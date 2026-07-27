Мастерская ремёсел, круиз по озёрам и старинные улицы Гуйлиня (всё включено)
Исследовать город за пределами основных достопримечательностей
В этой программе мы совместили осмотр достопримечательностей, культурный опыт и практические активности. Вы начнёте путешествие с круиза по знаменитым системам «Две реки и четыре озера». Затем побываете в мастерской и своими руками сделаете традиционный саше из османтуса.
А в финале прогуляетесь по Дунси-Лэйн и историческому центру Гуйлиня и узнаете о местной культуре от опытного гида.
Описание экскурсии
Круиз по системе «Две реки и четыре озёра» (60–70 мин): вы начнёте день с расслабляющей прогулки на лодке по внутренним водным путям Гуйлиня — реке Ли, реке Таохуа и четырём соединённым озёрам. Проплывёте мимо пагод, каменных мостов, берегов, обсаженных деревьями, понаблюдаете за жителями, которые рыбачат или танцуют.
Мастерская османтусовых изделий (1 ч): посетите уютную студию во внутреннем дворе и своими руками создадите ароматическое саше из сушёных цветов османтуса, полыни и мяты. Узнаете культурное значение каждого растения и увезёте с собой уникальный сувенир, связанный с китайскими традициями сезонного оздоровления.
Дунси-Лэйн, пешеходная улица Чжэнъян и башня Сяояо (1 ч): прогуляетесь по историческому переулку Дунси, где сохранилась архитектура эпох Мин и Цин. Посетите руины башни Сяояо и послушайте истории о древних торговцах и поэтах. Затем отправьтесь на оживлённую пешеходную улицу, чтобы попробовать закуски и по желанию приобрести сувениры.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно, круиз, мастер-класс, закуски во время экскурсии
Отдельно по желанию оплачивается обед
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 714 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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