От бамбуковых плотов до горных вершин: в Яншо из Гуйлиня на 2 дня
Увидеть город Синпин, сплавиться по реке Юлун и запечатлеть пейзаж с банкноты в 20 юаней
Приглашаем в путешествие, где магия карстовых ландшафтов Гуйлиня встречается с культурой древнего Китая. Вы увидите извилистые реки, рисовые террасы и туманные долины. Проплывёте на бамбуковом плоту и погрузитесь в атмосферу эпохи Мин в городе Синпин. А ещё подниметесь на Сянгуншань ради видов, знакомых по открыткам. Вас ждёт баланс активности и отдыха.
Описание экскурсии
День 1. Гора Сянгуншань и древний город Синпин
Гора Сянгуншань (3 ч). Вы подниметесь на вершину, которую назвали в честь чиновника, который любил пейзажи. Мы раскроем секреты карстовых скал, покажем лучшие ракурсы для съёмки U-образного изгиба реки Ли и объясним, почему эти горы считаются священными в даосизме и фэншуй.
Древний город Синпин (3 ч). Вы пройдёте по улицам с архитектурой эпохи Мин, где серые кирпичные стены и резные деревянные элементы хранят историю Великого южного шёлкового пути. Мы объясним, как образовалась отмель Жёлтой ткани, которую изобразили на купюре в 20 юаней и почему на склоне Девяти лошадей природа нарисовала силуэты коней. Вы поймёте, как традиции уживаются с современным туризмом, и погрузитесь в атмосферу живого города.
День 2. Сплав по реке Юлонг, Десятимильная галерея и Западная улица
Река Юлун (2 ч). Вы отправитесь в путь на бамбуковом плоту, которым лодочник управляет с помощью шеста. Маршрут проходит по «Малой реке Ли» — более камерной и спокойной, чем главная водная артерия. В зависимости от выбранного участка вы преодолеете от 4 до 9 живописных переправ через плотины, насладитесь пением птиц и отражением скал в воде. Вы узнаете о местных методах рыболовства и поймёте, почему искусство шестования передаётся из поколения в поколение.
Десятимильная галерея (3 ч). Вы проедете по живописной дороге, которую местные называют живой картиной. По обе стороны раскинутся карстовые холмы, поля, традиционные деревни и цветочные поляны. Мы покажем естественные скальные скульптуры, расскажем о геологии региона и выделим время для неспешных фото вдали от туристического шума.
Западная улица (1 ч). Завершите день прогулкой по пешеходному центру, где восточная традиция встречается с западным ритмом жизни. Вас ждут сувенирные лавки, авторские кафе и вечерняя атмосфера Яншо.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: проживание с завтраком — 600–1000 юаней ($89–150) за ночь, обед и ужин — от 150 юаней ($22) за чел., сплав по реке Юлонг — 320 юаней ($48) за двухместный плот, гора Сянгуншань — 77 юаней ($12) за чел.
С вами будет один из гидов-переводчиков нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 258 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
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