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гиды! Чувствовалось на каждом шагу маршрута, что он прожит вами, тщательно отобран и с огромной любовью преподнесён нам. Во всем, через что мы прошли, проехали, проплыли, пролетели,. была необыкновенная любовь к этой стране и неистребимое желание перевернуть шаблонные представления о Китае, которые большинство из нас имеют из средств массовой информации. Не могу объяснить, почему в этот раз в раздумьях куда поехать в отпуск выбор пал на Китай (по большому счету главными критериями были "не пляжно-овощной отдых" и определенный бюджет). Ноя ни разу не пожалела о сделанном выборе! Более того, все пережитые эмоции были много сверхожидаемого, реально - снос башки, перечеркивание всех существующих шаблонов и полный восторг! Ира, Наташа, спасибо вам за мой отличный отпуск - перезагрузка состоялась, море впечатлений и фоточек получены, влюбить меня в Китай и зарядить на будущие подобные путешествия вам удалось в полной мере! В Китае без вас точно делать нечего! Се-Се вам от души!