Индивидуальная
до 10 чел.
3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу
Совместить обед с осмотром достопримечательностей и пройтись по старинной улице города
Начало: На улице Цилоу
от $320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней
Начало: У входа в парк вулканов
«В стоимость включены входные билеты и обед (обратите внимание, блюда могут меняться в зависимости от сезона и наличия ингредиентов)»
7 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от $300 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
От древнего лавового поля до шумных городских рынков
«В течение дня мы предложим один местный перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток»
7 фев в 08:30
8 фев в 08:30
от €450 за всё до 10 чел.
