Индивидуальная
до 12 чел.
День в китайской глубинке с ремесленными и кулинарными мастер-классами - из Гуйлиня
Пройти по тысячелетним улочкам, и познакомиться с культурой народа чжуан (билеты включены)
«Деревня Донгли: ремесленные и кулинарные мастер-классы (~2,5 ч)Под руководством опытных мастеров вы попробуете свои силы в традиционных китайских ремёслах»
2 июл в 08:30
3 июл в 08:30
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
Открыть для себя традиции народа чжуан (мастер-класс и обед включены)
«А потом вас ждёт сытный домашний обед из блюд деревенской кухни народа чжуан»
2 июл в 08:30
3 июл в 08:30
от $655 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Провести несколько часов в гостях у местных
«В стоимость включён трансфер из любой точки Гуйлиня и обед (домашняя еда, сезонные фрукты, чай, местные напитки)»
2 июл в 10:00
3 июл в 10:00
от $335 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Мы прекрасно провели время! Если бы не организатор и гид, я бы никогда не открыл для себя такое место. Всё было организовано отлично!
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Ю
Спасибо, Лесли. Только у Вас такие интересные экскурсии. Удивительное место. Удивительный гид, Лена. С удовольствием приедем к Вам ещё!
+1
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Всего 3 отзыва в Гуйлини в категории "Гастрономические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Гуйлини в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 335 до 655. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гуйлини, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026