Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Хайкоу на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На автобусе 3 часа Индивидуальная до 10 чел. 3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу Совместить обед с осмотром достопримечательностей и пройтись по старинной улице города Начало: На улице Цилоу от $320 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней Начало: У входа в парк вулканов «Осмотрите вулканические кратеры, которые образовались тысячи лет назад» от $300 за всё до 12 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 10 чел. Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы От древнего лавового поля до шумных городских рынков «Среди лотосовых прудов и водных каналов вы понаблюдаете за птицами и узнаете, как работает природная система водообмена» от €450 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Хайкоу

