Вы увидите родовой храм Чэнь и храм Великого Будды, пройдётесь по тропинкам сада Баомо и даже заглянете на сельскохозяйственный рынок. Обязательно попробуйте местные деликатесы!
Возьмите с собой паспорт.
Родовой храм Чэнь и погружение в кантонскую культуру
Начинаем путешествие в прекрасно сохранившемся родовом храме клана Чэнь. Пройдём по залам, я расскажу о богатом культурном наследии и изысканном мастерстве архитектуры Линнань.
Далее — погружение в повседневную жизнь Гуанчжоу на традиционном рынке в близлежащих кварталах. Здесь открывается ещё одна грань подлинного Китая. Покажу вам кантонские продукты и помогу общаться с продавцами.
Знакомство с кухней продолжится дегустацией гуанчжоуских десертов таншуй. Эти сладкие и необычные лакомства, популярные у горожан, можно попробовать как на улице, так и в роскошных ресторанах — они стали неотъемлемой частью культуры.
Прогулка по типичным кантонским улочкам прошлых столетий покажет, как современное искусство, дизайнерские лавки и уличные прилавки соседствуют с исторической архитектурой.
Следующий пункт программы — буддийский храм Великого Будды, один из старейших в городе.
Завершение дня — на скрытой смотровой площадке с панорамой башни Кантон и реки Чжуцзян.
Древний город Шаван, сад Баомо и рынок
Утром поедем в центр Гуанчжоу, откуда направимся в древний Шаван примерно в часе езды. По пути расскажу об истории и культурном наследии города.
Это очаровательное поселение у реки с многовековой историей. Прогулка по узким улочкам, вымощенным камнем, среди традиционных зданий, каменных мостов и уютных лавок позволит понаблюдать за мастерами, попробовать силы в гончарном деле или резьбе по дереву, а также отведать местных блюд — риса в глиняном горшке и домашних десертов. Исторические улицы и прекрасно сохранившаяся архитектура создают идеальные условия для полного погружения в традиционную культуру провинции Гуандун.
Баомо — классический сад в стиле Линнань сочетает изящные павильоны, искусственные скалы, пруды с карпами кои и крытые галереи. Пройдёмся по его территории.
Далее заглянем на сельскохозяйственный рынок Шаюань, один из самых оживлённых в Гуанчжоу. Морепродукты, экзотические овощи, подвешенные копчёности — тут найдётся много интересного. При желании вы попробуете кантонскую кухню — димсам, жареное мясо или горячую рисовую кашу.
Потом отвезём вас в отель в Гуанчжоу.
Что включено
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Гуанчжоу и обратно
- Проживание
- Питание
- Возможно увеличение количества участников. Если вас больше 3, стоимость тура составит $405 с человека