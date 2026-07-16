За один день вы увидите Яншо с трёх разных ракурсов: сверху, с воды и изнутри гор. Мы поднимемся на одну из лучших смотровых площадок Гуйлиня, совершим тихий сплав по реке Юйлун на традиционном бамбуковом плоту и исследуем знаменитую Серебряную пещеру с её фантастическими сталактитами и подземными залами. Каждый этап путешествия будет наполнен поэзией китайской природы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Сянгун — одна из самых известных панорамных точек региона. Отсюда открывается знаменитый вид на первый изгиб реки Ли, карстовые вершины, рисовые поля и деревни, затерянные среди гор. Эти пейзажи стали символом Гуйлиня.

Сплав по реке Юйлун на традиционном бамбуковом плоту. Мы неспешно проплывём мимо старинных мостов, сельских домов и зелёных холмов. Здесь нет моторных лодок — только тишина, спокойное течение и живописные виды.

Серебряная пещера — один из самых впечатляющих карстовых комплексов Китая. Вы увидите огромные залы, сталактиты и сталагмиты причудливых форм, каменные колонны и водопады, подсвеченные так, что пещера напоминает сказочный подземный дворец.

Вы узнаете:

почему карстовые пейзажи Гуйлиня считаются эталоном китайской пейзажной живописи

как вода создала необычные горы и пещеры региона

как живут деревни на берегах Юйлун

какую роль играет бамбук в быту местных жителей

как рыбачат с бакланами

Примерный тайминг

9:00–12:00 — гора Сянгун

12:00–15:00 — река Юйлун

15:00–17:00 — Серебряная пещера

Организационные детали