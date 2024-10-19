Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства

Прогуляться по рисовым полям, прокатиться на бамбуковом плоту и посетить шоу под открытым небом
Отправимся к удивительным природным локациям Южного Китая, где прогуляемся по тропинкам рисовых террас, прокатимся на бамбуковом плоту по реке, полюбуемся пейзажем, вдохновившем создателей «Аватара», посетим смотровые площадки, ради которых приезжают
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фотографы со всего мира.

Посмотрим на знаменитое представление под открытым небом «Лю Саньце», гармонично сочетающееся с природой.

Погрузимся в аутентичную атмосферу поселений с домиками на сваях, рыбаками, ароматом китайского чая и жительницами в традиционных нарядах.

Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства
Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства
Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

По погоде рассчитываем на тёплые солнечные дни с небольшой вероятностью дождей. Суточная температура в зависимости от региона будет колебаться от +16 до +30 градусов.

Проживание. В 3-4-звёздочных проверенных отелях в городе Гуанчжоу, Яншо, Фэнхуан и Дажай: Grand Mercure Guangzhou Zhujiang Newtown 4*, Yangshuo River View Hotel, Wang Jiang Reclusive Boutique Inn, Longji Terrace Lavie Backpacker Hostel.

Питание. Не включено в стоимость. Будем заезжать в рестораны с европейской и азиатской кухнями. Вы сможете попробовать национальные блюда. Для вегетарианцев предостаточно рисовых, макаронных, бобовых и овощных блюд в меню.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Чаще всего готова в течение 10 дней. Проконсультируем и поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Современный Гуанчжоу

Встречаемся в холле отеля в Гуанчжоу. После заселения и отдыха отправимся на прогулку по центральному району города — Zhujiang New Town. Рассмотрим современные здания, многие из которых впечатляют своей формой, благоустроенную территорию и сделаем яркие кадры на фоне подсвечивающихся инсталляций. Вы увидите многоуровневые общественные зоны, зелёные оазисы между стеклянными небоскрёбами и впечатлитесь наполненным музыкой пространством.

Современный ГуанчжоуСовременный ГуанчжоуСовременный ГуанчжоуСовременный ГуанчжоуСовременный ГуанчжоуСовременный ГуанчжоуСовременный Гуанчжоу
2 день

Светомузыкальное представление под открытым небом в Яншо

Выселимся из отеля и на скоростном поезде переедем в Яншо (2,5 часа в пути). Здесь остановимся на 2 ночи.

Сегодня посетим знаменитое светомузыкальное шоу под открытым небом «Лю Саньце». Разместимся в зрительном зале и полюбуемся эффектным представлением, фоном которого являются подсвечивающиеся горы и мерцающая река. В шоу гармонично вписывается природа — действие происходит среди деревьев на острове и дополняется естественными элементами: дождём, туманом, отражением холмов в воде, лунным светом.

Вечером вернёмся в отель.

Светомузыкальное представление под открытым небом в ЯншоСветомузыкальное представление под открытым небом в ЯншоСветомузыкальное представление под открытым небом в ЯншоСветомузыкальное представление под открытым небом в ЯншоСветомузыкальное представление под открытым небом в ЯншоСветомузыкальное представление под открытым небом в ЯншоСветомузыкальное представление под открытым небом в Яншо
3 день

На плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в Яншо

Сегодня нас ждут водные приключения на бамбуковых плотах по реке Ли в окружении зелёных холмов. Высадимся на берег и пройдёмся к пещере, по коридорам которой прогуляемся и рассмотрим сталактиты и сталагмиты (около 2 км).

Закат встретим на смотровой площадке в окрестностях Яншо, куда нужно подняться по лестнице (около 20 минут спокойным шагом). С высоты полюбуемся открывшейся панорамой карстовых холмов и извилистых рек. Понаблюдаем за неспешной жизнью в крестьянских хозяйствах.

Вечером вернёмся в отель.

На плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в ЯншоНа плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в ЯншоНа плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в ЯншоНа плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в ЯншоНа плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в ЯншоНа плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в Яншо
4 день

Стеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки Ли

Сегодня нас ждут умопомрачительные виды! Желающие смогут пройтись по стеклянному подвесному мосту над пропастью, получить дозу адреналина и насладиться футуристичным пейзажем (билет приобретается дополнительно).

Далее переезжаем в Синпин, где разместимся в отеле и отправимся гулять по старинному городку. Рассмотрим традиционные дома, особенности архитектуры, заглянем в сувенирные лавки и кафешки с национальной едой. Закат встретим на берегу реки Ли. Фотографам будет интересно сделать необычные снимки местного рыбака с бакланами (за доплату).

Стеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки ЛиСтеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки ЛиСтеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки ЛиСтеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки ЛиСтеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки Ли
5 день

Любимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка Дажай

Рано утром с желающими отправимся встречать рассвет на смотровой площадке, куда приезжают фотографы со всего мира — виды необыкновенные! Затем вернёмся в отель и отдохнём.

Далее в программе посещение ещё одной смотровой площадки, вид с которой изображён на китайской банкноте. В аутентичной деревне Дажай заселимся в уютный отель среди рисовых террас. Ни раз засмотримся на пейзажи, туманы и облака, парящие над полями. Погрузимся в атмосферу деревни, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни.

Любимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка ДажайЛюбимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка ДажайЛюбимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка ДажайЛюбимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка ДажайЛюбимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка Дажай
6 день

Прогулка по тропинкам рисовых террас

Приготовьте свои фотоаппараты и красивые наряды — сегодня прогуляемся по живописнейшим рисовым террасам вокруг деревни Дажай. За каждым поворотом нас будет поджидать новый вид. Посетим несколько смотровых площадок: «Семь звёзд, догоняющие Луну», «Тысяча ступеней в небеса», «Музыка из рая». По дороге будут встречаться уютные кафешки, где можно остановиться и выпить кружечку кофе, наслаждаясь панорамой рисовых полей.

Прогулка по тропинкам рисовых террасПрогулка по тропинкам рисовых террасПрогулка по тропинкам рисовых террасПрогулка по тропинкам рисовых террасПрогулка по тропинкам рисовых террасПрогулка по тропинкам рисовых террас
7 день

Один из самых живописных городов Китая

Сегодня переезжаем в город Фэнхуан (около 5 часов на микроавтобусе). Заселимся на одну ночь в отель на берегу реки с панорамным видом из номеров.

Прогуляемся по исторической части города, окружённого горами. Фэнхуан напоминает Венецию и является одним из самых живописных уголков Китая. Рассмотрим здания на сваях, деревянные традиционные лодочки, узкие улочки и полюбуемся национальными нарядами местных жителей. Кажется, время здесь остановилось. В городе часто можно встретить художников и фотографов. А с вечерней подсветкой каждый из нас сам захочет стать творцом и запечатлеть всё не только в памяти, но и на снимках.

Один из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов КитаяОдин из самых живописных городов Китая
8 день

Просыпающийся Фэнхуан и переезд в Чжанцзяцзе

Утром увидим совершенно другой Фэнхуан — без шумных торговцев и суетливых туристов, с ароматом завтраков и атмосферой спокойствия и умиротворения. Днём прогуляемся по внутренним улочкам, заглянем в дворики и музеи. Вечером отправимся в Чжанцзяцзе, где заселимся в отель.

Просыпающийся Фэнхуан и переезд в ЧжанцзяцзеПросыпающийся Фэнхуан и переезд в ЧжанцзяцзеПросыпающийся Фэнхуан и переезд в ЧжанцзяцзеПросыпающийся Фэнхуан и переезд в ЧжанцзяцзеПросыпающийся Фэнхуан и переезд в ЧжанцзяцзеПросыпающийся Фэнхуан и переезд в Чжанцзяцзе
9 день

Место, вдохновившее создателей «Аватара»

Ближайшие два дня нас ждут пейзажи из фильма «Аватар» — место привлекает путешественников со всего мира! Будем гулять по территории национального парка и любоваться неземными видами, созданными природой.

Место, вдохновившее создателей «Аватара»Место, вдохновившее создателей «Аватара»Место, вдохновившее создателей «Аватара»Место, вдохновившее создателей «Аватара»
10 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Продолжим знакомиться с природными достопримечательностями национального лесного парка «Чжанцзяцзе» и рассматривать причудливые скалы. Посетим гору Тяньмень.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
11 день

День в вашем распоряжении в Гуанчжоу

Сегодня переезжаем обратно на скоростном поезде в Гуанчжоу. После заселения в отель у вас будет свободное время. Гид подскажет, что будет интересно посетить именно вам.

День в вашем распоряжении в ГуанчжоуДень в вашем распоряжении в ГуанчжоуДень в вашем распоряжении в ГуанчжоуДень в вашем распоряжении в Гуанчжоу
12 день

Отъезд

До 12:00 выезжаем из отеля. Вы можете продолжить путешествие либо отправиться в аэропорт на вылет домой. Трансфер организуется самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Билет на скоростной поезд Чжанцзяцзе-Гуанчжоу
  • Билет на поезд Гуанчжоу-Яншо
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Посещение светового и музыкального шоу
  • Сопровождение русским гидом
  • Услуги русскоговорящего переводчика на некоторых участках маршрута
Что не входит в цену
  • Билеты до Гуанчжоу и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Питание
  • Виза - около 6600 рублей
  • Страховка
  • Входной билет на эскалаторы и стеклянный мост на горе Тяньмэнь (по желанию)
  • Входной билет на смотровую площадку и на телебашню Canton Tower в Гуанчжоу (по желанию)
  • Входной билет в музей в Фэнхуане и прогулка на лодке (по желанию)
  • Фотосессия рыбака с бакланами (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Гуанчжоу, холл отеля Grand Mercure Guangzhou Zhujiang New Town 4*, 14:00
Завершение: Г. Гуанчжоу, холл отеля Grand Mercure Guangzhou Zhujiang New Town 4*, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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