеры наполнены множеством сталактитов и сталагмитов. Протяженность путешествия по подземному пространству составит около 1 км. Китайские мастера сделали очень достойные световые инсталляции, отчего она выглядит действительно сказочно.
После выхода на поверхность, едем провожать последние лучи солнца на одну из лучших видовых точек в окрестностях Яншо. Поднявшись примерно 15 минут по ступеням на холм, вы оцените вид открывающийся на 360 градусов. Уходящие до горизонта карстовые холмы, извилистые реки, в которых блестят лучи солнца, и неспешная жизнь в крестьянских хозяйствах. Созерцаем красоту, наполняем сердца умиротворением и возвращаемся в отель.
Яншо (Yangshuo) - Синпин (Xingping)
Выселение из отеля. Посещение комплекса видовых площадок и стеклянного моста Ruyi Peak. Поднявшись на канатной дороге, вы прогуляетесь по подвесному мосту между скал, сделаете массу селфи на фоне футуристического пейзажа и конечно же, испытаете себя пройдя по стеклу, прикрепленному к склону скалы. Выезд в город Синпин. Размещение в отеле. Осмотр Старого города. Уютные улочки с традиционными домами наполнены приятными кафе и магазинами сувениров. Советуем присмотреть здесь что-то интересное для себя и в подарок домой.
На закате вы отправитесь на берег реки Ли, чтобы познакомиться со знаменитым рыбаком с бакланами. Дедушка, которому уже за 80 лет, продемонстрирует древний способ ловли рыбы с помощью птиц. Также он покажет как кидать рыболовную сеть и побудет для вас лучшей фотомоделью. Позитивное общение станет достойным завершением этого дня.
Река Ли (Li River) - селение Дажай (Dazhai)
Рано утром вы отправитесь встречать рассвет на видовую площадку у реки Ли. Изгибы реки в окружении десятков холмов начинают постепенно проявляться и перед вами открывается шикарная перспектива. Открытка, за которой сюда приезжают многие фотографы со всего мира. Количество штативов вокруг поразит многих). Возращение в отель, небольшой отдых. Посещение видовой площадки 20 юаней. Вы увидите вид изображенный на одноименной банкноте. В 12:00 выезд в деревню Дажай. Заселение в отель. Начинается особая, удивительная часть нашего путешествия. Туманы и облака парящие над рисовыми террасами с тысячелетней историей. Люди возделывают свои угодия до сих пор вручную и с помощью скота. Уникальные в этнографическом плане места, особый аромат чистого воздуха и пение птиц. Дажай - родина племени яо, в котором женщины стригут волосы всего 1 раз в жизни, после свадьбы. Длинноволосые женщины и их быт производят впечатление даже на видавшего виды путешественника. Отдых в отеле.
Дажай (Dazhai village)
Прогулки по рисовым террасам вокруг селения Дажай. Тропинки проложенные между рукотворными террасами имеют одну особенность: за каждым поворотом открывается новый красивый вид. И это настолько увлекает, что хочется собирать эту красоту бесконечно. Вы посетите как классические видовые площадки с поэтическими названиями: Семь звезд догоняющие Луну, Тысяча ступеней в небеса, Музыка из рая, так и много других, не наделенных названиями. По ходу прогулки вы сможете делать остановки в приятных кафе, чтобы неспеша попить сваренный для вас кофе с видом на террасы и облака. Возвращение в отель. Отдых.
Дажай (Dazhai village) - Фэнхуан (Fenghuang)
Мы покидаем Дажай и едем на микроавтобусе в древний города Фэнхуан (время в пути составляет около 5 часов). Заселение в отель расположенный прямо на берегу реки, с шикарными панорамными видами прямо из номера. Осмотр исторической части города. Город уникален и живописен, окружён горами и напоминает Венецию. Это волшебное место считается одним из самых красивых в Китае. Время здесь остановилось. Здания на деревянных сваях, жители в национальных костюмах, лодки, узкие улочки, вымощенные булыжником ничто не напоминает о современности и техническом прогрессе.
В Фэнхуане всегда можно встретить много художников, и вы быстро поймете почему. Рисовать застывшее в веках время, одно удовольствие. Не отказывайте в нем себе и вы - сделайте много открыточных фото и удивите ими своих друзей! После заката здания вдоль реки ярко подсвечиваются, из баров звучит приятная живая музыка, а уличные торговцы ждут своих покупателей.
Прогулка на лодке по реке Тоцзян. Осмотр Фэнхуана с поверхности воды. Свободное время.
Фэнхуан (Fenghuang) - Чжанцзяцзе (Zhangjiajie)
Завтрак в кафе. Продолжение знакомства с городом. До 9 часов, пока нет торговцев, шума и туристов, он открывается совершенно с иной стороны. Рыбаки медитирующие на удачу, ароматы приготовления завтраков, лодочники собирающие в реке водоросли. Настоящее умиротворение и спокойствие. Если повезет, то можно увидеть рассвет скоро туман над рекой - очень красиво и запоминается надолго.
Днем вы погуляете по внутренним улочкам Фэнхуана, заглянете в музеи и дворики. Здесь можно будет купить в качестве сувениров изделия из серебра, вышивку ручной работы, статуэтки из нефрита. В 18:00 отправление в Чжанцзяцзе. Заселение в отель.
Чжандзяцзе (Zhangjiajie)
Сегодня мы отправляемся на гору Tianmen (Небесные врата). И начнем наше путешествие с одной из самых длинных канатных дорог в мире Tianmen Mountain Cableway - ее протяженность составляет 7455 метров, а время в пути 30 минут. После подъема вы посмотрите знаменитую арку в скале к которой ведут 999 ступеней (вы подниметесь к ней на эскалаторе), пройдете пеший маршрут по периметру горы. По пути будет 2 участка со стеклянным полом, по желанию можно будет пройти по ним. На горе продают самый вкусный и ядреный имбирный чай - советуем. В середине дня заглянем в храм горы Tianmen Temple. Здесь играет спокойная музыка, тлеют на ветру благовония и царит очень умиротворяющая атмосфера. День предстоит насыщенный и активный, не забудьте зарядить камеры и смартфоны - красоты будет много!
Чжандзяцзе (Zhangjiajie)
Сегодня вы побываете в национальном парке Улиньюань. Именно его пейзажи стали источником вдохновения для создания волшебного мира в фильме Аватар. Парк является объектом Всемирного культурного и природного наследия Юнеско. Территория огромна. Логистика поражает своими масштабами: канатные дороги, автобусы, пешие тропинки и самый известный стеклянный мост Bailong. Вы исследуете 2 маршрута в парке и увидите самые красивые и знаковые места и локации. Также будет возможность понаблюдать за играми маленьких обезьянок, для которых Улиньюань стал уютным домом. Возвращение в отель ориентировочно в 19-30.
Чжанцзяцзе (Zhangjiajie) - Гуанчжоу (Guangzhou)
Рано утром выезд на скоростном поезде в Гуанчжоу. Заселение в отель. Свободное время. Мы рекомендуем вам посетить: остров с колониальной архитектурой Shamian island, архитектурный ансамбль Сhen clan academy, рынок китайской медицины Qingping Market, чайный рынок Fangcun Tea Market, или просто погулять по набережным города. Добраться до каждой из достопримечательностей можно легко на такси или на метро.
Гуанчжоу (Guangzhou)
Выселение из отеля. Самостоятельный трансфер на такси в аэропорт (в зависимости от времени вылета) Мы поможем вам вызвать такси в необходимое время к отелю. Наше путешествие по Китаю завершается, но эмоции и впечатления будут еще долго греть ваше сердце, проверено!
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях 4 со всеми удобствами
- Завтраки в отелях (кроме Fenghuang, там предлагаются кафе на выбор)
- Встреча в аэропорту в 1 день тура и групповой трансфер в отель
- Перемещения группы по всему маршруту
- Переезд скоростным поездом Чжанцзяцзе - Гуанчжоу
- Переезд скоростным поездом Гуанчжоу - Яншо
- Входные билеты по всему маршруту
- Входные билеты в Чжанцзяцзе: вход в национальный парк, билеты на гору Тяньмень, канатная дорога
- Услуги русского сопровождающего гида и местного русскоговорящего переводчика (на отдельных участках маршрута)
Что не входит в цену
- Перелет из Москвы до Гуанчжоу и обратно - от 35 000 руб
- Обеды и ужины - от 100 юаней в день
- Эскалаторы и стеклянный мост на горе Тяньмэнь - 65 юаней
- Видовая площадка и входной билет на телебашню Canton tower в Гуанчжоу - 300 юаней
- Входные билеты в музеи в г. Фэнхуан (270 юаней) и прогулка на лодке по реке Тоцзян - 150 юаней, по желанию
- Страховка - от 500 рублей
- Фотосессия рыбака с бакланами - 60 юаней, по желанию
- Доплата за одноместное размещение (по желанию) - 550 Usd
Визы
Для посещения Китая в туристических целях сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется.