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День в Яншо: гора Сянгун, река Юйлун и Серебряная пещера (из Гуйлиня)

Встретить утро над карстовыми вершинами, неспешно поплавать на плоту и заглянуть в подземный мир
За один день вы увидите Яншо с трёх разных ракурсов: сверху, с воды и изнутри гор.

Мы поднимемся на одну из лучших смотровых площадок Гуйлиня, совершим тихий сплав по реке Юйлун на традиционном бамбуковом плоту и исследуем знаменитую Серебряную пещеру с её фантастическими сталактитами и подземными залами. Каждый этап путешествия будет наполнен поэзией китайской природы.
День в Яншо: гора Сянгун, река Юйлун и Серебряная пещера (из Гуйлиня)
День в Яншо: гора Сянгун, река Юйлун и Серебряная пещера (из Гуйлиня)
День в Яншо: гора Сянгун, река Юйлун и Серебряная пещера (из Гуйлиня)

Описание экскурсии

Гора Сянгун — одна из самых известных панорамных точек региона. Отсюда открывается знаменитый вид на первый изгиб реки Ли, карстовые вершины, рисовые поля и деревни, затерянные среди гор. Эти пейзажи стали символом Гуйлиня.

Сплав по реке Юйлун на традиционном бамбуковом плоту. Мы неспешно проплывём мимо старинных мостов, сельских домов и зелёных холмов. Здесь нет моторных лодок — только тишина, спокойное течение и живописные виды.

Серебряная пещера — один из самых впечатляющих карстовых комплексов Китая. Вы увидите огромные залы, сталактиты и сталагмиты причудливых форм, каменные колонны и водопады, подсвеченные так, что пещера напоминает сказочный подземный дворец.

Вы узнаете:

  • почему карстовые пейзажи Гуйлиня считаются эталоном китайской пейзажной живописи
  • как вода создала необычные горы и пещеры региона
  • как живут деревни на берегах Юйлун
  • какую роль играет бамбук в быту местных жителей
  • как рыбачат с бакланами

Примерный тайминг

9:00–12:00 — гора Сянгун
12:00–15:00 — река Юйлун
15:00–17:00 — Серебряная пещера

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на гору Сянгун, сплав по реке Юйлун и вход в Серебряную пещеру — 300 юаней с чел. (~$44)
  • По запросу организуем поездку для большего количества участников
  • С вами будет гид-переводчик нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 349 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
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страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

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