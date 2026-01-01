Начинаем путешествие в прекрасно сохранившемся родовом храме клана Чэнь. Пройдём по залам, я расскажу о богатом культурном наследии и изысканном мастерстве архитектуры Линнань.

Далее — погружение в повседневную жизнь Гуанчжоу на традиционном рынке в близлежащих кварталах. Здесь открывается ещё одна грань подлинного Китая. Покажу вам кантонские продукты и помогу общаться с продавцами.

Знакомство с кухней продолжится дегустацией гуанчжоуских десертов таншуй. Эти сладкие и необычные лакомства, популярные у горожан, можно попробовать как на улице, так и в роскошных ресторанах — они стали неотъемлемой частью культуры.

Прогулка по типичным кантонским улочкам прошлых столетий покажет, как современное искусство, дизайнерские лавки и уличные прилавки соседствуют с исторической архитектурой.

Следующий пункт программы — буддийский храм Великого Будды, один из старейших в городе.

Завершение дня — на скрытой смотровой площадке с панорамой башни Кантон и реки Чжуцзян.