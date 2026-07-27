В этой программе мы совместили осмотр достопримечательностей, культурный опыт и практические активности. Вы начнёте путешествие с круиза по знаменитым системам «Две реки и четыре озера». Затем побываете в мастерской и своими руками сделаете традиционный саше из османтуса. А в финале прогуляетесь по Дунси-Лэйн и историческому центру Гуйлиня и узнаете о местной культуре от опытного гида.

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Описание экскурсии

Круиз по системе «Две реки и четыре озёра» (60–70 мин): вы начнёте день с расслабляющей прогулки на лодке по внутренним водным путям Гуйлиня — реке Ли, реке Таохуа и четырём соединённым озёрам. Проплывёте мимо пагод, каменных мостов, берегов, обсаженных деревьями, понаблюдаете за жителями, которые рыбачат или танцуют.

Мастерская османтусовых изделий (1 ч): посетите уютную студию во внутреннем дворе и своими руками создадите ароматическое саше из сушёных цветов османтуса, полыни и мяты. Узнаете культурное значение каждого растения и увезёте с собой уникальный сувенир, связанный с китайскими традициями сезонного оздоровления.

Дунси-Лэйн, пешеходная улица Чжэнъян и башня Сяояо (1 ч): прогуляетесь по историческому переулку Дунси, где сохранилась архитектура эпох Мин и Цин. Посетите руины башни Сяояо и послушайте истории о древних торговцах и поэтах. Затем отправьтесь на оживлённую пешеходную улицу, чтобы попробовать закуски и по желанию приобрести сувениры.

Организационные детали