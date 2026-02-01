Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Хайкоу на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На автобусе 3 часа Индивидуальная до 10 чел. 3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу Совместить обед с осмотром достопримечательностей и пройтись по старинной улице города Начало: На улице Цилоу от $320 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней Начало: У входа в парк вулканов «В стоимость включены входные билеты и обед (обратите внимание, блюда могут меняться в зависимости от сезона и наличия ингредиентов)» от $300 за всё до 12 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 10 чел. Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы От древнего лавового поля до шумных городских рынков «В течение дня мы предложим один местный перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток» от €450 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Хайкоу

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хайкоу, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями.