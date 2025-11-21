Описание тура
Авторский тур напрямую от гида! Все Топовые Достопримечательности Китая за 14 дней!
Где? Стартуем в Пекине, завершаем путешествие в Гуанчжоу
Нитка маршрута: Пекин (Императорский Дворец, Летний Дворец, улица Цяньмэнь - пекинский Арбат, Великая Стена), Сиань (Терракотовая армия, мусульманский квартал, поющий фонтан), Чжандзядзе (легендарные горы Аватара, Стеклянный мост и Гранд каньон, гора Небесные Врата), древний город Фэнхуан, Яншо (пик Жуи, пещера Дракона, катание на бамбуковых плотах), Гуанчжоу (Кантонская башня, шоппинг).
Только 5 участников — максимум заботы и внимания, дружеская атмосфера.
Вся логистика уже включена: все внутренние перелёты, переезды, отели 3-4 звезды с завтраками, скоростные поезда, такси — никаких неожиданных расходов. Входные билеты во все парки, музеи, канатные дороги и скрытые уголки.
Я — ваш персональный гид с образованием экскурсовода, базовым знанием китайского, опытом плотного общения с этой культурой и людьми, автор маршрутов и сказочных экскурсий по древнему и современному Китаю. Проведу вас по тем местам, в которые не водят обычные гиды!
Бонус: бесплатная консультация по покупке авиабилетов, подберу самые удобные и выгодные варианты, расскажу все о прохождении погранконтроля в Китае и о нюансах перелёта.
Хочешь перезагрузки, впечатлений и новых друзей? Тогда нам по пути! Смотри программу, бронируй тур. Давай создадим твои лучшие воспоминания 2026 года вместе!
!!! Во время апрельского тура мы попадаем в разгар цветения сакуры в Китае!
Программа тура по дням
Императорский Дворец погружение в сердце Китая
Добро пожаловать в Китай — страну, где история оживает в каждом камне, а величие древности перетекает в ритм современности.
Встречаемся в аэропорту Пекин-Дасин предварительно в 11.00. Ближе к дате прилёта точное время будет оговорено в чате группы тура в Телеграм (если ваш рейс на много раньше или позже назначенного времени, мы встречаемся уже в отеле, а отдельный трансфер оплачивается самостоятельно. Не переживайте, накануне я детально проконсультирую как и куда добираться).
Затем отправляемся в отель, заселение и небольшой отдых перед началом приключений. На протяжении всего тура размещение двухместное в отелях 3-4 звезды с завтраками.
Этот день мы посвятим исследованию Пекина, где величие древних династий переплетается с современным образом урбанистической Поднебесной. Сегодня нас ждут две знаковые достопримечательности: легендарный Императорский Дворец (Запретный город) и пекинский Арбат - улица Цяньмэнь.
Начнем наш путь у Ворот Императорского дворца — Запретного города, где каждый камень, каждый изразец стен хранит безмятежную память о великих правителях и сложной судьбе императорских династий. Прогулка по царственным площадям и закоулкам позволит поймать дыхание эпохи того Китая, где власть была централизованно сосредоточена в руках небольшой группы лиц. Какие нешуточные страсти кипели здесь в попытках пробраться на самый верх и удержать трон. Как устранялись конкуренты, истреблялись целые семьи, а после все это гибло в пожарищах интервенций и опиумных войн. Я расскажу о сложной системе управления государством, о том, как дворцовый ансамбль проектировался с точки зрения гармонии между людьми и небом, о ежедневной жизни при дворе и о тех мелочах, которые вы не встретите в путеводителях.
После Императорского дворца мы отправимся на известную торговую улицу Цяньмэнь, где прошлое встречает современность в парадоксально гармоничном сочетании. Здесь оживает торговая традиция, превращающая каждую витрину в маленький музей вкуса и ремесла. Мы идем по длинной цепи мелких лавок, где аромат утки по-пекински, пикантных пряностей мусульманской традиции и сладковатые ноты классических китайских специй пять вкусов сталкиваются с шумом людей и шепотом торговых историй. Цяньмэнь — это не просто место, где можно попробовать разнообразный стритфуд. Здесь есть старинные магазинчики обуви, шелка, лавки с сувенирами и изделиями из серебра. Это делает Цяньмэнь идеальным началом для знакомства с настоящей культурой Пекина — её динамичной энергией и стремлением бережно хранить традиции своего богатого прошлого.
Великая Стена и Летний Дворец: Дракон и Феникс
Настало время соприкоснуться с символом Китая, его визитной карточкой и одним из величайших инженерных чудес в истории человечества, — сегодня мы отправимся на Великую Китайскую стену. Все, кто интересуется современной культурой Китая, знают знаменитое выражение Мао Дзедуна: Кто не был на Стене, тот не настоящий китаец. В нем и заключается феномен такого огромного количества здесь китайских туристов. Они - большие патриоты своей страны. Поэтому каждый, уважающий себя китаец, считает своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на Стене.
Подходя к центральному входу, мы увидим палатки в которых продают маленькие флажки и большие флаги Китая. А на Стене обязательно встретим целые семьи, фотографирующиеся с ними.
Китай - страна с богатейшей культурой, имеющая трехтысячелетнюю Непрерывную историю. И именно здесь, таким невообразимым образом, с подачи всего лишь вскользь брошенной фразы Мао, переплетаются судьбы поколений, демонстрируя мощь этого, на первый взгляд, простого народа.
Ну а за образцами утонченного китайского зодчества мы с вами отправимся в Летний Дворец - еще одну культовую достопримечательность Пекина.
Прогулявшись по стене и отдохнув во время возвращения в Пекин, мы погрузимся в совсем иные виды - усладу для души и глаз китайских императоров. Летний дворец это образец вкуса. Здесь нет акцента на демонстрацию безграничной власти, как в Запретном Городе. Наоборот, мы увидим мягкие линии произведения искусства, уютно вписанные в природный ландшафт. Не даром это место так любила последняя императрица Китая Цыси. Если останутся силы - прокатимся на лодке по озеру Куньмин, полюбуемся на главную башню Дворца и окрестные павильоны с воды.
Сиань - ворота шелкового пути и древняя столица
Сегодня утром мы покинем Пекин и отправимся на скоростном поезде в Сиань — город, некогда бывший столицей множества китайских династий и конечной точкой легендарного Шёлкового пути. По прибытии вас ждёт неожиданная встреча с неимоверным количеством девушек, одетых в красивейшие национальные костюмы и погружение в атмосферу вечного праздника туристического центра Сианя.
После заселения и небольшого отдыха, мы отправимся на шоу поющего фонтана рядом с Пагодой Диких Гусей. Я расскажу про глубокий вклад монаха Сюаньцзана в распространение буддизма на территории всего Китая, символизм этой пагоды и легенду ее возведения. Мы посмотрим грандиозное шоу фонтана и насладимся миллионами огней подсветки вечернего города, а после отправимся в следующее интереснейшее место, обязательное к посещению любым туристом, который хочет проникнуться духом китайской культуры:
Мусульманский квартал - это особенное место и одна из главных достопримечательностей Сианя. Такого разнообразия стритфуда вы больше не увидите нигде. Пряная утка, картофель в специях, жареные на гриле целые тушки кальмаров, свежие кукурузные лепешки, рисовые десерты и множество блюд, состав которых понятен далеко не каждому китайцу, не говоря уже о европейцах. Но самое знаменитое местное блюдо - это булочка из теста, приготовленного специальным образом, с начинкой из нежной говядины. Наблюдать за процессом работы с тестом отдельное удовольствие. Я даже записала рецепт:
Точка взлетает в небо, река Хуанхэ имеет два изгиба - в этот момент кусок теста растягивают вертикально вверх и разделяют на две полоски.
Открой рот и иди внутрь - теперь полоски хитрым способом перекрещивают и заворачивают чуть ли не узлом.
Поворот влево, поворот вправо, удлинить влево, удлинить вправо - скрещенные полоски теста крутят и вытягивают влево-вправо.
В центре восседает король по имени Ма, внизу изображен иероглиф в виде сердца, а сбоку иероглиф в виде луны - здесь руки пекаря (а это всегда мужчина) вытворяют совсем непонятные финтеперцы.
Согните крючок, чтобы повесить кунжутные семена, и прокатитесь на тележке, чтобы посетить Саньян (древнее название Сианя).
Ну разве не магия? Потом из этого теста выпекаются кругляши, в них делают надрез и внутрь кладут отдельно приготовленную и измельченную с бульоном говядину. Получается сытно и очень вкусно. Не везде тесто готовят по оригинальному рецепту, так как не все туристы понимают в чем фишка. Но я знаю нужные места и вы обязательно попробуете настоящую знаменитую сианьскую булочку!
А после такой насыщенной прогулки мы отправимся в гостиницу, чтобы отдохнуть перед долгожданной встречей с Терракотовой армией.
Терракотовая армия - могущество императора Цинь
Этот день вы запомните надолго. Мы отправимся за пределы города, чтобы посетить одно из самых величественных археологических открытий Мира — гробницу императора Цинь Шихуанди и его Терракотовую армию.
Мы начнем с музея, где вы узнаете удивительную историю создания этих воинов, каждая фигура из которых уникальна. Решение императора унести с собой в загробный мир армию, способную защищать его в вечности, потрясает воображение. Сотни детализированных солдат, лошадей, колесниц — всё это вылеплено из глины и похоронено более двух тысяч лет назад.
Комплекс поражает своими масштабами: на сегодняшний день раскопана лишь небольшая часть погребения, остальное всё ещё скрыто, как загадка китайской древности. Вы увидите отряды терракотовых воинов, выстроенных в боевые порядки, и не сможете не удивиться мастерству древних скульпторов. Говорят, оружие, найденное у воинов при раскопках, оставалось острозаточенным не смотря на 2000 лет, проведённых в земле.
После удивительного путешествия в древний мир мы возвращаемся в Сиань, где нас ждет огромный торговый центр с китайскими и европейскими брендами. У любителей шопинга будет несколько часов на изучение ассортимента, а те, кто устал, смогут немного отдохнуть в отеле.
Ну а вечером снова прогуляемся по Мусульманскому кварталу и докупим сувениров, если что-то приглянулось. Завтра мы отправляемся изучать другой мир Китая - горы.
Перелет в Чжандзядзе - ворота в мир чудес
Сегодня начинается новый этап нашего путешествия из древнего Сианя, хранителя загадок Терракотовой армии, мы отправимся в Чжандзядзе, место, где природа превзошла саму себя. Уже на подлете вы заметите, как меняется ландшафт: плавные равнины уступают место грозным известняковым столбам, которые словно поднимаются из густого тумана. Когда любуешься видами, невольно понимаешь, как именно этот парк вдохновил Джеймса Кэмерона на создание парящих гор в фильме Аватар. Чжандзядзе — это не просто точка на карте, это ворота в сердце национального парка Улиньюань, который сразу сразит вас своим масштабом и неземной красотой.
После заселения в уютный отель и небольшого отдыха, желающие могут сходить на вечернее шоу (не входит в стоимость тура). Также обязательно нужно попробовать местную кухню. Колоритное кафе находится прямо на первом этаже нашего отеля. Есть не острые блюда.
В этот день мы набираемся сил, чтобы завтра в полной мере насладиться приключениями. Это будет момент гармоничного перехода от истории древнего Китая к его живописной природной магии.
Долгожданная встреча с горами Аватара
Представьте: вы на вершине удивительных гор, где облака касаются ног, а вокруг - виды, которые могли бы стать фоном для любого приключенческого блокбастера. Горы Аватара в Чжандзядзе — это портал в мир фантазий, который заставляет сердце биться чаще. Здесь вы не просто турист, вы — исследователь, открыватель, погружающийся в атмосферу волшебства.
Вы ведь наверняка когда-нибудь мечтали о месте, где каждое мгновение пронизано магией? Глядя на эти величественные пики, вы ощутите, как реальность уходит на второй план. Это то самое место, где река времени замирает, а мир вокруг кажется волшебным. Кристально чистый воздух, захватывающая дух высота, обезьяны на расстоянии вытянутой руки, и вы понимаете: такие моменты — они для того, чтобы их пережить, а не просто увидеть.
Горы Аватара зовут вас, чтобы вы открыли их для себя!
На грани возможного: прогулка по Стеклянному мосту
Сегодня мы подойдем к краю ущелья. Здесь привычные правила перестают работать: под ногами хрупкое, на первый взгляд, стекло, впереди — пропасть, а за плечами — только решимость идти дальше. Сердце бьётся чаще, чем хотелось бы, и в этот миг вы понимаете: именно ради таких эмоций люди отправляются в путешествия.
Большой каньон в Чжандзядзе не похож ни на одну из картинок гугл. Здесь не любуются — здесь чувствуют. Держишься за перила, а тело будто зависло между землей и небом; поднимаешь взгляд — а там мир, каким ты его ещё не видел. Хрустальный мост под ногами — проверка на смелость и гарантия ярких эмоций.
И даже если вы не боитесь высоты, сам масштаб Большого Каньона впечатляет. Здесь никто не останется равнодушным.
А потом мы спустимся вниз и прогуляемся по его дну. Прокатимся на лодочке, увидим водопад, пройдем сквозь древнюю пещеру разбойников.
Ну а вечером нас ждет небольшой переезд, заселение в следующий отель и отдых перед завтрашней встречей с одной из главных звезд тура. Те, у кого останутся силы и желание, смогут посетить вечернее шоу на горе Тяньмэнь (не входит в стоимость тура).
Гора Тяньмэнь: путешествие по лестнице в небеса
Утро начинается с легкого тумана, который окутывает город Чжандзядзе, а одна из самых длинных канатных дорог в мире уносит нас все выше на священную гору Тяньмэнь (Небесные Врата), сквозь облака и ласковый шепот ветра. За окном кабинок откроются глубокие ущелья, густые кроны деревьев и первые причудливые скалы, ради которых сюда приезжают путешественники со всего света. Иногда высота захватывает дух, но взгляд не оторвать от этих совершенно других, незнакомых пейзажей.
40 минут — и мы стоим перед арочной скалой, возвышающейся, словно открытый проход в иное измерение. Здесь почему-то верится, что всё сложное можно пройти. Даже если 999 ступеней вверх кажутся безумием, ты вдруг чувствуешь в себе энергию на ещё один шаг. Китайцы верят, что тот, кто проходит этот путь обретает спокойствие на всю жизнь. Ну а мы просто загадываем желание, преодолев все ступени.
Тяньмэнь — место, где даже циники замирают и хотят вдохнуть глубоко. Может из-за высоты, а может — из-за ощущения, что ты, наконец, выбрался за пределы привычного.
Но самое важное — ты не гость на экскурсии. Ты участник приключения. Еще вчера это были картинки из интернета. А теперь ты идешь по стеклянным тропам, смотришь вниз на горы, которые так близко и понимаешь, что испытываешь тот самый восторг, ради которого ты приехал в это путешествие.
Город Фэнхуан и атмосфера древнего Китая
Сегодня отправляемся в Фэнхуан, который известен как город Феникса. Не случайно это место носит имя самой мифической и благородной птицы китайской культуры. Этот город словно собрал в себе весь шарм Старого Китая: узкие улочки, старинные деревянные дома над рекой, арочные мосты и фонари, отражающиеся в воде. Это путешествие в эпоху, когда время шло медленнее, а люди жили в гармонии с природой и друг с другом.
Прогулка по старому кварталу Фэнхуана станет настоящим наслаждением. Здесь сохранились многочисленные магазины с сувенирами, ремесленные лавки, где местные жители продают хрупкие фарфоровые изделия, ручные украшения и традиционный чай.
Это будет день контраста: от головокружительных высот Чжанцзяцзе мы перейдем к тишине древних улиц, на которых совсем забываешь о времени.
А вечером… Вечером город преображается в настоящий магический мир. Подсветка домов отражается на воде, фонарики бросают мягкое свечение. Ты идёшь по улицам и будто попадаешь внутрь открытки — только это не глянец, а реальность. И ты в ней.
Из горных видов в южный рай
Сегодня мы оставляем причудливые небесные горы Улиньюаня и отправляемся на юг, в Гуйлинь, район, который по праву считается одним из самых живописных в Китае. Наш день начнется рано. Перемещения займут большую часть дня, но это исключительно приятный процесс на скоростном поезде: вас ждет полное погружение в виды за окном, меняющиеся от горных пейзажей до равнин с рисовыми террасами.
По прибытии в Гуйлинь нас встретит особая атмосфера южного Китая — туманно-мягкая погода и роскошь карстовых гор, которые окружают этот регион. Последний отрезок пути до Яншо занимает совсем немного времени. Наш отель находится в самом центре Яншо, поэтому вечером мы сможем погулять по уютным улочкам, поужинать в местных кафе и просто наслаждаться новыми, совсем не привычными видами.
Пик Жуи и магия холмов
Начнем день с подъема на пик Жуи, который откроет перед вами совершенно бескрайние панорамные виды карстовых холмов. Вы четко осознаете, почему китайские художники часто изображают горы именно такими — плавно закругленными, в дымке и всегда с зелеными вершинами.
Иероглифы из названия Жуи переводятся как исполнение желаний. Поэтому мы с вами обязательно их загадаем, а кто-то даже может повязать символичную красную ленточку на воздушном подвесном мосту. Здесь начинаешь думать о жизни не как о чек-листе, а как о коллекции моментов. Вот этот — точно в копилку.
После мы отправимся в пещеру собирающихся драконов, чтобы проплыть по реке и полюбоваться на искусно подсвеченные сталактиты и сталагмиты, сформированные природой за миллионы лет.
А по возвращении в Яншо, у нас будет несколько часов свободного времени, чтобы насладиться атмосферой этого южного городка. Мы отправимся на местную туристическую улицу за яркими вечерними впечатлениями.
Река Ли: в поисках самой красивой картинки Китая
Сегодня мы отправляемся на прогулку по реке Ли на плотах. Вода мягко течет между холмами, поросшими зеленью, а вдали виднеются острые вершины гор. Спокойная природа и неспешный ритм жизни вокруг создают приятное послевкусие от всего нашего путешествия.
Плот, скользящий по зеркальной воде, подчиняется спокойным движениям лодочника в соломенной шляпе, а вокруг постепенно разворачивается картина, словно сошедшая с китайской акварели. Изумрудно-зеленые холмы с их идеально изогнутыми линиями отражаются в воде, создавая иллюзию сказочного мира.
После прогулки мы возвращаемся в Яншо, выселяемся из отеля и выезжаем в Гуанчжоу. Завтра нас ждёт новое приключение в одном из самых крупных и современных торговых городов Азии.
Гуанчжоу: в ритме южного мегаполиса
Наш день начнётся с неспешной поездки на современном двухэтажном туристическом автобусе. Второй этаж — лучшее место, чтобы увидеть старый Гуанчжоу сверху. Мы полюбуемся на результат долгого и болезненного для Китая смешения азиатской и европейской культур. Порт Гуанчжоу стал яблоком раздора, с которого начались когда-то опиумные воины - масштабная экспансия в Азию. Город был отдан на откуп европейцам. Поэтому здесь можно увидеть как богатые здания в колониальном стиле соседствуют с бедными китайскими кварталами, а за роскошными белыми фасадами сушится белье на железных решетках окон. Мы как будто станем свидетелями событий 18 века и сможем прикоснуться к пониманию непростой истории этой страны.
После окончания экскурсии, наступает время для шоппинга на одной из оживленных торговых улиц. Вы удивитесь, насколько богата палитра местных магазинов: от рядов с орехами и экзотическими фруктами до современных мега-моллов с китайскими и европейскими брендами. Город здесь проявляется в деталях: свежая выпечка, прилавки с ароматными специями, смешение языков, ленивое движение вдоль витрин.
Вечером Гуанчжоу снова меняется. Мы прогуляемся по набережной Перл-Ривер, где загораются миллионы огней, вода отражает иллюминацию, а люди собираются семьями и компаниями, чтобы отдохнуть после рабочего дня. С близкой перспективы на Кантонскую башню особенно хорошо видна её лёгкая, витая конструкция, затейливо подсвеченная всеми цветами радуги.
Сегодня вечером вы почувствуете, что наше путешествие понемногу подходит к своему завершению. Но воспоминания теперь навсегда останутся с вами.
Прощаемся, но воспоминания остаются
Утро начнется с прощаний и общего трансфера в аэропорт Гуанчжоу, где наше путешествие по Китаю завершится (если ваш рейс раньше или на много позже, отдельный трансфер оплачивается самостоятельно).
Покидать эту удивительную Вселенную под названием Китай совсем не хочется, но я уверена, что эти дни останутся с вами как история самого интересного приключения в котором вам довелось побывать.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение 24/7 по всей программе профессиональным гидом - автором тура
- Все переезды по маршруту на метро, такси, заказных минивенах, скоростных поездах
- Авиаперелет Сиань - Чжандзядзе
- Проживание в отелях 3-4 звезды
- Завтраки
- Входные билеты на все достопримечательности, в национальные парки, билеты на лифт Байлонг в Чжандзядзе и все канатные дороги по программе
- Консультация по покупке самых выгодных авиабилетов
- Консультация по международным авиаперелетам и прохождению погран досмотра в Китае
- Сопровождение в чате группы в Телеграм 24/7
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Пекина к началу тура и обратно из Гуанчжоу
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Дополнительные экскурсии и активности, не заявленные в программе
- Посещение вечернего шоу Fox Fary в Чжандзядзе и вечернего шоу в Улиньюане (только по желанию участников)
- Медицинская туристическая страховка
- Личные расходы и расходы на сувениры