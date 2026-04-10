Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе

Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Это путешествие для предпринимателей и лидеров, в котором каждая локация станет пространством для стратегического переосмысления, развития масштабного мышления и личной трансформации.

Маршрут соединит знаковые города Китая — от современного Гуанчжоу с
башней Canton Tower до древнего Пекина и Великой Китайской стены. Вы увидите храм Гуансяо, каналы Фэнхуана, водопад Фужуна и Красный каменный лес.

В программе: горы Тяньцзы и Тяньмэнь, стеклянный мост Чжанцзяцзе, пещеры Жёлтого дракона и встреча с Терракотовой армией в Сиане. Прогулка по столице и осмотр её знаковых достопримечательностей завершат тур.

Описание тура

Организационные детали

Программа дней может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями.

Программа тура по дням

1 день

Гуанчжоу: первое знакомство с Китаем и башня Canton Tower

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. День пройдёт в спокойном ритме, чтобы восстановиться после перелёта и подготовиться к дальнейшему путешествию.

После отдыха — визит к знаменитой башне Canton Tower, возвышающейся на 600 метров. Вечером она поражает футуристичным видом благодаря игре света и неоновой подсветке. Прогулка пройдёт по Пекинской пешеходной улице, где сосредоточены магазины и торговые центры.

Завершит день ужин в уютном ресторане Гуанчжоу.

2 день

Храм Гуансяо и переезд в Фэнхуан

После завтрака поедем к древнему храму Гуансяо, известному как «Храм сияющего сыновнего благочестия». Основанный более 1700 лет назад, он старше самого Гуанчжоу. Храмовые залы и пагоды наполнены духом древности и отражают изящество традиционной китайской архитектуры. Среди святынь — величественная статуя Будды и 2 древние пагоды, сохранившие уникальные элементы старинного зодчества.

После экскурсии группа переезжает на скоростном поезде в аутентичный город на воде Фэнхуан. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.

3 день

Атмосфера Фэнхуана и вечерняя лодочная прогулка

День целиком посвящён Фэнхуану. Вы познакомитесь с историей города и исследуете его главные достопримечательности. Пейзажи старинных улиц и горных склонов создают неповторимую атмосферу Южного Китая.

Вечером — лодочная прогулка по каналам реки Тоцзян, где отражение огней Старого города превращает воду в мерцающее полотно. После — возвращение в отель и отдых.

4 день

Фужун - город гибискусов и Красный каменный лес

После завтрака путешествие продолжается в Фужун, известный как город гибискусов. Его архитектура сочетается с природным великолепием — прямо в центре расположен большой водопад, создающий неповторимый ландшафт. Прогулка по Красному каменному лесу позволит увидеть необычные скальные образования, созданные природой тысячи лет назад. После обеда в традиционном китайском ресторане — переезд в Чжанцзяцзе, где запланированы ужин и ночлег.

5 день

Горы Аватара и лифт «Сто драконов»

Этот день подарит встречу с фантастическими пейзажами, вдохновившими создателей фильма «Аватар». Вас ждут скалы, окутанные облаками, и глубокие ущелья, где тропы пролегают среди субтропических лесов. Поднимемся на вершину на одном из самых высоких в мире лифтов — «Сто драконов». Наверху открываются панорамы гор Тяньцзы, там возвышаются кварцитовые столбы, формировавшиеся миллионы лет. Спуск запланирован на фуникулёре. В стоимость включён фаст-трек, позволяющий избежать очередей. После насыщенного дня — возвращение в отель.

6 день

Гранд-каньон и стеклянный мост над ущельем

После завтрака — поездка к горам Юаньцзяцзе. В Гранд-каньоне Чжанцзяцзе вас ждёт знаменитый стеклянный мост, проходящий на высоте 180 метров над ущельем. По желанию можно прокатиться по зиплайн-трассе или совершить прыжок с моста на тарзанке.

После обеда программа продолжается в пещерах Жёлтого дракона, где разноцветная подсветка подчёркивает формы сталактитов и сталагмитов, создавая ощущение подземной сказки. Вечером — возвращение в отель.

7 день

Гора Тяньмэнь, Небесные врата и стеклянная тропа

После завтрака — поездка к горе Тяньмэнь, самой высокой точке национального парка (1 518 м). Подъём на вершину совершается по самой длинной в мире канатной дороге. По пути открываются виды на трассу с 99 поворотами. В верхней части маршрута — стеклянная тропа вдоль отвесных скал и храм Небесные врата, одно из главных мест паломничества провинции Хунань. Спуск запланирован по 999 ступеням, ведущим к естественной арке, либо на лифте.

Вечером — перелёт в Сиань и размещение в отеле.

8 день

Терракотовая армия

Сегодняшний день посвящён знакомству с Терракотовой армией, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В археологическом музее под открытым небом собраны тысячи глиняных воинов, лошадей и колесниц — более 8000 экспонатов, созданных более 2000 лет назад. Помимо воинов, представлены статуи музыкантов, акробатов и придворных, позволяющие увидеть жизнь древнего Китая.

После экскурсии — ужин с традиционными сианьскими пельменями, приготовленными по местным рецептам. Вечером — отдых в отеле.

9 день

Древний Сиань и переезд в Пекин

После завтрака — прогулка по Сианю, где сохранились барабанная и колокольная башни, построенные во времена династии Мин. Когда-то по их звукам определяли время суток — утром били в колокол, вечером в барабан. Сегодня древняя церемония восстановлена, и её можно наблюдать вживую.

После осмотра города — ужин и переезд ночным поездом в Пекин. Заселение в отель и отдых.

10 день

Великая Китайская стена и Летний дворец

Отправляемся к Великой Китайской стене, протянувшейся более чем на 21 тысячу километров. Прогулка пройдёт по менее туристическим участкам, откуда открываются лучшие панорамы. После обеда — посещение Летнего Императорского дворца, где на фоне природы располагаются тысячи павильонов и храмов. Пройдёмся по парку Ихэюань, насладимся гармонией китайских садов и видом на озеро Куньмин.

Завершает день шопинг на старинной улице Дашилан, где можно приобрести сувениры и попробовать местные блюда. Вечером — отдых и знакомство с ночной жизнью Пекина.

11 день

Запретный город и площадь Тяньаньмэнь

После завтрака — экскурсия по Пекину, история которого насчитывает 3 тысячелетия. Прогулка по центральным улицам ведёт к площади Тяньаньмэнь, символу национальной гордости Китая. Здесь находятся мавзолей Мао Цзэдуна и Памятник народным героям.

Далее — посещение Запретного города, или Императорского дворца Гугун, включающего 9 999 построек. Число 9 считалось священным, а его четырёхкратное повторение символизировало власть императора. В ходе прогулки вы узнаете интересные факты о дворце, недоступные даже в путеводителях.

Вечером — ужин и отдых в отеле.

12 день

Окончание тура

Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник380 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды в городах Фэнхуан, Фужон и Чжанцзяцзе, питьевая вода
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту, включая внутренний перелёт
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты в национальные парки и достопримечательности по маршруту: башня Canton Tower, храм Гуансяо, Красный каменный лес, гора Тяньцзы, пещеры Жёлтого дракона, Гранд-каньон и стеклянный мост, гора Небесные врата, барабанная и колокольная башни, Летний Императорский дворец, парк Ихэюань, Зимний Императорский дворец
  • Fast-track билеты в парк Аватара
  • Лодочная экскурсия в Фэнхуане
  • Экскурсия по мавзолею императора к Терракотовой армии
  • Билеты на Великую Китайскую стену
  • Топливо, платные стоянки и дороги
Что не входит в цену
  • Перелёт до Гуанчжоу и обратно из Пекина
  • Остальное питание
  • Банджи-прыжок со стеклянного моста над ущельем
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Пекина, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Всю свою сознательную жизнь я путешествую: в детстве с родителями, а со студенчества с компанией горных туристов. Объездила большую часть страны, побывала во многих странах мира, Байкал обошла пешком и
на судах несколько раз за свою жизнь. Люблю свой край, а главное, люблю показывать его людям, создавать для гостей яркие, памятные впечатления на всю жизнь от встречи с батюшкой Байкалом. А главная задача, чтобы этот душевный трепет от встречи с Байкалом сохранился в ваших сердцах на долгие годы.

Тур входит в следующие категории Гуанчжоу

