Приглашаем в путешествие, где магия карстовых ландшафтов Гуйлиня встречается с культурой древнего Китая. Вы увидите извилистые реки, рисовые террасы и туманные долины. Проплывёте на бамбуковом плоту и погрузитесь в атмосферу эпохи Мин в городе Синпин. А ещё подниметесь на Сянгуншань ради видов, знакомых по открыткам. Вас ждёт баланс активности и отдыха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День 1. Гора Сянгуншань и древний город Синпин

Гора Сянгуншань (3 ч). Вы подниметесь на вершину, которую назвали в честь чиновника, который любил пейзажи. Мы раскроем секреты карстовых скал, покажем лучшие ракурсы для съёмки U-образного изгиба реки Ли и объясним, почему эти горы считаются священными в даосизме и фэншуй.

Древний город Синпин (3 ч). Вы пройдёте по улицам с архитектурой эпохи Мин, где серые кирпичные стены и резные деревянные элементы хранят историю Великого южного шёлкового пути. Мы объясним, как образовалась отмель Жёлтой ткани, которую изобразили на купюре в 20 юаней и почему на склоне Девяти лошадей природа нарисовала силуэты коней. Вы поймёте, как традиции уживаются с современным туризмом, и погрузитесь в атмосферу живого города.

День 2. Сплав по реке Юлонг, Десятимильная галерея и Западная улица

Река Юлун (2 ч). Вы отправитесь в путь на бамбуковом плоту, которым лодочник управляет с помощью шеста. Маршрут проходит по «Малой реке Ли» — более камерной и спокойной, чем главная водная артерия. В зависимости от выбранного участка вы преодолеете от 4 до 9 живописных переправ через плотины, насладитесь пением птиц и отражением скал в воде. Вы узнаете о местных методах рыболовства и поймёте, почему искусство шестования передаётся из поколения в поколение.

Десятимильная галерея (3 ч). Вы проедете по живописной дороге, которую местные называют живой картиной. По обе стороны раскинутся карстовые холмы, поля, традиционные деревни и цветочные поляны. Мы покажем естественные скальные скульптуры, расскажем о геологии региона и выделим время для неспешных фото вдали от туристического шума.

Западная улица (1 ч). Завершите день прогулкой по пешеходному центру, где восточная традиция встречается с западным ритмом жизни. Вас ждут сувенирные лавки, авторские кафе и вечерняя атмосфера Яншо.

Организационные детали