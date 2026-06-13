Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - к эпичным пейзажам Яншо, мосту Фули и реке Юлун
Полюбоваться росписью на карстовых скалах и научиться управлять бамбуковым плотом
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Душа Гуйлиня: холм Чуаньшань, старые улочки и круиз по рекам
Насладиться очарованием города и окрестной природы - пешком и на водной прогулке
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Мастерская ремёсел, круиз по озёрам и старинные улицы Гуйлиня (всё включено)
Исследовать город за пределами основных достопримечательностей
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
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Последние отзывы на экскурсии
Невероятно красивая экскурсия! Думаю что это одно из самых красивых и необычных мест в мире! Мы в восторге! Спасибо огромное!
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Прекрасная экскурсия! Мы под большим впечатлением от красоты города!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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Всего 2 отзыва в Гуйлини в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «Популярные места»
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