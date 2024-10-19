Описание тура
Организационные детали
По погоде рассчитываем на тёплые солнечные дни с небольшой вероятностью дождей. Суточная температура в зависимости от региона будет колебаться от +16 до +30 градусов.
Проживание. В 3-4-звёздочных проверенных отелях в городе Гуанчжоу, Яншо, Фэнхуан и Дажай: Grand Mercure Guangzhou Zhujiang Newtown 4*, Yangshuo River View Hotel, Wang Jiang Reclusive Boutique Inn, Longji Terrace Lavie Backpacker Hostel.
Питание. Не включено в стоимость. Будем заезжать в рестораны с европейской и азиатской кухнями. Вы сможете попробовать национальные блюда. Для вегетарианцев предостаточно рисовых, макаронных, бобовых и овощных блюд в меню.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Чаще всего готова в течение 10 дней. Проконсультируем и поможем оформить.
Программа тура по дням
Современный Гуанчжоу
Встречаемся в холле отеля в Гуанчжоу. После заселения и отдыха отправимся на прогулку по центральному району города — Zhujiang New Town. Рассмотрим современные здания, многие из которых впечатляют своей формой, благоустроенную территорию и сделаем яркие кадры на фоне подсвечивающихся инсталляций. Вы увидите многоуровневые общественные зоны, зелёные оазисы между стеклянными небоскрёбами и впечатлитесь наполненным музыкой пространством.
Светомузыкальное представление под открытым небом в Яншо
Выселимся из отеля и на скоростном поезде переедем в Яншо (2,5 часа в пути). Здесь остановимся на 2 ночи.
Сегодня посетим знаменитое светомузыкальное шоу под открытым небом «Лю Саньце». Разместимся в зрительном зале и полюбуемся эффектным представлением, фоном которого являются подсвечивающиеся горы и мерцающая река. В шоу гармонично вписывается природа — действие происходит среди деревьев на острове и дополняется естественными элементами: дождём, туманом, отражением холмов в воде, лунным светом.
Вечером вернёмся в отель.
На плоте по реке, пещера и одна из лучших смотровых площадок в Яншо
Сегодня нас ждут водные приключения на бамбуковых плотах по реке Ли в окружении зелёных холмов. Высадимся на берег и пройдёмся к пещере, по коридорам которой прогуляемся и рассмотрим сталактиты и сталагмиты (около 2 км).
Закат встретим на смотровой площадке в окрестностях Яншо, куда нужно подняться по лестнице (около 20 минут спокойным шагом). С высоты полюбуемся открывшейся панорамой карстовых холмов и извилистых рек. Понаблюдаем за неспешной жизнью в крестьянских хозяйствах.
Вечером вернёмся в отель.
Стеклянный мост, традиционные домики в Синпине и закат на берегу реки Ли
Сегодня нас ждут умопомрачительные виды! Желающие смогут пройтись по стеклянному подвесному мосту над пропастью, получить дозу адреналина и насладиться футуристичным пейзажем (билет приобретается дополнительно).
Далее переезжаем в Синпин, где разместимся в отеле и отправимся гулять по старинному городку. Рассмотрим традиционные дома, особенности архитектуры, заглянем в сувенирные лавки и кафешки с национальной едой. Закат встретим на берегу реки Ли. Фотографам будет интересно сделать необычные снимки местного рыбака с бакланами (за доплату).
Любимая локация фотографов, вид с банкноты и аутентичная деревушка Дажай
Рано утром с желающими отправимся встречать рассвет на смотровой площадке, куда приезжают фотографы со всего мира — виды необыкновенные! Затем вернёмся в отель и отдохнём.
Далее в программе посещение ещё одной смотровой площадки, вид с которой изображён на китайской банкноте. В аутентичной деревне Дажай заселимся в уютный отель среди рисовых террас. Ни раз засмотримся на пейзажи, туманы и облака, парящие над полями. Погрузимся в атмосферу деревни, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни.
Прогулка по тропинкам рисовых террас
Приготовьте свои фотоаппараты и красивые наряды — сегодня прогуляемся по живописнейшим рисовым террасам вокруг деревни Дажай. За каждым поворотом нас будет поджидать новый вид. Посетим несколько смотровых площадок: «Семь звёзд, догоняющие Луну», «Тысяча ступеней в небеса», «Музыка из рая». По дороге будут встречаться уютные кафешки, где можно остановиться и выпить кружечку кофе, наслаждаясь панорамой рисовых полей.
Один из самых живописных городов Китая
Сегодня переезжаем в город Фэнхуан (около 5 часов на микроавтобусе). Заселимся на одну ночь в отель на берегу реки с панорамным видом из номеров.
Прогуляемся по исторической части города, окружённого горами. Фэнхуан напоминает Венецию и является одним из самых живописных уголков Китая. Рассмотрим здания на сваях, деревянные традиционные лодочки, узкие улочки и полюбуемся национальными нарядами местных жителей. Кажется, время здесь остановилось. В городе часто можно встретить художников и фотографов. А с вечерней подсветкой каждый из нас сам захочет стать творцом и запечатлеть всё не только в памяти, но и на снимках.
Просыпающийся Фэнхуан и переезд в Чжанцзяцзе
Утром увидим совершенно другой Фэнхуан — без шумных торговцев и суетливых туристов, с ароматом завтраков и атмосферой спокойствия и умиротворения. Днём прогуляемся по внутренним улочкам, заглянем в дворики и музеи. Вечером отправимся в Чжанцзяцзе, где заселимся в отель.
Место, вдохновившее создателей «Аватара»
Ближайшие два дня нас ждут пейзажи из фильма «Аватар» — место привлекает путешественников со всего мира! Будем гулять по территории национального парка и любоваться неземными видами, созданными природой.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Продолжим знакомиться с природными достопримечательностями национального лесного парка «Чжанцзяцзе» и рассматривать причудливые скалы. Посетим гору Тяньмень.
День в вашем распоряжении в Гуанчжоу
Сегодня переезжаем обратно на скоростном поезде в Гуанчжоу. После заселения в отель у вас будет свободное время. Гид подскажет, что будет интересно посетить именно вам.
Отъезд
До 12:00 выезжаем из отеля. Вы можете продолжить путешествие либо отправиться в аэропорт на вылет домой. Трансфер организуется самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Билет на скоростной поезд Чжанцзяцзе-Гуанчжоу
- Билет на поезд Гуанчжоу-Яншо
- Входные билеты на все объекты по программе
- Посещение светового и музыкального шоу
- Сопровождение русским гидом
- Услуги русскоговорящего переводчика на некоторых участках маршрута
Что не входит в цену
- Билеты до Гуанчжоу и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Питание
- Виза - около 6600 рублей
- Страховка
- Входной билет на эскалаторы и стеклянный мост на горе Тяньмэнь (по желанию)
- Входной билет на смотровую площадку и на телебашню Canton Tower в Гуанчжоу (по желанию)
- Входной билет в музей в Фэнхуане и прогулка на лодке (по желанию)
- Фотосессия рыбака с бакланами (по желанию)