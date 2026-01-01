Мои заказы

Индивидуальный мини-тур по Гуанчжоу и древнему городу Шаван

Погрузиться в кантонскую культуру и прогуляться по саду Баомо
Гуанчжоу встречает шумом большого южного города, где стеклянные башни, ароматы уличной еды и мерцающие огни набережных живут рядом с древними традициями. А в старинном Шаване время будто замедляется: узкие улочки, старые дома и тихие дворики.

Вы увидите родовой храм Чэнь и храм Великого Будды, пройдётесь по тропинкам сада Баомо и даже заглянете на сельскохозяйственный рынок. Обязательно попробуйте местные деликатесы!
Индивидуальный мини-тур по Гуанчжоу и древнему городу Шаван
Индивидуальный мини-тур по Гуанчжоу и древнему городу Шаван
Индивидуальный мини-тур по Гуанчжоу и древнему городу Шаван

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Родовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуру

Начинаем путешествие в прекрасно сохранившемся родовом храме клана Чэнь. Пройдём по залам, я расскажу о богатом культурном наследии и изысканном мастерстве архитектуры Линнань.

Далее — погружение в повседневную жизнь Гуанчжоу на традиционном рынке в близлежащих кварталах. Здесь открывается ещё одна грань подлинного Китая. Покажу вам кантонские продукты и помогу общаться с продавцами.

Знакомство с кухней продолжится дегустацией гуанчжоуских десертов таншуй. Эти сладкие и необычные лакомства, популярные у горожан, можно попробовать как на улице, так и в роскошных ресторанах — они стали неотъемлемой частью культуры.

Прогулка по типичным кантонским улочкам прошлых столетий покажет, как современное искусство, дизайнерские лавки и уличные прилавки соседствуют с исторической архитектурой.

Следующий пункт программы — буддийский храм Великого Будды, один из старейших в городе.

Завершение дня — на скрытой смотровой площадке с панорамой башни Кантон и реки Чжуцзян.

Родовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуруРодовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуру
2 день

Древний город Шаван, сад Баомо и рынок

Утром поедем в центр Гуанчжоу, откуда направимся в древний Шаван примерно в часе езды. По пути расскажу об истории и культурном наследии города.

Это очаровательное поселение у реки с многовековой историей. Прогулка по узким улочкам, вымощенным камнем, среди традиционных зданий, каменных мостов и уютных лавок позволит понаблюдать за мастерами, попробовать силы в гончарном деле или резьбе по дереву, а также отведать местных блюд — риса в глиняном горшке и домашних десертов. Исторические улицы и прекрасно сохранившаяся архитектура создают идеальные условия для полного погружения в традиционную культуру провинции Гуандун.

Баомо — классический сад в стиле Линнань сочетает изящные павильоны, искусственные скалы, пруды с карпами кои и крытые галереи. Пройдёмся по его территории.

Далее заглянем на сельскохозяйственный рынок Шаюань, один из самых оживлённых в Гуанчжоу. Морепродукты, экзотические овощи, подвешенные копчёности — тут найдётся много интересного. При желании вы попробуете кантонскую кухню — димсам, жареное мясо или горячую рисовую кашу.

Потом отвезём вас в отель в Гуанчжоу.

Древний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынокДревний город Шаван, сад Баомо и рынок

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Гуанчжоу и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Возможно увеличение количества участников. Если вас больше 3, стоимость тура составит $405 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
Завершение: Ваш отель в Гуанчжоу, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Тур входит в следующие категории Гуанчжоу

Похожие туры на «Индивидуальный мини-тур по Гуанчжоу и древнему городу Шаван»

Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Гуйлинь
На машине
13 дней
9 отзывов
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Гуйлинь
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
9 июн в 08:00
21 июн в 08:00
199 000 ₽ за человека
Гранд-тур по Поднебесной в мини-группе: природа, культура и городской антураж
Музыкальные теплоходы
Круизы
9 дней
Гранд-тур по Поднебесной в мини-группе: природа, культура и городской антураж
Отправиться в речной круиз, увидеть скалы Аватары и освоить азы каллиграфии
Начало: Гуанчжоу, холл отеля, 16:00. Добраться из аэропорт...
25 окт в 16:00
$2800 за человека
Гуанчжоу и Шэньчжэнь только для вас: исторические кварталы и современные районы
На машине
3 дня
Гуанчжоу и Шэньчжэнь только для вас: исторические кварталы и современные районы
Прогуляться по острову Шамянь, увидеть Кантонскую башню и отдохнуть в своём темпе
Начало: Гуанчжоу, аэропорт/вокзал/отель, 10:00 или по дого...
31 дек в 10:00
$880 за всё до 2 чел.
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
На машине
На лодке
12 дней
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
380 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гуанчжоу
Все туры из Гуанчжоу
-10%
до 30 июня
от $770 за тур