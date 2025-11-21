от 290 000 ₽ за человека

Авторский тур напрямую от гида! Все Топовые Достопримечательности Китая за 14 дней!

Где? Стартуем в Пекине, завершаем путешествие в Гуанчжоу

Нитка маршрута: Пекин (Императорский Дворец, Летний Дворец, улица Цяньмэнь - пекинский Арбат, Великая Стена), Сиань (Терракотовая армия, мусульманский квартал, поющий фонтан), Чжандзядзе (легендарные горы Аватара, Стеклянный мост и Гранд каньон, гора Небесные Врата), древний город Фэнхуан, Яншо (пик Жуи, пещера Дракона, катание на бамбуковых плотах), Гуанчжоу (Кантонская башня, шоппинг).

Только 5 участников — максимум заботы и внимания, дружеская атмосфера.

Вся логистика уже включена: все внутренние перелёты, переезды, отели 3-4 звезды с завтраками, скоростные поезда, такси — никаких неожиданных расходов. Входные билеты во все парки, музеи, канатные дороги и скрытые уголки.

Я — ваш персональный гид с образованием экскурсовода, базовым знанием китайского, опытом плотного общения с этой культурой и людьми, автор маршрутов и сказочных экскурсий по древнему и современному Китаю. Проведу вас по тем местам, в которые не водят обычные гиды!

Бонус: бесплатная консультация по покупке авиабилетов, подберу самые удобные и выгодные варианты, расскажу все о прохождении погранконтроля в Китае и о нюансах перелёта.

Хочешь перезагрузки, впечатлений и новых друзей? Тогда нам по пути! Смотри программу, бронируй тур. Давай создадим твои лучшие воспоминания 2026 года вместе!

!!! Во время апрельского тура мы попадаем в разгар цветения сакуры в Китае!