Маршрут соединит знаковые города Китая — от современного Гуанчжоу с
Описание тура
Организационные детали
Программа дней может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями.
Программа тура по дням
Гуанчжоу: первое знакомство с Китаем и башня Canton Tower
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. День пройдёт в спокойном ритме, чтобы восстановиться после перелёта и подготовиться к дальнейшему путешествию.
После отдыха — визит к знаменитой башне Canton Tower, возвышающейся на 600 метров. Вечером она поражает футуристичным видом благодаря игре света и неоновой подсветке. Прогулка пройдёт по Пекинской пешеходной улице, где сосредоточены магазины и торговые центры.
Завершит день ужин в уютном ресторане Гуанчжоу.
Храм Гуансяо и переезд в Фэнхуан
После завтрака поедем к древнему храму Гуансяо, известному как «Храм сияющего сыновнего благочестия». Основанный более 1700 лет назад, он старше самого Гуанчжоу. Храмовые залы и пагоды наполнены духом древности и отражают изящество традиционной китайской архитектуры. Среди святынь — величественная статуя Будды и 2 древние пагоды, сохранившие уникальные элементы старинного зодчества.
После экскурсии группа переезжает на скоростном поезде в аутентичный город на воде Фэнхуан. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Атмосфера Фэнхуана и вечерняя лодочная прогулка
День целиком посвящён Фэнхуану. Вы познакомитесь с историей города и исследуете его главные достопримечательности. Пейзажи старинных улиц и горных склонов создают неповторимую атмосферу Южного Китая.
Вечером — лодочная прогулка по каналам реки Тоцзян, где отражение огней Старого города превращает воду в мерцающее полотно. После — возвращение в отель и отдых.
Фужун - город гибискусов и Красный каменный лес
После завтрака путешествие продолжается в Фужун, известный как город гибискусов. Его архитектура сочетается с природным великолепием — прямо в центре расположен большой водопад, создающий неповторимый ландшафт. Прогулка по Красному каменному лесу позволит увидеть необычные скальные образования, созданные природой тысячи лет назад. После обеда в традиционном китайском ресторане — переезд в Чжанцзяцзе, где запланированы ужин и ночлег.
Горы Аватара и лифт «Сто драконов»
Этот день подарит встречу с фантастическими пейзажами, вдохновившими создателей фильма «Аватар». Вас ждут скалы, окутанные облаками, и глубокие ущелья, где тропы пролегают среди субтропических лесов. Поднимемся на вершину на одном из самых высоких в мире лифтов — «Сто драконов». Наверху открываются панорамы гор Тяньцзы, там возвышаются кварцитовые столбы, формировавшиеся миллионы лет. Спуск запланирован на фуникулёре. В стоимость включён фаст-трек, позволяющий избежать очередей. После насыщенного дня — возвращение в отель.
Гранд-каньон и стеклянный мост над ущельем
После завтрака — поездка к горам Юаньцзяцзе. В Гранд-каньоне Чжанцзяцзе вас ждёт знаменитый стеклянный мост, проходящий на высоте 180 метров над ущельем. По желанию можно прокатиться по зиплайн-трассе или совершить прыжок с моста на тарзанке.
После обеда программа продолжается в пещерах Жёлтого дракона, где разноцветная подсветка подчёркивает формы сталактитов и сталагмитов, создавая ощущение подземной сказки. Вечером — возвращение в отель.
Гора Тяньмэнь, Небесные врата и стеклянная тропа
После завтрака — поездка к горе Тяньмэнь, самой высокой точке национального парка (1 518 м). Подъём на вершину совершается по самой длинной в мире канатной дороге. По пути открываются виды на трассу с 99 поворотами. В верхней части маршрута — стеклянная тропа вдоль отвесных скал и храм Небесные врата, одно из главных мест паломничества провинции Хунань. Спуск запланирован по 999 ступеням, ведущим к естественной арке, либо на лифте.
Вечером — перелёт в Сиань и размещение в отеле.
Терракотовая армия
Сегодняшний день посвящён знакомству с Терракотовой армией, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В археологическом музее под открытым небом собраны тысячи глиняных воинов, лошадей и колесниц — более 8000 экспонатов, созданных более 2000 лет назад. Помимо воинов, представлены статуи музыкантов, акробатов и придворных, позволяющие увидеть жизнь древнего Китая.
После экскурсии — ужин с традиционными сианьскими пельменями, приготовленными по местным рецептам. Вечером — отдых в отеле.
Древний Сиань и переезд в Пекин
После завтрака — прогулка по Сианю, где сохранились барабанная и колокольная башни, построенные во времена династии Мин. Когда-то по их звукам определяли время суток — утром били в колокол, вечером в барабан. Сегодня древняя церемония восстановлена, и её можно наблюдать вживую.
После осмотра города — ужин и переезд ночным поездом в Пекин. Заселение в отель и отдых.
Великая Китайская стена и Летний дворец
Отправляемся к Великой Китайской стене, протянувшейся более чем на 21 тысячу километров. Прогулка пройдёт по менее туристическим участкам, откуда открываются лучшие панорамы. После обеда — посещение Летнего Императорского дворца, где на фоне природы располагаются тысячи павильонов и храмов. Пройдёмся по парку Ихэюань, насладимся гармонией китайских садов и видом на озеро Куньмин.
Завершает день шопинг на старинной улице Дашилан, где можно приобрести сувениры и попробовать местные блюда. Вечером — отдых и знакомство с ночной жизнью Пекина.
Запретный город и площадь Тяньаньмэнь
После завтрака — экскурсия по Пекину, история которого насчитывает 3 тысячелетия. Прогулка по центральным улицам ведёт к площади Тяньаньмэнь, символу национальной гордости Китая. Здесь находятся мавзолей Мао Цзэдуна и Памятник народным героям.
Далее — посещение Запретного города, или Императорского дворца Гугун, включающего 9 999 построек. Число 9 считалось священным, а его четырёхкратное повторение символизировало власть императора. В ходе прогулки вы узнаете интересные факты о дворце, недоступные даже в путеводителях.
Вечером — ужин и отдых в отеле.
Окончание тура
Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|380 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды в городах Фэнхуан, Фужон и Чжанцзяцзе, питьевая вода
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту, включая внутренний перелёт
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты в национальные парки и достопримечательности по маршруту: башня Canton Tower, храм Гуансяо, Красный каменный лес, гора Тяньцзы, пещеры Жёлтого дракона, Гранд-каньон и стеклянный мост, гора Небесные врата, барабанная и колокольная башни, Летний Императорский дворец, парк Ихэюань, Зимний Императорский дворец
- Fast-track билеты в парк Аватара
- Лодочная экскурсия в Фэнхуане
- Экскурсия по мавзолею императора к Терракотовой армии
- Билеты на Великую Китайскую стену
- Топливо, платные стоянки и дороги
Что не входит в цену
- Перелёт до Гуанчжоу и обратно из Пекина
- Остальное питание
- Банджи-прыжок со стеклянного моста над ущельем
- Медицинская страховка