Индивидуальная
до 9 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
«Храм Юнцин — жемчужина дзен-буддизма Продолжите путешествие к храму Юнцин, основанному во времена династии Тан»
$339.80 за всё до 9 чел.
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+МГВ Цюнсшань Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Погружение в историю Китая Познакомьтесь с богатым прошлым династии Мин, посетив храм предков Угун — знаковое историческое место в Хайкоу»
$16.41 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
«Парк Биган Мацзу (1 ч)Вы побываете в храмовом комплексе, который посвящён верному сановнику Бигану и богине моря Мацзу»
12 мар в 08:30
13 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.
