Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуйлиня - в Лунцзи: рисовые террасы, масляный чай и деревянные деревни
Открыть для себя традиции народа чжуан (мастер-класс и обед включены)
28 июл в 08:30
29 июл в 08:30
от $655 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
День в китайской глубинке с ремесленными и кулинарными мастер-классами - из Гуйлиня
Пройти по тысячелетним улочкам, и познакомиться с культурой народа чжуан (билеты включены)
28 июл в 08:30
29 июл в 08:30
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Сбор чая и мастер-класс по китайской каллиграфии в Гуйлине (всё включено)
Провести день в мире китайских ремёсел и многовековых традиций
Начало: У вашего отеля
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $365 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Мы прекрасно провели время! Если бы не организатор и гид, я бы никогда не открыл для себя такое место. Всё было организовано отлично!
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Ю
Спасибо, Лесли. Только у Вас такие интересные экскурсии. Удивительное место. Удивительный гид, Лена. С удовольствием приедем к Вам ещё!
+1
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Всего 2 отзыва в Гуйлини в категории "Мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Гуйлини в июле 2026
Сейчас в Гуйлини в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 365 до 655. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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