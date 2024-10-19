По погоде рассчитываем на тёплые солнечные дни с небольшой вероятностью дождей. Суточная температура в зависимости от региона будет колебаться от +16 до +30 градусов.

Проживание. В 3-4-звёздочных проверенных отелях в городе Гуанчжоу, Яншо, Фэнхуан и Дажай: Grand Mercure Guangzhou Zhujiang Newtown 4*, Yangshuo River View Hotel, Wang Jiang Reclusive Boutique Inn, Longji Terrace Lavie Backpacker Hostel.

Питание. Не включено в стоимость. Будем заезжать в рестораны с европейской и азиатской кухнями. Вы сможете попробовать национальные блюда. Для вегетарианцев предостаточно рисовых, макаронных, бобовых и овощных блюд в меню.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Чаще всего готова в течение 10 дней. Проконсультируем и поможем оформить.